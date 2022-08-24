ماذا حصل عندما فقس هذا الغواص بيضة على عمق 30 مترًا تحت الماء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سألت نفسك ماذا يمكن أن يحدث إذا فقست بيضة في عمق المياه؟ ربما يكون الجواب محيرًا بالنسبة إليك، وربما تسأل نفسك عن الغاية من وراء مثل هذا الفعل.

في موقع غوص قبالة ساحل خليج هوت بجنوب أفريقيا، يقطع كلايتون زيمان الشك باليقين.

يحمل زيمان معه بيضة ويغوص بها 30 مترًا تحت الماء، حيث يحاول أخيرًا كسرها.

والنتيجة؟ تساهم قوة الضغط بجعل البيضة متماسكة مع بعضها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي الواقع، هذه الطريقة شائعة بين المدرّبين لشرح أثر الضغط تحت الماء على الطلاب.

وفي حال رغبت بالاستكشاف بنفسك، يتوجّب عليك أن تكون غواصًا محترفًا تصل إلى عمق محدد.

لذلك، يتم خوض مثل هذه التجارب خلال دورات متقدمة من الغوص.

ولم يظهر زيمان كثيرًا في مقطع الفيديو.

ولكنه حرص على مراجعة إجراءات السلامة للغوص العميق، والتأكد أيضًا من أن جميع طلابه مرتاحون وآمنون، قبل تعليمهم هذه الطريقة.

وتفاجأ العديد من الأشخاص لدى مشاهدة مقطع الفيديو.

وقال زيمان، الذي يعمل كمدرب غوص منذ 8 أعوام: "ليس بأمر تراه كل يوم.. إنه يوضح مدى مرونة ونعومة الجسم لامتصاص كل الضغط عند الغوص".

ويذكر أن زيمان يمارس الغوص منذ أكثر من 20 عامًا ولن يتوقف أبدًا عن ممارسته، سواء كهواية أو مهنة.

ويرغب بدوره في استكشاف الأعماق يومًا من الأيام، لكن ذلك سيتطلب قدرًا هائلًا من التدريب الخاص.