دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن عائدات السياحة في بلاده بلغت 19 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2022.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد، على هامش اجتماع وزاري في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي: "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأضاف أن العدد الإجمالي لنزلاء الفنادق في دولة الإمارات بلغ 12 مليون نزيل محققاً نموًا يقدر بنسبة 42% خلال نفس الفترة، لافتا إلى "توقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد إن مؤشرات التنمية في دولة الإمارات "حققت المركز الأول عالميًا في 156 مؤشرًا مقارنة بـ121 مؤشرًا قبل الجائحة (فيروس كورونا).. و432 مؤشرًا ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا مقارنة بـ314 قبل الجائحة.. نحن الأول عالميًا في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها".

وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية الإماراتية تجاوز تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة بـ840 مليار درهم (242 مليار دولار) قبل جائحة كورونا، وذلك في الشهور الـ 6 الأولى من عام 2022.