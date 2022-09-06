دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أنّها كانت تجربته الأولى في تصوير الطيور، إلا أنّ المصور المصري أحمد عبد التواب نجح في اقتناص لقطة مثيرة توثق لحظة عراك بين اثنين من طيور المالك الحزين، بمنطقة شلالات القناطر الخيرية بمصر.

لحظة عراك بين اثنين من طيور مالك الحزين بالقناطر الخيرية , plain_text Credit: Ahmed Abdeltawab

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول عبد التواب أنه كان يخوض رحلةً مع مجموعةٍ من المصورين، جمعهم شغف تصوير الطيور والحياة البرية، مشيرًا إلى كونها أول تجربة يخوضها في رصد الطيور.

المصور المصري أحمد عبد التواب يوثّق طيور البلشون الأبيض الصغير، المعروفة بالملك الحزين، بمنطقة شلالات القناطر الخيرية, plain_text Credit: Ahmed Abdeltawab

ويبدو أن الطقس لعب دورًا في دراماتيكية اللقطة، إذ يُوضح عبد التواب أن الجو الضبابي أضفى عمقًا وجمالًا على الصورة، لتصبح أشبه بـ"مشهد سينمائي"، على حد وصفه.

Credit: Ahmed Abdeltawab

وتمكّن عبد التواب من توثيق تلك اللحظة عندما كان يجدّف على متن قارب في النيل بمنطقة شلالات القناطر الخيرية، واقترب من الطيور من نوع البلشون الأبيض الصغير.

وتعيش طيور البلشون الأبيض الصغير قرب المسطحات المائية مثل البحيرات والمستنقعات كغيرها من الطيور، وفقًا لمنشور الجمعية المصرية لحماية الطبيعة على "فيسبوك".

لقطة عن قرب لطائر البلشون الأبيض الصغير, plain_text Credit: Ahmed Abdeltawab

وينتظر هذا النوع من الطيور بصبر وهدوء فرائسه من الأسماك التي يصطادها ببراعة، ويقف على رجل واحدة في المياه الضحلة، ويبقى حول البحيرات التي يصطاد منها مُطأطأ الرأس حتى بعد جفافها.

وبسبب ذلك المشهد، ظن الناس أنه يتمتع بطبع حزين، وهكذا أطلقوا عليه اسم "مالك الحزين"، بحسب ما ذكرته الجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

تمتاز القناطر الخيرية بتنوع الحياة البرية والطيور المهاجرة، وفقاً لما ذكره عبد التواب, plain_text Credit: Ahmed Abdeltawab

ويشير عبد التواب إلى أنّه تمكن من الاقتراب من الطيور دون إصدار أي ضوضاء قد تثير انزعاجها، وبقي حتى تمكّن من توثيق هذا المشهد الذي وصفه بأروع ما شاهده ذلك اليوم.

حرص المصور المصري على إبراز الطبيعة الخلابة للقناطر الخيرية, plain_text Credit: Ahmed Abdeltawab

ومن أجل اقتناص مثل هذه الصورة الفنية المميزة، يوضّح عبد التواب أنّ المصور يجب أن يتربّص ويراقب حركات الطائر الذي يوثّقه، إذ تتمتع الطيور بلغة جسد يمكن من خلالها توقع حركتها التالية.

تدفق مياه النيل بمنطقة شلالات القناطر الخيرية, plain_text Credit: Ahmed Abdeltawab

وتتميز المنطقة بطبيعتها الخلابة وتنوعها البيئي، حيث تتواجد فيها العديد من الطيور المهاجرة بأنواعها المختلفة، إلى جانب عدد من الجزر، التي يمكن التنقل بينها عبر قوارب صغيرة.

Credit: Ahmed Abdeltawab

وتقع القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بالمنطقة التي يتفرع فيها نهر النيل لفرعيه رشيد ودمياط، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وعلى بعد 22 كيلومترًا من القاهرة، تُعد القناطر الخيرية أحد أهم متنزهات مصر، وتتمتع بشهرة خاصة لدى السياح للاستمتاع بجوها النقي ومناظرها الخلابة، وتتميز كذلك بمساحات شاسعة من الحدائق والمتنزهات.

وعبر حسابه على "انستغرام"، لقيت سلسلة الصور التي تبرز طبيعة شلالات القناطر الخيرية، والتي أطلق عليها عبد التواب لقب "جواهر مخفية حقيقية"، تفاعلاً واسع النطاق، حيث أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بجمال المشاهد هناك.

Credit: Ahmed Abdeltawab

وينصح عبد التواب بالقيام برحلة عبر القارب لمشاهدة هذه الطبيعة الخلابة بالقناطر الخيرية، فضلًا عن منتزهاتها العامة ومزاراتها المعروفة.

ويضيف:"يعرف القليل من الناس هذا الجانب من القناطر الخيرية، التي تنفرد بتنوع الحياة البرية والطيور المهاجرة، بل لن يصدق الكثيرون وجود شلالات وتسلسلات مياه نيلية خلابة بهذه المنطقة".