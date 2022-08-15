إليك قائمة بأجمل 8 فنادق ومنتجعات في فيتنام

ليس لضعاف القلوب.. هل تجرؤ على عبور هذا الجسر الزجاجي في فيتنام المعلق على ارتفاع 150 متراً فوق سطح الأرض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد فيتنام من بين أحد أفضل الوجهات في قارة آسيا. وبعد أن خففت البلاد من صرامة قواعد وصول المسافرين الدوليين، بدأ زوارها يعودون إليها.

ورغم أن كوفيد-19 أوقف إنشاء العديد من الفنادق أو افتتاحها، إلا أن هناك حاليًا مجموعة واسعة من العقارات الجديدة أو التي أعيد افتتاحها حديثًا للاختيار من بينها.

إليك أبرز 8 فنادق يمكنك زيارتها:

صورة فندق Regent Phú Quốc في فيتنام , plain_text Credit: Regent Phu Quoc

فندق Regent Phú Quốc

تقع جزيرة فوكوك قبالة جنوب غرب فيتنام، وهي عبارة عن محمية عالمية للمحيط الحيوي من قبل اليونسكو. وتعد أيضًا موطن أول منتجع في جنوب شرق آسيا من فنادق ومنتجعات Regent الفاخرة.

يوفر الفندق 176 جناحًا و126 فيلا على محيط استوائي هادئ.

ويمكن اختيار ما يناسب ذوقك من بين 6 مطاعم وحانات، بما في ذلك Rice Market، الذي يحتفل بالمأكولات المحلية لجنوب فيتنام.

صورة فندق Wink Hotel Saigon Centre في فيتنام , plain_text Credit: Wink Hotel Saigon Centre

فندق Wink Hotel Saigon Centre

يستهدف الفندق، الذي تم افتتاحه في العام 2021، مجموعة سكانية فيتنامية تعتبر أن الأصالة هي كل شيء.

صُمم الفندق من قبل وكالة مقرها باريس، ويتميز بمراتب وبياضات فاخرة.

ويضمن الفندق لضيوفه إقامة لمدة 24 ساعة بغض النظر عن وقت تسجيل الوصول، ووجبة إفطار غير محدودة، وتذاكر مجانية إلى دخول مساحة العمل المشتركة.

صورة منتجع Maia Resort Quy Nhơn في فيتنام , plain_text Credit: Maia Resort Quy Nhon

منتجع Maia Resort Quy Nhơn

قد تكون مدينة "كوي نون" الساحلية الجنوبية الفيتنامية غير مألوفة إلى حد كبير للمسافرين الدوليين.

ولكن، يبدو أن هذا سيتغير مع افتتاح أماكن مثل Maia Resort، وهي وجهة حريصة بشكل خاص على جذب عشاق الطعام.

يقع مكان الإقامة المكون من 94 فيلا على شاطئ رملي جميل وواسع وطويل، حيث تتجول قوارب الصيد المحلية الملونة في خليج "فونغ ماي".

صورة فندق Anantara Quy Nhơn Villas في فيتنام , plain_text Credit: Anantara Quy Nhon Villas

فندق Anantara Quy Nhơn Villas

يوفر المنتجع 26 فيلا أنيقة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم موزعة على سبعة هكتارات من الحدائق الاستوائية.

وتطل جميع هذه الفلل على شاطئ رملي أبيض اللون.

وفي مطعم Sea.Fire.Salt المميز، يشرف الشيف وايان على قوائم الطعام التي تحتفل بالمأكولات البحرية المطبوخة على النار.

صورة فندق Capella Hanoi في فيتنام , plain_text Credit: Capella Hanoi

فندق Capella Hanoi

تعتبر العاصمة الفيتنامية موطنًا لـCapella Hanoi، وهو فندق بوتيكي يضم 47 غرفة نوم صممها المهندس المعماري الأمريكي، بيل بنسلي، للاحتفال بعالم الأوبرا.

والسبب أن الفندق يقع بجوار دار الأوبرا الجميلة في العاصمة هانوي، التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، ما يعني أن بينسلي قد صمم الأجنحة المتألقة لتعكس وتكشف حكايات الفنانين والمغنين والملحنين.

وستلاحظ أن أكثر من ألف قطعة من تذكارات الأوبرا والفن تُزيّن البناء.

صورة فندق Azerai Ke Ga Bay في فيتنام , plain_text Credit: Azerai Ke Ga Bay

فندق Azerai Ke Ga Bay

يعتبر وجهة شهيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

يقع الفندق على شاطئ رملي أبيض يمتد لمسافة خمسة كيلومترات، ويطل على جزيرة Ke Ga ومنارتها التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وهناك 3 خيارات متاحة للطعام، حيث تستطيع الاستمتاع بالمأكولات المحلية والعالمية، مع التركيز بشكل خاص على المأكولات البحرية.

منتجع Alma Resort Cam Ranh

يقع على مساحة 30 هكتارًا، ويوفر مجموعة واسعة من وسائل الراحة للضيوف المقيمين في 580 جناحًا، وجميعها تواجه الشاطئ الطويل (لونغ بيتش).

ويتألف من 12 حمامًا للسباحة، وسينما تتسع لـ70، مقعدًا، ومتحف علمي، وغرف كاريوكي، ومنتزه مائي.

وهناك العديد من المطاعم التي تناسب جميع الأذواق، بدءًا من المطاعم اليابانية إلى المطاعم الإيطالية.

فندق Radisson Hotel Danang

تعد دا نانغ هي خامس أكبر مدينة في فيتنام وتقع على الساحل الأوسط، حيث تعد نقطة انطلاق شهيرة لعدد من مواقع التراث العالمي لليونسكو في فيتنام.

ويتألف الفندق من 182 غرفة وجناحًا يتميز بإطلالات على المدينة وشبه الجزيرة والبحر.

وفي الطابق الحادي والعشرين، يجاور حانة التراس مسبحًا لا متناهيًا مثيرًا عند غروب الشمس، بينما يوجد أيضًا تلسكوب لمحبي مراقبة النجوم.

ويمكن لقاعة الاحتفالات، التي تتسع لـ 300 شخص، استضافة حفلات الزفاف، والاجتماعات، والمناسبات.