دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكنك تخيّل نفسك ماشيًا على حافة قمة جبلية صخرية حادة؟ ربما سيكون جوابك لا.. لكن، يشعر الألماني فيليب رايتر، أنه على قيد الحياة كلّما خاض مغامرة كهذه.

عندما تشاهد مقاطع الفيديوهات، التي ينشرها رايتر عبر موقع إنستغرام، ستشعر فجأة بتدفق الأدرينالين بجسمك، إذ لا مجال للخطأ!

وقال المغامر الألماني،في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "لا يمكنك التعثّر.. إذا تعثرت، ستموت".

لذلك، من المهم جدًا أن تحافظ على تركيزك 100٪ وتعيش اللحظة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وأشار رايتر إلى تغير الطقس كثيرًا في المناطق الجبلية، ما يعني أنه يجب أن تأخذ معك جميع المعدات اللازمة، وتكون على دراية بالعواصف الرعدية.

وستحتاج حتمًا إلى لياقة بدنية جيدة وتتمتّع بقدرة على التحمل عند مواجهة ارتفاعات عالية.

وقال رايتر: "في عالمنا المجنون، ينشغل عقلنا بأمور كثيرة.. لكن ستحتاج في الأعلى إلى التركيز بشكل كامل".

وحازت مقاطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي رايتر، الذين يزيد عددهم عن 100 ألف شخص، عبر موقع إنستغرام.

لكن لابعض الأشخاص اعتبروا أن ما يفعله رايتر أيضًا خطير لأنه يُعرّض عمليات الإنقاذ للخطر في حال تعرّض لأي حادث.

وكانت عائلة رايتر تميل إلى ممارسة مختلف التجارب الجبلية معصا. وحرص على الحفاظ على روح هذه المغامرة دومًا.

وهناك العديد من المواقع التي يستمتع رايتر بزيارتها، أبرزها منطقة بيرشتيسغادنر لاند، في جنوب ولاية بافاريا، حيث تتميز ببحيراتها الجميلة وجبالها الحادة.

ويعمل رايتر كمصور ومخرج أفلام للجبال، حيث حرص على دمج شغفه بوظيفته.

فما رأيك بالمشاهد التي يرصدها أثناء مغامراته المختلفة؟