دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر العديد من الأشخاص أنّ القرش الحوتي مخيف وخطير.. لكن، هل سبق ورأيته مبتسمًا أمام آلة تصوير؟ هذا ما وثّقته عدسة المصور الفوتوغرافي، ناصر الخنجري، في سلطنة عُمان!

إنّه لَأمر مثير للإعجاب، أليس كذلك!

التقط الخنجري هذه الصورة خلال موسم سمك القرش في مسقط، الذي يمتد لبضعة أسابيع.

وأرفق الصورة بتعليق، عبر حسابه على موقع إنستغرام: "قرش حوتي يبتسم لغواص يعامله كعارض أزياء".

وفي العادة، تزور أسماك القرش البحار في منطقة مسقط (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويعرب الخنجري عن حرصه على ترك القارب بعيدًا عن أسماك القرش مسافة 5 أمتار.

وعند إيقاف المحرّك، يقفز المصور الفوتوغرافي مع معدات الغوص الخاصة به.

ويحاول الخنجري أن تكون المسافة الفاصلة بين وبين سمكة القرش مترين. والأخيرة تشعر بالفضول أحيانًا، فتسبح نحوه لتتفقّده.

وقال الخنجري، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تعد أسماك قرش الحوت مخلوقات مسالمة ولن تؤذي أحداً على الإطلاق".

وعند استعداده لجلسة تصوير تحت الماء، يبحث ناصر عن رفيق غوص يتحقّق من سلامته، بينما يركّز على التقاط صور ومقاطع فيديو مختلفة.

ويحرص بدوره على تجهيز كاميرته قبل ليلة واحدة من جلسة التصوير، حيث يشحن جميع البطاريات، ويتأكد من وجود الكاميرا داخل غلاف.

ولا تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها العثور على قرش الحوت في البحار الشاسعة. ففي بعض الأحيان، يعثر عليه فورًا، وأحيانًا يقضي الخنجري بضع ساعات بحثًا عنه. لكن هذا لا يكفي لأن عليه العثور على قرش حوتي يسبح ببطء، حتى يتمكن من رصد صوره.

تعتبر أسماك قرش الحوت من الأنواع المهددة بالانقراض. لذلك، يشعر الناس بالدهشة دومًا عند مشاهدة فيديوهات الخنجري.

وفيما يتساءل بعضهم عمّا إذا كان هذا النوع من أسماك القرش خطرًا، يوضح الخنجري أنها نباتية وتتناول العوالق والأسماك الصغيرة والروبيان في الغالب

وتعتبر السباحة مع أسماك قرش الحوت بمثابة تذكار لأي غواص.

يعمل الخنجري كمصور تحت الماء منذ حوالي 12 عامًا.

ويميل عادة إلى رصد جميع المخلوقات الرائعة، الموجودة بكثرة في المياه العُمانية من جنوب صلالة إلى منطقة مسندم.

والهدف؟ إبراز جمال العالم الخفي تحت الماء في سلطنة عُمان.

ويخطط بدوره التوجّه جنوبًا للحصول على مقاطع فيديو للحيتان الحدباء، إضافة إلى استكشاف جزر بار الحكمان، وحالانيات.