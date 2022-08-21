جبل كليمنجارو.. أعلى قمة في أفريقيا أصبحت تتمتع باتصال سريع بالإنترنت

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن للأشخاص الذين يتسلّقون جبل كليمنجارو الآن توثيق رحلتهم في الوقت الفعلي عبر موقع "إنستغرام"، بعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السّلطات التنزانيّة لتركيب خدمة إنترنت عالي السرعة حول منحدرات الجبل.

ويقع جبل كليمنجارو في شمال تنزانيا، وهو أعلى قمّة في أفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه 5،900 متر تقريبًا.

وأُسست خدمة النطاق العريض من قبل مؤسسة الاتصالات التنزانية، وأُطلقت الثلاثاء، بحسب وزارة الإعلام.

وقال وزير المعلومات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، نابي ناؤيى: "يمكن للسيّاح الآن التواصل في جميع أنحاء العالم من قمة جبل كليمنجارو. نحن ذاهبون إلى قمة أوهورو، وعلى ارتفاع 5،880 متر فوق مستوى سطح البحر!".

وقال ناؤيى إنه من غير الآمن أن يتنقّل السيّاح في الجبل دون توفّر اتصال بالإنترنت.

وتلعب التكنولوجيا الآن دورًا كبيرًا في تسلّق الجبال.

وإلى جانب الإثارة الناجمة من نشر رحلة التسلّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي، وجد الخبراء أن الاتصال بالإنترنت مفيد في تحسين وعي المتسلقين، والمساعدة في توجيه رحلتهم.

ويتمتّع المتسلقون في جبل "إيفرست"، وهو أعلى جبل في العالم، بخدمات "واي فاي" في معسكر القاعدة بالفعل.

وقال ناؤيى في حفل الإطلاق الثلاثاء: "في السابق، كان الأمر خطيرًا بعض الشيء على الزائرين والحمّالين الذين اضطرّوا إلى العمل بدون إنترنت" على جبل كليمنجارو، مضيفًا أن خدمة الإنترنت ستمتد إلى قمة الجبل بحلول نهاية العام، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتُعد حديقة كليمنجارو الوطنية، التي تضم القمة الضخمة، موقع تراث عالمي محمي من قبل منظمة يونسكو.

وهي توفّر جزءًا من عائدات السياحة في تنزانيا.

ويتسلّق الآلاف من المغامرين جبل كليمنجارو كل عام، مع محاولة الكثير الوصول إلى القمة.

وأشادت السفيرة الصينية لدى تنزانيا تشين مينجيان بنشر خدمات الإنترنت في جبل كليمنجارو.

وتموّل الصين بشكلٍ مشترك جهود الحكومة التنزانية لتوفير وصول أوسع للبُنى التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.