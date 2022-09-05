مغامر عُماني يحظى بلقاء طريف مع "أميرة جزر الديمانيات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمياهها الصافية فيروزية اللون التي تحيط بها من كل جانب، تُعد جزر الديمانيات من أبرز الوجهات بسلطنة عُمان، إذ تجذب محبي الغوص لخوض تجارب لا مثيل لها مع الحياة البحرية في بحر عُمان.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، تأوي جزر الديمانيات، التي تُعد من أجمل أماكن الغوص في بحر عُمان، أعدادًا كبيرة من السلاحف البحرية والطيور المهاجرة والمستوطنة في جزرها التسع على مساحة 100 هكتار.

ومن خلال مقطع فيديو طريف، استطاع المغامر ومنظم الرحلات العُماني، محمد الهادي، أن يوثق اللقاء بسلحفاة بحرية عن طريق عصا "السيلفي"، خلال ممارسته الغوص بمياه جزر الديمانيات، الواقعة قبالة سواحل ولايتي بركاء والسيب.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الهادي إنه أراد أن يوثق لقاء مع سلحفاة مُسالمة أطلق عليها اسم "أميرة جزر الديمانيات"، مبينًا أنه أراد أن ينقل من خلال مقطع الفيديو، رسالة مفادها أن "السلحفاة المائية كائن جميل يجب علينا الاهتمام به".

وبصفته منظم رحلات المغامرات في أنحاء السلطنة، يشرح الهادي أن محمية جزر الديمانيات تحتضن الشعاب المرجانية وكأنها حدائق منتشرة حول المياه، مضيفًا أن المحمية تُعد موطنًا لأسماك القرش الصغيرة و أنواع الحبار، إلا أن الكائنات البحرية الأكثر انتشارًا هي السلاحف البحرية.

وشارك الهادي مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "انستغرام"، واصفًا الجزيرة بأنها "موطن السلاحف والمرجان".

وتُعد جزر الديمانيات إحدى المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، والتي أُعلن عنها كمحمية طبيعية في عام 1996، وهي عبارة عن أرخبيل تبلغ مساحته 100 هكتار ويضم تسع جزر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وتتميز الجزر بطبيعتها وجمال مناظرها الخلابة، حيث تتنوع مقوماتها بين صخور جيرية وأنواع نادرة من الشعاب المرجانية، كما توجد فيها منحدرات صخرية في اتجاه البحر، وتستمر هذه المنحدرات إلى داخل المياه، كما تحد الجزر جروف رملية ضحلة وواسعة، ونطاق مرجاني بارز.