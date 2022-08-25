بالصور.. حاكم دبي وولي عهده في رحلة صيد

9 تعهدات من محمد بن راشد لتحسين جودة الحياة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمدان، ولي عهد دبي، صورة من رحلة صيد برفقه والده، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الصور نشرها الشيخ حمدان على صفحته بموقع مشاركة الصور "انستغرام" بتعليق قال فيه: "يوركشير العائلة الأصدقاء".

ووُلد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 1949، وهو الابن الثالث بين أربع أبناء للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهم: الشيخ مكتوم، الشيخ حمدان والشيخ أحمد، وفقا للموقع الرسمي للحكومة الإماراتية.

وعُين الشيخ محمد رئيساً للشرطة والأمن العام بإمارة دبي بدءاً من 1 نوفمبر 1968 وعُين وزيراً للدفاع في ديسمبر 1971، ولغاية تاريخه وتولى منصب ولي عهد إمارة دبي من 4 يناير 1995 ولغاية 3 يناير 2006 وعُين حاكماً لإمارة دبي -وعضو المجلس الاعلى للاتحاد اعتباراً من 4 يناير 2006، ولغاية تاريخه وعُين نائباً لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيساً لمجلس الوزراء في 11 فبراير 2006، ولغاية تاريخه.