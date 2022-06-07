في أبوظبي.. اكتشف 8 من العجائب القديمة في الصحراء العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتفلت للتو بالذكرى الخمسين لاستقلالها، لكن أبوظبي لديها ماضٍ يمتد لقرون.

وتضم العاصمة أبوظبي مجموعة من مواقع التراث العالمي لليونسكو بالإضافة إلى بعض الحصون الأكثر حفظًا في البلاد، والتي تعرض موقعها الجغرافي الرئيسي على مرّ القرون، وتحكي قصة ارتباط الشعب الإماراتي بكل من البر والبحر.

وفي مدينة العين، التي تقع على بُعد رحلة قصيرة بالسيارة، تتواجد بعض من جواهر الأجيال الماضية الأكثر سحرًا، ومن بينها متحف حي يكرّم الجذور البدوية في البلاد.

وتُعتبر مدينة العين، وهي مسقط رأس مؤسس الدولة الراحل، وأول رئيس لها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجهة لا غنى عنها لزوار الإمارات لاستكشاف ثقافتها، وتراثها الأصيل.

وكانت العين واحة خضراء حيوية على طريق القوافل المُمتد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عُمان، وهي الآن عبارة عن موطن لعدد من المواقع المحمية من قبل منظمة اليونسكو.

وإليك بعض الكنوز الأثرية والتاريخية الرئيسية في أبوظبي:

قصر الحصن

كان قصر الحصن يتكوّن من برج مراقبة واحد، ولكنّه سرعان ما تطور ليصبح مقر السلطة. , plain_text Credit: Touseef/Adobe Stock

وكان قصر الحصن، الذي يعود إلى القرن الـ18، عبارة عن برج مراقبة واحد فقط. ومع نمو المُجمّع، أصبح القصر في النهاية مقرًا للسلطة حتّى أواخر الستينيات.

وقالت المرشدة السياحية في الإمارة ناتالي ليزلي إنه "تتواجد قصص جميلة عن القصر يرويها أشخاص اعتادوا العيش حول هذا المكان".

وأضافت ليزلي: "كان باب القصر مفتوحًا إلى حدٍ كبير للأشخاص للتحدث إلى الشيوخ، والتعبير عن قلقهم".

واليوم، لا يُعد القصر نقطة جذب رئيسية للسياح فقط، بل للإماراتيين أيضًا، والذين يأتون ويجلسون في مقهى القصر للتعرّف إلى المكان الذي تحدّث عنه أسلافهم باعتزاز.

ويعرض القصر، الذي ظل قيد الاستخدام حتى الستينيات، الثقافة المحلية من خلال المعارض، والفعاليات المنتظمة أيضًا.

واحة العين

تحتضن العين 100 نوع من نخيل التمر. , plain_text Credit: Barry Neild/CNN

وكانت واحة العين أول موقع تم إدراجه ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في دولة الإمارات.

ويقع الموقع في قلب المكان المعروف باسم The Garden City، ويعود تاريخه إلى أكثر من 4000 عام وهو دليل على أحد أنظمة الري الأولى في العصر الحديث.

ويأخذ النظام، المعروف باسم الفلج، المياه من جبال الحجر المجاورة عبر سلسلة من الممرات المائية الضيّقة التي لا تزال ظاهرة حتّى اليوم.

ويمكن للزوار استكشاف مسارات المشي عبر الموقع الذي يغطي أكثر من 1،200 هكتار، ويحتوي على أكثر من 147 ألف شجرة نخيل، و100 نوع من التمور.

ولم يتم تحديث نظام الفلج الذي يعود تاريخه إلى قرون إلا في القرن الـ20 عن طريق تركيب المضخات.

بدع بنت سعود

تعود المدافن في بدع بنت سعود إلى 5 آلاف عام. , plain_text Credit: Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

وتُعد منطقة بدع بنت سعود كنزًا دفينًا لعشاق الآثار، وهي موقع قديم للقوافل يقع على بعد 25 كيلومترًا شمال العين.

وتتميز المنطقة بمبنى نادر من العصر الحديدي، ومدافن من العصر البرونزي عمرها 5 آلاف عام، بالإضافة إلى "جرن بنت سعود".

وتعلو ذلك المرتفع الصخري الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا المناظر الطبيعية، مع احتضان قمته للعديد من المدافن الحجرية القديمة.

وأصبحت العديد من الاكتشافات في المنطقة، مثل الفخار، وشفرات الخناجر، والمجوهرات، ورؤوس الأسهم البرونزية معروضة الآن في متحف العين الوطني.

منتزه آثار هيلي

يعود تاريخ منتزه آثار هيلي إلى العصر البرونزي. , plain_text Credit: David Steele/Adobe Stock

ويعود تاريخ هذه المنطقة إلى العصر البرونزي، والحديدي، وهي تُظهر دليلاً على الحياة القديمة التي كانت تحتضنها صحاري المنطقة.

واكتشف علماء الآثار قرى، ومقابر، وبُنى تحتية زراعية مما يُشار إليها الآن بفترة أم النار، والتي سميت نسبةً لاسم الجزيرة الواقعة قبالة ساحل أبوظبي، حيث اكتُشفت بقايا تلك الثقافة لأول مرة.

كما أن المنتزه يشكلّ موطنًا لأكبر مجموعة من المدافن والمباني في دولة الإمارات، والتي تعود لتلك الفترة.

مدافن جبل حفيت

اكتُشفت مدافن جبل حفيت في عام 1959. , plain_text Credit: David Steele/Adobe Stock

ويحتضن جبل حفيت، وهو أعلى قمة في أبوظبي، 500 مدفن تقريبًا تعود إلى 5 آلاف عام، والتي تمثّل بداية العصر البرونزي في دولة الإمارات.

واكتُشفت المدافن لأول مرة من خلال عمليات التنقيب في عام 1959.

وفي المدافن التي تشبه أكواخ الأسكيمو، وجد علماء الآثار أواني خزفية، وقطع أثرية نحاسية أظهرت أهمية التجارة البحرية عبر الخليج.

ورأت ليزلي أن هذه المدافن من إحدى "الجواهر الخفية" في أبوظبي، إذ قالت: "لا يعرف غالبية الأشخاص عن جميع هذه الاكتشافات في هذه المنطقة".

وأضافت ليزلي: "رغم كون الإمارات العربية المتحدة دولة حديثة العهد نسبيًا، إلا أنها تتميّز باكتشافات قديمة تُثبت أن هذه المنطقة كانت ذات يوم مكانًا مزدحمًا صُنع فيه التاريخ".

حصن المقطع

يعود تاريخ حصن المقطع إلى القرن الـ18. , plain_text Credit: David Steele/Adobe Stock

وتم تشييد هذا الحصن الصغير والمهم عند بوابة الجزيرة الرئيسية في أبوظبي في أواخر القرن الـ18 باستخدام مواد أساسية مثل الحجارة المرجانية، وصخور الشاطئ، والرمال.

وقام البرج بحماية أبوظبي لأعوام عديدة.

وشرحت ليزلي: "في الوقت الذي تطور فيه قصر الحصن إلى مكان بأهمية كبيرة للسكان المحليين، أصبح حصن المقطع مكانًا للراحة للقادمين إلى أبوظبي".

متحف قصر العين

كان قصر العين مقر العائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة. , plain_text Credit: dudlajzov/Adobe Stock

وكان المتحف ذات يوم منزل أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد، وعاشت فيه الأسرة الحاكمة حتى الستينيات قبل أن تجعل من الإمارة موطنًا دائمًا لها مع تحوّل الجزيرة الرئيسية في أبوظبي إلى عاصمة سياسية واقتصادية.

ويمكن للزوار الحصول على لمحة عن الحياة داخل القصر الذي يقف كذكرى للوقت الذي سبق اكتشاف النفط.

وبعد تحويله إلى متحف، يمكن للزوار رؤية الروابط الحاسمة بين الماضي، والحاضر، وتقدير تحوّل أبوظبي السريع من الحياة البدوية إلى الرخاء الحديث.

وقالت شمسة النقبي، وهي مرشدة سياحية إماراتية: "إذا كنت من محبّي التاريخ، وترغب في التعرّف إلى العائلة المالكة، والعمارة التقليدية في هذه الفترة، فهذا هو المكان المثالي للذهاب إليه".

كنيسة ودير جزيرة صير بني ياس

في التسعينيات، تم اكتشاف أنقاض موقع مسيحي سبق الإسلام في جزيرة صير بني ياس. , plain_text Credit: Glen_Pearson/iStock Editorial/Getty Images

وتقع جزيرة صير بني ياس في المنطقة الغربية بعيدًا عن المسار المطروق، ويمكن الوصول إليها بالقارب، أو عبر طائرة من أبوظبي عبر منتجع "أنانتارا" الذي يدير السياحة في هذه الجزيرة النائية.

وأوضحت ليزلي أنه تم اكتشاف الكنيسة والدير في أوائل التسعينيات، وهذا هو الموقع المسيحي الوحيد السابق للإسلام، والموجود في دولة الإمارات.

ويُعتبر الموقع بمثابة مصدر لمئات القطع الأثرية التي تقدّم لمحة عن الحياة خلال هذه الفترة.

وقالت ليزلي: "استخدم سكان هذه المستوطنة البحر كمصدر للغذاء".

وتُعتبر جزيرة صير بني ياس الآن محمية للحياة البرية تحتضن مجموعة واسعة من الحيوانات المحمية، من المها العربي، إلى الغزلان، والتي يمكن للزوار مشاهدتها مباشرة أثناء رحلات السفاري.