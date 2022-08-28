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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي طعام الشوارع؟ تقدم آسيا مجموعة كبيرة من الأطعمة المتنوعة، خاصة أنها تمتد عبر المناطق الاستوائية، وسلاسل الجبال، والجزر البركانية.

وفيما يلي، إليك قائمة بـ10 أنواع من الأطعمة والمشروبات المحبوبة في آسيا.

بالطبع، هذه القائمة ليست شاملة، لكنها مجرد عينة صغيرة من تقاليد الطعام الرائعة في المنطقة ومكان العثور عليها.

المخللات، سريلانكا

تمتاز المخللات بلمسة خاصة في سريلانكا، حيث ستجد فاكهة وخضار مخللة حلوة وحامضة وحارة تجعلها وجبة خفيفة مثالية.

وبالطبع، تختلف توابل المخللات بحسب المنطقة والمواسم.

بنه مي، فيتنام

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قد يكون الفرنسيون قاموا بتعريف المجتمع في فيتنام إلى خبز الباغيت، لكن "بنه مي" الشهير في البلاد هو إبداع فيتنامي فريد.

ومثل العديد من الأطعمة ضمن هذه القائمة، تختلف المكونات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

ومع ذلك، فإن المزيج الكلاسيكي يشمل لحم الخنزير، والخضار المخللة، والكزبرة، والفلفل الحار، وكلها تُحشى بخبز باغيت مقرمش ورقيق.

شاي الفقاعات، تايوان

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لن تكتمل أي رحلة إلى تايوان بلا تجربة شاي الفقاعات.

ويُعرف أيضًا باسم "بوبا" أو شاي "حليب اللؤلؤ"، وقد لفتت هذه المنتجات التايوانية الشهيرة انتباه العديد من الأشخاص حول العالم.

واختُرعت الوصفة الكلاسيكية في تايوان خلال الثمانينيات من القرن الماضي.

ويُقدم الشاي الأخضر أو الأسود مع كرات التابيوكا الكبيرة، التي تتطلب مصاصة خاصة لشربها.

وفي الوقت الحالي، هناك العديد من النكهات المبتكرة التي تستطيع التلذّذ بها.

السلطعون الحار، سنغافورة

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يمكنك العثور على السلطعون الحار في العديد من مراكز الباعة المتجولين والمطاعم المتخصصة هذه الأيام، لكن هذا الطبق المميز بدأ في شوارع سنغافورة خلال الخمسينيات من القرن الماضي في عربة دفع.

كرات سمك الكاري، هونغ كونغ

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تُعتبر كرات السمك من بين أكثر الوجبات الخفيفة المحبوبة في شوارع هونغ كونغ.

وتُطهى في صلصة الكاري والثوم والزنجبيل والسكر والفلفل الحار، وتشتهر هذه الوجبات الخفيفة في الشارع بنكهتها الغنية والقوية.

فالودة، باكستان

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بمذاقها اللذيذ، ستُشعرك الفالودة بالبرودة خلال فصل الصيف في باكستان.

ويتألف هذا المشروب من المثلجات، والحليب، والحليب المكثف، ومكعبات الجيلي، والنودلز، وبذور الريحان، وأحيانًا شراب ماء الورد.

غيتوك، إندونيسيا

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ومن المستحيل المرور بجانب هذه الحلوى اللافتة للنظر، والتي تتميز بألوان زاهية، دون التوقف لتجربتها.

وهناك العديد من الأنواع المعروضة التي لا حصر لها، بدءًا من الكسافا مع جوز الهند إلى اليام أو البطاطس أو الموز أو القلقاس أو الجبن.

قهوة مثلجة، فيتنام

ويمكن الاستمتاع بـcà phê، الشهيرة في فيتنام، بعدة طرق. وعلى سبيل المثال، يمكن شربها سوداء، أو مع حليب مكثف، أو مع القليل من السكر، أو من خلال إضافة حليب جوز الهند إليها.

حلوى الجاليبي، الهند

لا تتفاجأ إذا كان عليك الانتظار في الطابور للحصول على الجاليبي، وهي كعكة برتقالية اللون زاهية مغموسة في شراب بسيط، وغالبًا ما تكون متبلة بالزعفران.

وأفضل طريقة للاستمتاع بها طازجة من المقلاة أو مبردة.

وبفضل تنوعها، تُعد حلوى الجاليبي وجبة فطور لذيذة، ويمكن شرب الشاي معها، أو تناولها بعد وجبة العشاء.

كافابو، جزر المالديف

وفي ماليه، عاصمة جزر المالديف، ابحث عن طعام شائع يُعرف باسم "كافابو".

ويتميز الكافابو بطبقة خارجية مقرمشة للغاية مغلفة بمزيج لذيذ من التونة المدخنة، وجوز الهند المبشور، والفلفل، والبصل، والعدس، والزنجبيل، والأرز، وأوراق الكاري.