أعلى مطعم بكوريا الجنوبية.. تجربة فريدة على ارتفاع ألفي قدم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدأ الرحلة إلى أعلى مطعم في كوريا الجنوبيّة بمشاهدة عرض يتمحور حول الحيتان.

وتقع صالة "123F" بالطابق العلوي التابع لبرج "Lotte World" في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، وعلى ارتفاع 555 مترًا ( 1،820 قدمًا تقريبًا) فوق سطح الأرض.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرج، أنه يُعتبر أطول مبنى في البلاد، وخامس أطول مبنى في العالم.

يُقدم مطعم وصالة "123F" إطلالات ساحرة لمدينة سيؤول في كوريا الجنوبيّة. , plain_text Credit: Jessie Yeung/CNN

وتُعتبر رحلة الوصول إلى المطعم تجربة كاملة يمكن أن تستغرق ساعة تقريبًا، وليست عبارة فقط عن رحلة سريعة في المصعد.

وبعد شراء تذكرة الدخول، التي تبلغ كلفتها حوالي 20 دولارًا للبالغين، و18 دولارًا للأطفال، يدخل الزوّار إلى قاعة انتظار مغمورة بالضوء الأزرق تسبح فيها الحيتان عبر شاشة عملاقة تُوجد في السقف.

صورة لمعرض مؤقت في برج "Lotte World". , plain_text Credit: Jessie Yeung/CNN

ويلي القاعة العديد من الغرف، ويوفّر بعضها الفرصة لالتقاط صور احترافيّة، بينما تعرض غرف أخرى مواد البناء التي شكّلت البرج، وذلك قبل مشاهدة سلسلة محيّرة من المساحات التي تتمحور حول الحيتان.

ويتواجد ممران طويلان، أحدهما مغمور بضوء أزرق داكن، يُظهر الحيتان خلال سباحتها بجانب الزوار على شاشات تمتد على الجدار، بينما يتميّز الآخر بألواح "LED" مركّبة في السقف تدور فيها أنماط الفسيفساء الملوّنة.

مشهد غروب الشمس من مرصد "Seoul Sky"، الموجود في برج "Lotte World". , plain_text Credit: Jessie Yeung/CNN

وتحتضن غرفة أخرى بعض الغيوم المزيّفة المعلّقة في الجو، إضافةً لحيتان مرسومة على الحائط.

وهذا كلّه بمثابة جزء من معرض مؤقت للاحتفال بأعمال مصوّر الحيتان، جانغ نام وون.

وبعد رؤية الكثير من الحيتان، ستصل أخيرًا إلى المصعد الذي يستغرق دقيقة واحدة للوصول إلى مرصد "سيؤول سكاي"، إذ يقطع مسافة 10 أمتار في الثانية.

يمكنك المشي على أرضيّة زجاجيّة في الطابق الـ118. , plain_text Credit: Jessie Yeung/CNN

وعند الخروج من المصعد، يتم توجيه الزوّار للجلوس في غرفة مظلمة تعرض مقطع فيديو فنّي لتاريخ سيؤول، وبرج "Lotte World"، ثم تنقسم الشاشة إلى لوحين عملاقين يرتفعان ببطء مثل ستارة للكشف عن المنظر الخلاب لسيؤول من خلال النوافذ الممتدّة من الأرض إلى السقف.

ويتكوّن المرصد من عدّة طوابق، مع تمتّعه بنوافذ عملاقة تُظهر إطلالة شاملة للمدينة بزاوية 360 درجة.

ويمكن للمرء رصد برج "N Seoul" الشهير الواقع على جبل "نامسان"، والجسور الممتدة عبر النهر، والحدائق، والملاعب الرياضية، وحتى الألعاب في حديقة "Lotte World" الترفيهيّة المجاورة.

إطلالة لنهر "هان" من المطعم. , plain_text Credit: Jessie Yeung/CNN

ويوفّر كل طابق تجارب مختلفة، مثل المقاهي الصغيرة في الطابق الـ119، والـ122.

وتوجد منطقة تُدعى "Sky Deck" في الطابق الـ118 بأرضية زجاجيّة تُتيح لك رؤية مسافة قدرها 478 مترًا، إضافةً لـ "Sky Terrace" في الطابق الـ 120، وهو عبارة عن شرفة خارجية تتمتّع بإطلالة مثالية على نهر "هان".

وبعد ذلك، يصل الزوار إلى الصالة الموجودة في الطابق الـ 123.

ويُعتبر المطعم واسعًا، ومريحًا، وتحل النوافذ محل جدار كامل، وتمتد حتّى السقف لغمر المكان بإضاءة دافئة أثناء غروب الشمس.

أما قائمة الطعام فباهظة الثمن بحسب المعايير الكوريّة، إذ تبلغ كلفة حساء لحم البقر 28 دولارًا، بينما يصل سعر وجبة "سباغيتي" بصلصة الطماطم، وسلطة "سيزر" إلى 19 دولارًا، و18 دولارًا على التوالي.

ويُقدّم المطعم أيضًا البيتزا، والشطائر، وشرائح اللحم، والمقبلات، بما في ذلك تشكيلة من الجبن.

ويُعتبر المنظر مذهلًا عند هبوط الليل أيضًا، إذ يمكن للزائر التمتع بشبكة من الأضواء أمامه.

ورُغم أن "صالة 123F" هي المكان المثالي للاستمتاع بعشاء رومانسي، أو موعد غرامي مميّز، إلا أنها تستقبل العائلات، والأطفال، ومجموعات الأصدقاء أيضًا.