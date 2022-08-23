"رحلة العمر".. صور جريئة لعروسين خلال شهر عسلهما على متن قطار يشق الصحراء في موريتانيا

سياحة
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جلسة تصوير لثنائي بشهر العسل فوق قطار يشق الصحراء بموريتانيا
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جلسة تصوير لثنائي بشهر العسل فوق قطار يشق الصحراء بموريتانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى تخطيطك لشهر العسل الخاص بك، قد ترغب بقضاء إجازة مسترخيًا في جزر المالديف، أو متجوّلًا بين زوايا شوارع باريس، وقد يكون من المثير للاهتمام تفقّد ما تخبّئه لك ولشريك مدينة فاس التاريخية، أو استكشاف مدينة مشوقة مثل دبي.

لكن ماذا عن قضاء شهر العسل في وجهة غير مألوفة جدًا على خريطة السياحة العالمية، مثل موريتانيا؟ هذا ما فعله بالتحديد ثنائي من كرواتيا.

"رحلة العمر"

"رحلة العمر".. ثنائي يقومان بجلسة تصوير شهر العسل فوق قطار يشق الصحراء بموريتانيا
توجّه هذا الثنائي الكرواتي إلى موريتانيا لقضاء شهر العسل. , plain_textCredit: @kristijanilicic

وقرّر كريستيان إليسيتش، مؤثّر السفر الكرواتي، وزوجته أندريا، قضاء شهر عسلهما بشكلٍ مختلف.

وبما أنّ الثنائي اختبر تجارب غنية حول العالم، إذ زار إليسيتش وحده أكثر من 150 دولة، قال الكرواتي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هذه المرة، كان لا بد أن تكون رحلة مختلفة تمامًا. ووجدناها في موريتانيا!".

وأدهش الثنائي متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير في أعلى قطار يشق الصحراء.

"رحلة العمر".. ثنائي يقومان بجلسة تصوير شهر العسل فوق قطار يشق الصحراء بموريتانيا
التقط الثنائي صورًا جريئة على متن قطار يشق الصحراء في موريتانيا. , plain_textCredit: @kristijanilicic

ولم يشعر الثنائي بالقلق من توسيخ ملابسهما الأنيقة خلال الرحلة التي أخذتهما لعبور أكثر من 700 كيلومتر من الزويرات، إلى ميناء صغير مطل على البحر الأطلسي في مدينة نواذيبو.

ويمكن رؤية فستان أندريا ملطخًا بخام الحديد الذي تحمله عربات القطار، وقال إليسيتش أن الحفاظ على بياض لون فستان الزفاف من أجل جلسة التصوير كان "معجزة حقًا".

"رحلة العمر".. ثنائي يقومان بجلسة تصوير شهر العسل فوق قطار يشق الصحراء بموريتانيا
كان الحفاظ على بياض فستان مؤثرة السفر من أجل جلسة التصوير معجزة. , plain_textCredit: @kristijanilicic

ووصلت درجات الحرارة خلال الرحلة، التي استغرقت 20 ساعة، إلى أكثر من 45 درجة مئوية نهارًا، وتراجعت إلى ما دون الصفر ليلاً.

لها الكثير لتقدمه

"رحلة العمر".. ثنائي يقومان بجلسة تصوير شهر العسل فوق قطار يشق الصحراء بموريتانيا
خلال الرحلة، فاجأت قرية الثنائي بحفل زفاف على الطريقة التقليدية. , plain_textCredit: @kristijanilicic
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ويرى الثنائي أنّ موريتانيا هي الوجهة السياحية الأقل تقديرًا مع أنها لديها الكثير لتقدّمه.

وأوضح إليسيتش: "لا يعود ذلك فقط إلى احتضانها مكتبات قديمة محفوظة بشكلٍ جيّد للغاية .. بل لأنّ شعبها مضياف جدًا".

وفي قرية زارها الثنائي، فاجأهم السكان المحليون بتنظيم حفل زفاف لهما وفقًا للطقوس المحلية، والتقليدية.

وارتدى الثنائي ملابس الزفاف التقليدية في البلاد أثناء الرقص والغناء على صوت قرع الطبول.

وقال إليسيتش: "يبدو أنني وأندريا تزوجنا مرتين!"، وأضاف: "لم يكن هذا شهر عسل نموذجي فقط بل رحلة العمر أيضًا!".

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