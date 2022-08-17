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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولادة فزارتين (صغيرة النمر) من فصيلة النمر العربي، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.

ويؤكّد هذا الخبر مساعي الهيئة لتحقيق أهداف إعادة تأهيل النُظُم البيئيّة، وحماية النمر العربي من الانقراض.

ووُلد الحيوانان في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، الذي يمثّل أحد برامج الأسر والإكثار التي تسعى إلى زيادة عدد النمور العربيّة، وإعادة توطينها في الحياة البريّة.

ويُعدّ النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهدّدة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعدادها اليوم 200 نمر، ويعود السبب إلى فقدانها موائلها الطبيعية، والصيد الجائر خلال الأعوام الماضية.

وشارك الحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر "تويتر" مقطع فيديو يُظهر حديثتا الولادة تلعبان مع بعضهما، وتكتشفان ما يحيط بهما.

وذكرت الهيئة في التغريدة: "نعزّز آمالنا بخطوات عمليّة.. حيث نحتفي مجددًا بولادة أنثيين من النمر العربي".

وأشارت "واس" إلى اشتمال استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على النمر العربي على مجموعة متنوّعة من المبادرات، ضمنًا التوسّع في برنامج الإكثار عبر افتتاح "مركز النمر العربي" بمحميّة شرعان الطبيعيّة، إلى جانب إنشاء "صندوق النمر العربي" الذي خصّصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار.

وتهدف الهيئة الملكية من خلال استراتيجيتها إلى الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض من أجل تأهيل النظم البيئية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتُعد العلا موطنًا أصليًا للنمر العربي عبر التاريخ، وتعكس ذلك النقوش الصخريّة التي عُثر عليها في مواقع متعدّدة في المحافظة.