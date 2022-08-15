هذه البلدة اليابانية الصغيرة عبارة عن جنة لآلات البيع العتيقة

هل تريد أن تشرب شاي من فنجان ثمنه 25 ألف دولار؟ قم بزيارة بيت الشاي هذا في اليابان

شاهد.. رجل ياباني يصبح أكبر شخص يبحر بمفرده عبر المحيط الهادئ عن عمر يناهز 83 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على بُعد 30 دقيقة بالحافلة من محطة Sagami-Ono في ساغاميهارا باليابان، وخلف شارع رئيسي، يقع متجر الإطارات المستعملة الخاص بتاتسوهيرو سايتو.

المتجر وجهة غير متوقعة ورائعة لأولئك الذين يبحثون عن لمحة من الماضي القريب لليابان، وذلك عبر 70 من آلات البيع الخاصة بالطعام التي تم إصلاحها، التي تنتمي إلى عصر شوا ( بين عامي 1926 و1989).

ولطالما امتلكت اليابان مشاعر الحب تجاه آلات البيع.

في اليابان، أصبحت بلدة صغيرة وجهة سياحية جاذبة بفضل حب الأشخاص لآلات البيع القديمة. , plain_text Credit: Dean Irvine

ورُغم توزيع بعض الطرازات النادرة لهذه الآلات في أجزاء من طوكيو، أشياء مثل المجوهرات والألعاب القابلة للجمع، إلا أن معظمها (أكثر من نصف الآلات التي تعمل حاليًا في اليابان، والبالغ عددها 4 ملايين) توزّع المشروبات.

وتُعتبر مجموعة سايتو من آلات البيع القديمة نادرة.

وجبة من آلة

يُدير تاتسوهيرو سايتو متجرًا للإطارات، ولكن أصبحت المجموعة التي يمتلكها لآلات البيع اليابانية القديمة محطّة جذب غير متوقّعة. , plain_text Credit: Dean Irvine

وآلات البيع التي تقدّم الوجبات الساخنة هي التي تجذب مئات الأشخاص للمكان في نهاية كل أسبوع.

ومقابل دولارين فقط، تُخرج واحدة من الآلات التي يعود عمرها إلى منتصف الثمانينيات، شطيرة هامبرغر كلاسيكية، أو بنكهة "الترياكي".

يمكنك الحصول على مختلف الأشياء من آلات البيع هذه، مثل البطاريات، وألعاب الأطفال. وتوزّع الآلات الأكثر شعبية بين الأشخاص الطعام والشراب. , plain_text Credit: Dean Irvine

وتُقدّم أوعية بلاستيكية شعيرية النودلز الساخنة مقابل 3 دولارات خلال 25 ثانية فقط.

وتوزّع آلات أخرى وجبة "الكاري" الساخنة على الطريقة اليابانية في أوعية الأرز الكبيرة.

المعجبون

خلال جائحة "كوفيد-19"، شكّلت زيارة هذه الآلات نشاطًا ممتعًا في عطلة نهاية الأسبوع للأشخاص من طوكيو ويوكوهاما. , plain_text Credit: Dean Irvine

وتجذب التصاميم والأعمال الفنية الفريدة لآلات البيع العديد من الزوّار بقدر ما تجذبهم الأطعمة والمشروبات.

ويُعتبر رئيس نادي "كاناغاوا فيسبا"، غورو سيتو، كبير السن بما يكفي لتذكّر بعض الآلات من أوجها.

وأضاف سيتو هذه الوجهة مؤخرًا كمحطة توقّف لأحدث جولة لمجموعته بعد مشاهدة مقاطع فيديو تتمحور حول سايتو ومجموعته عبر موقع "يوتيوب".

تبيع معظم الآلات الطعام الياباني، ولكن يمكن للزوّار أيضًا الحصول على الفشار المُحضّر على الطريقة الأمريكية أيضًا. , plain_text Credit: Dean Irvine

ويهتم الزوّار الآخرون بالجانب الميكانيكي للآلات بشكلٍ أكبر، بينما أخذ بعض الزوار حماسهم إلى مستوى آخر.

ونشر يوسوكي أوتاني كتبًا عن آلات البيع التي تبعث مشاعر الحنين إلى الماضي، وهو يبحت عنها بشكلٍ منتظم لتسليط الضوء عليها عبر موقعه في الإنترنت.

ما وراء سحر آلات البيع

لدى سايتو 70 آلة حاليًا، ولكنه يبحث عن المزيد دائمًا. , plain_text Credit: Dean Irvine

وقال سايتو، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، إنه لم يكن يتوقّع أن يبدأ عملاً تجاريًا يتمحور حول حبّه لآلات البيع، وطريقة عملها.

وأدرك سايتو أن هذه الأنواع من الآلات التي تواجدت منذ طفولته أصبحت نادرة في اليابان، كما أنه اعتبر ترميمها أو صيانتها تحدّيًا.

وومع أنه يشتري الآلات من خلال المزادات عبر الإنترنت غالبًا، إلا أن سايتو يعثر عليها خلال أحاديث الأشخاص في بعض الأحيان أيضًا.

ومنذ عام 2016، أصبحت مجموعة آلات البيع تأخذ وقتًا أطول من أعمال تركيب الإطارات في المتجر الخاص به.

والآن، وظّف سايتو عددًا من الأشخاص للعمل في المطابخ، وملء آلات البيع بالمؤن.

وبالنسبة لأولئك الذين اعتقدوا أن الآلات عالية التقنية لدرجة أنها تُحضّر وتطهو جميع الوجبات التي تقدّمها، فهم مخطئون.

وفي حين تُصنع شطيرة الهامبرغر خصيصًا لسايتو من الوصفة الأصلية بواسطة مورد طعام في إيبينا، فإن جميع الوجبات الأخرى، مثل الشطائر المحمصة، وشعيرية "أودون" و"سوبا"، و"الكاري"، والأرز تُصنع في مطابخ في الموقع.

ويتعيّن على سايتو وموظّفيه إعادة تخزين الآلات يوميًا، وأحيانًا عدّة مرّات في اليوم خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتتطلّب قوانين سلامة الغذاء من أي شخص يمتلك آلة بيع للأطعمة الساخنة في اليابان الحصول على ترخيص مناسب، والحفاظ على معايير النظافة تمامًا مثل المطاعم.