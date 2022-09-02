رحلات الطيران في موسم الخريف.. إليك ما يمكن توقعه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان موسم السفر الصيفي كارثيًا بالنسبة للعديد من المسافرين، إذ شهد إلغاء نحو 55 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الذي سبق يوم الذكرى.

وبحسب بيانات موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية، فقد أُخّرت ربع الرحلات الجوية الأمريكية تقريبًا هذا الصيف.

وقالت كاثلين بانغز، طيّارة سابقة ومتحدثة باسم FlightAware، إنّ المشكلة الكبيرة المتمثلة في نقص الموظفين طالت رحلات الطيران الجوي هذا الموسم,.. حتى الآن.

تميل بانغز للتشكيك بجهود شركات الطيران لتكثيف جداول الرحلات إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تحديات التوظيف لعام 2022.

وأضافت بانغز: "لقد اعتقدوا حقًا أنّ عددًا كافيًا من الموظفين سيعودون، وأنهم سيوظفون عددًا كافيًا من الموظفين الجدد، لتلبية الطلب، لكن كما شاهدنا جميعًا، لم يتمكنوا من فعل ذلك".

مع ذلك، بعض خبراء الصناعة متفائلون بحذر بشأن السفر الجوي في عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال، مع توقعات لموسم سفر أكثر سلاسة في الخريف.

غوفق تطبيق السفر "هوبر"، من المقرر أنّ يسافر 12.6 مليون مسافر من المطارات الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتوقع التطبيق أن يكون يومي الخميس والجمعة أكثر الأيام ازدحامًا.

ونشرت وزارة النقل الأمريكية لوحة معلومات جديدة على الإنترنت، يمكن للمسافرين العثور على معلومات مقارنة حول ما تقدمه كل شركة من شركات الطيران الأمريكية الكبيرة للركاب عندما يكون التأخير أو الإلغاء ناتجًا عن عوامل تخضع لسيطرة شركة الطيران.

الأمل في عطلة عيد العمال

المسافرون ينتظرون في مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك، في يوليو/ تموز الماضي, plain_text Credit: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images

من جانبه، قال سكوت كيز، مؤسس صفقات الرحلات الجوية وموقع استشارات السفر Scott's Cheap Flights، لـCNN في الآونة الأخيرة أنه يتوقع عددًا أقل من اضطرابات السفر الجوي خلال عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عيد العمال مقارنة مع ما واجهه المسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بيوم الذكرى، بداية الصيف.

ويضيف كيز: "وقتها، كان هناك تأخير وإلغاءات واسعة النطاق تحولت إلى كابوس بالنسبة لكثير من المسافرين. وبعد ذلك كانت لديك عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو/ تموز، حينها سُجّل حد أدنى من اضطراب السفر".

ويتوقع كيز أن تشهد عطلة عيد العمال أيضًا حدًا أدنى من اضطراب السفر، والسبب في ذلك، بحسب اعتقاده، أنّه سيكون هناك عدد أقل من المسافرين في عيد العمال مقارنة مع يوم الذكرى.

"مع عدد أقل من المسافرين، سيمارس ضغط أقل على النظام".

السفر "الأمثل" يتجه إلى الخريف

قالت بانغز إن شركات الطيران قلّصت جداولها الصيفية بنحو 15%، وهو ما قالت إنه أحد الأسباب الرئيسية لعدم ارتفاع عدد حالات التأخير والإلغاء.

وأشارت بانغز إلى أنّ التخفيضات الكبيرة للجدول الزمني قيد التنفيذ بالفعل في الخريف، بالإضافة إلى انخفاض الطلب عادةً مع عودة الأطفال إلى المدارس.

وقالت بانغز: "أكثر من 52 ألف رحلة جوية قد شطبتها شركات الطيران الأمريكية من جداول الخريف، بينها أكثر من 30 ألف رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية".

وأضافت: "يجب أن يكون السفر مثالياً خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث ينخفض ​​الطلب، وبالتالي يتراجع مستوى الضغط على جداول الرحلات الجوية الثقيلة التي شهدناها خلال الصيف".

وفيما يتعلق بالأسعار، شهد الخبراء لدى تطبيق "هوبر" أخيرًا، انخفاضًا بأسعار تذاكر الطيران المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 37% للسفر خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع ذروة السفر الجوي في الصيف.

وهو أمر يستحق المراقبة والانقضاض على أسعار عطلة جذابة أيضًا.

من جهته، أشار هايلي بيرج، كبير الاقتصاديين لدى "هوبر"، إلى أنّ أسعار تذاكر الطيران "سترتفع بسرعة كبيرة كلما اقتربنا من عيد الشكر وعيد الميلاد".

وأشارت بانغز أيضًا إلى انخفاض في الأسعار بمقدار الثلث للتوجه إلى العديد من المدن خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وقالت: "مع انخفاض سعة المقاعد المقرر إجراؤها في الخريف، يجب على الأشخاص الذين يفكرون بالسفر خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، وحتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني شراء هذه التذاكر الآن بينما تخضع للحسم".

وتتوقع بانغز أن تظل أسعار تذاكر العطلات منخفضة خلال سبتمبر/ أيلول وربما حتى أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن تعود للارتفاع.

ماذا عن السفر لقضاء العطلات في وقت لاحق من هذا العام؟

أوضحت بانغز أن شركات الطيران ستكون مستعدة تمامًا لموسم عيد الشكر وعيد الميلاد لعام 2022، "عندما تعود مستويات التوظيفإلى مستويات عام 2019 أو تتجاوزها".

وتتوقع أن يؤثر انتشار متحورات كوفيد-19، بالإضافة إلى الفيروسات الموسمية مثل الأنفلونزا، على تغيب الموظفين هذا الخريف، مشيرة إلى أن المرض أصاب شركات الطيران بشدة خلال موسم عيد الميلاد 2021 وحتى يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت: "مع الجدول الزمني المختصر والتكثيف لزيادة عدد الموظفين، تبدو شركات الطيران في وضع أفضل من العام الماضي في موسم عيد الشكر والعطلات لعام 2021".