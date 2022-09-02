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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتزه "يورونغ" للطيور، أحد أقدم وأشهر معالم الجذب السياحي في سنغافورة، إغلاق أبوابه قريبًا بعد مرور أكثر من 50 عامًا.

لكنّ هذا لا يعني نقطة نهائية للمنتزه الذي يتمتّع بشهرة عالمية، ويُعتبر موطنًا لنحو 3،500 طائر ضمنًا الببغاوات، وطيور النحام، وطيور البطريق، والنسور.

فهو سينضم إلى كل من حديقة حيوانات سنغافورة، والسفاري الليلية، ومنتجع "Banyan Tree" الفاخر الجديد، لتشكيل مركزٍ للسياحة البيئية، شمال سنغافورة.

وسيكون آخر يوم لمنتزه "يورونغ" للطيور، في موقعه الحالي، في الـ3 من يناير/ كانون الثاني 2023، بعد مرور 52 عامًا على افتتاحه عام 1971.

ومن المقرّر افتتاح مركز Mandai البيئي، عام 2023.

وأفادت ديزي لينغ، نائب رئيس المنتزه، في بيان إعلان الإغلاق الثلاثاء، أنّ "معظمنا التحق بهذه المنظمة في أيامها الأولى وما برحوا هنا على مدار عقود".

طائر أبو قرن الشرقي يحلّق بعد إطلاقه في البرية, plain_text Credit: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

بني المنتزه، الذي تبلغ مساحته 20.2 هكتارًا، بتكلفة مبدئية قدرها 2.5 مليون دولار، ويستقطب حوالي 850 ألف زائر سنويًا، يتزاحمون لمشاهدة المَطْيَر الشلّال الشهير، واستعراضات الطيور، والمعارض.

وفقًا لسياحة سنغافورة، هذا المنتزه يعتبر الأكبر من نوعه في آسيا.

وعند افتتاحه عام 1971، كان يحوي على ألف طائر فقط من 60 نوعًا، ثم توسّعت قدرة منتزه الطيور الاستيعابية جدًا، ويُعتقد الآن أنّه يأوي أكثر من 400 نوع من الطيور.

شارك حراس المنتزه أيضًا بالعديد من عمليات الإنقاذ، وجهود إعادة التأهيل البارزة على مر السنين.

عام 2018، تلقى أحد طيور أبي القرن الذي يعاني من أحد أنواع مرض السرطان الشرسة طرفًا اصطناعيًا مطبوعًا ثلاثي الأبعاد، ثبّته الأطباء البيطريون فوق منقاره.

حظي قطيع فلامنغو في المنتزه باهتمام عام عندما شوهد كتكوت، يدعى Squish، يتجول في مركز التربية والبحوث مرتديًا زوجًا من الأحذية الزرقاء اللامعة لتنمية قوة ساقيه، وحماية وسادات قدميه من الأرض الصلبة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أثار نسرٌ أسود أوراسي نادر اهتمامًا وطنيًا، عندما انحرف عن مسار هجرته وهبط في سنغافورة.

ورغم عدم وجود إصابات ظاهرة، وجد الطائر الضخم نفسه غير قادر على الطيران.

بعد تلقي العلاج في مستشفى المنتزه بالموقع، تمكّن النسر من التحليق مجدّدًا بفضل التشجيع الذي تلقاه من طاقم منتزه الطيور.

سيواصل المنتزه عملياته المنتظمة حتى موعد إغلاقه المقرر في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

وحتى ذلك الوقت، سيقوم الموظفون بترتيب سلسلة من الأنشطة والجولات والمسارات التراثية التي تركز على تاريخ منتزه "يورونغ" للطيور.