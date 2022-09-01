"على حافة القمر".. مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- السماء جزء بارز في حياة المصري، أحمد وحيد، فهو يعمل كمراقب للحركة الجويّة، إلى جانب كونه عضوًا في اللجنة المصرية لتسجيلات الطيور النادرة. وأدّى أكثر من عقد من التصوير إلى توثيقه مشهدًا ساحرًا اعتقد الأشخاص أنه غير حقيقيّ.

وبدأ شغف وحيد بالتصوير الفوتوغرافي، وتصوير الحياة البريّة تحديدًا، منذ الصغر، إذ كان والده يعمل كمدير محميةّ الزرانيق في شمال سيناء.

"يقفز من على حافة القمر"... مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ
بدأ شغف أحمد وحيد بالتصوير الفوتوغرافي، وتصوير الحياة البريّة تحديدًا، منذ الصغر. , plain_textCredit: Ahmed Waheed

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال وحيد: "كنت أحب الذّهاب إلي المحميّة في العطلات لمشاهدة الطّيور، واستمتعت بأوقات الانتظار معه (والده) عندما كان يصوّر الطيور".

"يقفز من على حافة القمر"... مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ
في عام 2017، وثّق وحيد هذه الصورة الساحرة من محمية رأس محمد بمصر. , plain_textCredit: Ahmed Waheed

وأثناء رحلة لمشاهدة الطيور بمحمية رأس محمد في مدينة شرم الشيخ، كان المصور في الوقت والمكان المناسبين، ونتج عن ذلك صورة ساحرة جمعت طائر اللقلق مع القمر.

وأوضح المصوّر: "كنت أتمنى منذ فترة طويلة أن أصوّر الطيور مع القمر. ومع بعض التوقّع، والتّوفيق، واختيار اللحظة المناسبة، استطعت تصوير طائر اللقلق وكأنه يقفز من على حافّة القمر".

"يقفز من على حافة القمر"... مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ
يعمل وحيد كمراقب للحركة الجويّة، إلى جانب كونه عضوًا في لجنة تسجيلات الطيور النادرة في مصر. , plain_textCredit: Ahmed Waheed
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وشعر غالبية من شاهدوا صورته بالدّهشة، كما تساءل آخرون عمّا إذا كانت الصورة حقيقيَة، أو مُعالجة بواسطة برامج المُعالجة المتوفّرة، كما شعر البعض الآخر بالفضول عن مكان ووقت التصوير، وهو أمر يُرحّب به وحيد نتيجةً لاهتمامه بتعزيز الوعي البيئي لدى الأشخاص.

"يقفز من على حافة القمر"... مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ
يهتم المصري بتوثيق الحياة البريّة بجميع أنواعها. , plain_textCredit: Ahmed Waheed

وأشار المصوّر، وهو عضو في الجمعيّة المصريّة لحماية الطبيعة، إلى أن توثيق الكائنات الحيّة ليس كباقي أنواع التصوير، فالكائنات متحرّكة باستمرار، كما "يتغيّر المشهد في كل جزء من الثانية"، بحسب تعبيره.

"يقفز من على حافة القمر"... مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ
بدأ وحيد التصوير في عام 2008. , plain_textCredit: Ahmed Waheed

وفي الأعوام اللاحقة التي تبعت ذلك، استطاع المصور توثيق العديد من الطيور مع القمر.

وتبلغ مساحة محمية رأس محمد حوالي 200 كيلومتر مربع، منها حوالي 75 كيلومترًا مربعًا في الجزء البرّي، وحوالي 125 كيلومترًا مربعًا في الجزء البحري، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات بمصر.

"يقفز من على حافة القمر"... مصري يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء مدينة شرم الشيخ
يهتم المصوّر بتعزيز الوعي البيئي. , plain_textCredit: Ahmed Waheed

وتُعد المحمية من أجمل أماكن الغطس في العالم، كما أنها تتميّز بتنوّع الطيور، والشعاب المرجانيّة.

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