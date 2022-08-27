بينها شارع شاطئ الجميرا في دبي.. ما هي أروع شوارع العالم لعام 2022؟

اختارت Time Out بعضًا من أهم الشوارع في العالم. من بينها شارع شاطئ الجميرا في دبي، الذي يحتل المركز الـ23 على القائمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن لشارعٍ واحد أن يحدد ثقافة مدينة بأكملها.

أصدرت العلامة التجارية الإعلامية Time Out، التي تنشر أدلة محلية لبعض أكثر مدن العالم إثارة للاهتمام، قائمتها السنوية الثانية لأروع شوارع العالم لهذا العام.

وقال جيمس مانينغ، محرر السفر لدى Time Out، في بيان: "في معظم أنحاء العالم، عادت الحياة التي كانت سائدة قبل الجائحة. فمع حماسة الناس لوضع خطط والخروج لاستكشاف مدنهم مرة أخرى".

وأضاف أن "قائمة أروع شوارع العالم تضم الطرق التي تلهم السكان المحليين، ضمنًا المحررين والمساهمين الخبراء لدينا، وتوصي بالتجوال حاليًا".

ساعد مزيج من المطاعم والنوادي الليلية في إعطاء هذا الطريق في العاصمة الغانية، أكرا، الضجة اللازمة للوصول إلى المركز الـ 19 على القائمة., plain_text Credit: Peter Treanor/Alamy Stock Photo

وتضم قائمة هذا العام 33 شارعًا، أي بزيادة ثلاثة شوراع على القائمة الافتتاحية لعام 2021، كما تضم العديد من المدن الجديدة، بينها تايبيه بتايوان، ومومباي بالهند، وأثينا باليونان، وأكرا بغانا.

أمريكا الشمالية

احتل شارع ماكدوجيل بمدينة نيويورك المركز الـ 29 على القائمة., plain_text Credit: Massimo Borchi/Atlantide Photo/The Image Bank Unreleased/Getty Images

يحتل المركز الأول في قائمة هذا العام شارع ويلينغتون، الذي يقع بحي فردان في مدينة مونتريال الكندية.

وتقول لورا أوزبورن، محررة مجلة Time Out كندا، إن الشارع يضم "حانات رائعة، وأماكن مميزة لتناول الفطور المتأخر، وبعض أفضل الشطائر في المدينة، وحتى شاطئ حضري رملي"، بالإضافة إلى أنه سيصبح مخصصًا للمشاة فقط عام 2023، ما سيضيف إليه مزيدًا من الروعة من دون أدنى شك.

من جهته، قال إيف لالوميير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "توريزم مونتريال"، لـCNN: "نحن نعلم أن هذا الشارع الرئيسي، المعروف أيضًا باسم بروميناد ويلينغتون، كان يعيد ابتكار نفسه بطرق أصلية ومبتكرة لسنوات عديدة إلى الآن، ومن المثير حقًا أن نرى كيف يستمر فردان بالتألق".

شارع فيرجيل ، لوس أنجلوس, plain_text Credit: Gina Ferazzi/Los Angeles Times/Getty Images

وفي حين أن الولايات المتحدة لم تحتل المرتبة الأولى، يمكن لأمريكا أن تطمئن إلى موقعها، إذ أنها حصدت أكبر عدد من الشوارع مثل شارع كالي أوتشو في ميامي، وشارع ماكدوجال في مدينة نيويورك، وشارع وينتورث في شيكاغو.

وفي القائمة، أُدرج أيضًا شارع أفينيدا أمستردام، الواقع في حي كونديسا العصري بمدينة مكسيكو سيتي، في المكسيك.

آسيا والمحيط الهادئ

احتل طريق طريق كارانجاهاب في أوكلاند - الذي يسميه السكان المحليون "K-Road - المركز السادس على القائمة, plain_text Credit: Fiona Goodall/Getty Images

توجد خمسة من أفضل 10 شوارع عالمية في هذه المنطقة من العالم.

تصدرت مدينة ملبورن بأستراليا قائمة عام 2021، بشارع سميث، لكنها تراجعت إلى المركز الثاني هذا العام.

وتدخل ملبورن القائمة هذا العام بشارع جيرترود، الذي وصفته إليزا كامبل، من مجلة Time Out أستراليا، بأنه "جميل، ومتواضع، وخالٍ من الحياة الليلية المنتشرة في شوارع المدينة".

ويأتي حي تاي بينغ شان في المركز السابع، وهو حي داخل حي في جزيرة هونغ كونغ الرئيسية.

أفادت ريا موغول، المنتجة الرقمية لدى CNN، التي تقيم بهذا الشارع، أن أفضل ما يميزه هو المقاهي الملائمة للكلاب و"المزيج الرائع بين القديم والحديث".

وتعني كلمة تاي بينغ "السلام والاستقرار" باللغة الكانتونية، بينما تعني كلمة شان "تلة"، أي تلة السلام والاستقرار.

شارع يونغ كانغ في مدينة تايبيه بتايوان, plain_text Credit: Craig Ferguson/LightRocket/Getty Images

تشهد قائمة عام 2022 ظهورًا مميزًا لشارع يونغ كانغ في مدينة تايبيه بتايوان.

وقال هوانغ شيه-فانغ، مدير قسم الشؤون الدولية في مجلس السياحة التايواني، لـCNN: "لقد قمنا بدمج موارد مختلفة للترويج لهذا الحي أمام السياح الدوليين، ونحن سعداء لأنه مدرج على القائمة. ونأمل بعودة السياح إلى المنطقة ما أن تفتح الحدود".

أوروبا

يقول نيكولا برادي ، كاتب السفر المقيم في دبلن ، إن شارع كابيل "يبدو وكأنه شريحة من دبلن القديمة"., plain_text Credit: Derick Hudson/iStock Editorial/Getty Images

بحثت قائمة Time Out، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، في المملكة ومحيطها الأوروبي من أجل اختياراتها لقائمة هذا العام.

وتتمثل أروع شوارع العاصمة البريطانية لعام 2022 بشارع ديبتفورد هاي ستريت، الذي يضم مزيجًا من الأكشاك والأسواق والمتاجر والحانات وغيرها، ويصفه كريس واويل، محرر Time Out، بأنه لا يعد فقط أروع شوارع لندن، لكنه "الأكثر حيوية" بينها.

وإلى الشمال، يعد شارع Great Western Road في غلاسكو باسكتلندا أفضل شوارع المملكة المتحدة، ويحتل المركز الثالث على القائمة.

ويحتل مركز مدينة كوبنهاغن الدنماركية، التي لقبتها CNN بـ"عاصمة أوروبا الجديدة الرائعة" العام الماضي، المركز الخامس على القائمة، وأطلق محررو Time Out على شارع Værnedamsvej لقب "باريس المصغّرة" نظرًا لمتاجر النبيذ والجبن والزهور.

وقد يضر ذلك بباريس، التي لم تتّسع لأحد شوارعها القائمة.

وحصلت شوارع أوروبية أخرى على الإشادات في القائمة مثل شارع كولوكوتروني في أثينا، وشارع إتشيغاراي في مدريد، وCapel Street في دبلن بأيرلندا.

القائمة الكاملة لأروع شوارع العالم لعام 2022 بحسب تقييم Time Out: