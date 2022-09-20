دبي كما لم ترها من قبل..مصور يرصد جانبًا مختلفًا في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بألوانها التي تتراوح بين الأزرق والبرتقالي والوردي، تستحضر لقطات المصور بريت عدي حنينًا إلى ماضي دبي.

وعلى عكس غالبية المصورين، الذين يفضلون إظهار طابع الفخامة واسع النطاق الذي تشتهر به دبي اليوم، من ناطحات السحاب الشاهقة إلى السواحل الممتدة، فإن صور عدي المميزة تذكّر بزمنٍ جميل، على حد وصف متابعيه.

تظهر صور بريت عدي مدينة دبي بشكل مختلف, plain_text Credit: @visualsbypreet

ويقول عدي، إن العديد من الأشخاص من حول العالم تواصلوا معه لمشاركتهم المشاعر ذاتها، إذ يعتبر هؤلاء أن هذه الصور تعود بهم إلى زمن آخر، وتمنحهم شعوراً بالدفء والسعادة، مضيفًا: "إنّها تذكّرهم بطفولتهم، وهذا شعور عالمي، وليس فقط في دبي".

دبي مختلفة

يُظهر المصور الفوتوغرافي المقيم في دبي، بريت عدي، جانبًا مختلفًا للمدينة بصوره البسيطة والمفعمة بالحيوية., plain_text Credit: Preet Uday

وعلى عكس المباني المستقبلية، من الفولاذ والزجاج، والتي تشكل أفق المدينة، يلتقط عدي اللحظات الهادئة والمتواضعة في دبي.

ولم يشرع المصور، وهو في الأصل من مدينة سيكوندراباد الهندية، في إظهار جوانب أخرى من المدينة، بل حدث ذلك بشكلٍ طبيعي.

تتناقض صوره مع الصور الأنيقة والفاخرة والحديثة المرادفة للمدينة., plain_text Credit: Preet Uday

وانتقل عدي، البالغ من العمر 46 عامًا، إلى دبي في أوائل القرن الحادي والعشرين، إذ يشير إلى أنه عاش مرحلة التسعينيات، قائلًا: "أنا لا شعوريًا متأثر بتلك الحقبة".

يقول عدي إن هذا النوع من الصور يعد شغفًا جديدًا بالنسبة له., plain_text Credit: Preet Uday

ويشرح عدي أنّه يفضّل تجريد الموقع في صوره، بحيث يُظهر جزءًا صغيرًا فقط من مشهد أوسع - وهو عنصر يجسد شعورًا عالميًا أو توقًا من خلال الاحتفاظ بمكان غير ملموس.

ويضيف أنه "عنصر يضفي سوريالية إلى المكان، ليبدو وكأنه مكان آخر".

لدى عدي اهتمام بالسيارات الكلاسيكية التي يجدها مخبأة في جميع أنحاء المدينة بين السيارات الرياضية الفائقة ذات الألوان اللامعة., plain_text Credit: Preet Uday

وتنقل صوره إحساسًا غريبًا للآخرين، في مكان آخر أو زمان آخر، وربما تكون صوره المجرّدة بمثابة مصدر للحنين الذي ينبع بداخلهم، أو ربما صور السيارات الكلاسيكية التي يوثقها.

ويُوضح عدي أنّه رغم كونه لا يعتبر نفسه شغوفًا بالسيارات الكلاسيكية، إلا أنّه معجب بتصميمها وجمالها، وعادة ما يجد سيارة واحدة على الأقل ذات مظهر عتيق عندما يخرج للتصوير في المدينة.

تركيز أكثر ليونة

تكاد صوره تشبه الحلم، مع لوحة ألوان من الأزرق والأخضر التي يمكن ملاحظتها على الفور., plain_text Credit: @visualsbypreet

ويشير عدي إلى أن هذه اللقطات تُعد بمثابة شغفٍ جديد بدأ في تطويره وسط الهدوء الذي أحدثته قيود الإغلاق الوبائي.

ويُوضح: "خلال فترة كوفيد-19، أُغلق كل شيء وكان لدي الكثير من وقت الفراغ، لذلك بدأت أسير في الشوارع وألتقط الصور وأنشرها على الإنترنت"، مضيفًا: "لسبب ما، لفتت هذه الصور نظري".

بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية، يحب عدي توثيق الشواطئ، ولكنه يظهر خطًا ساحليًا مختلفًا عن شواطئ دبي الفاخرة التي تصطف على جانبيها الفنادق., plain_text Credit: Preet Uday

وعلى مدار العامين الماضيين، أكسبته صوره متابعين نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمرت شعبيته في النمو.

ويشير عدي إلى أنّ أول ما يجذبه لاتقاط صورة يتمثل بلون العنصر، إلى جانب بساطة المشهد.

يستمر عمل عدي في اكتساب شعبية عبر الإنترنت ويأمل أن ينشر كتابًا مصورًا في المستقبل القريب., plain_text Credit: Preet Uday

ورغم أنّ صوره تبدو كما لو أنّها التُقطت في فيلم، إلا أن جميع صور عدي تم التقاطها باستخدام كاميرا رقمية.

ويقول: "هذه الأيام، بدأت في التصوير باستخدام كاميرا الآيفون".

يحب عدي تصوير المشاهد اليومية التي تُظهر الطابع الفريد للمنطقة - رغم أن أسلوبه في التقاط الصور يخفي هوية بعض الأماكن., plain_text Credit: @visualsbypreet

وقبل أن يوجّه عدسته نحو منطقة معينة، يقوم أولًا بخوض جولة ليتحسس شخصيتها، مشيرًا إلى أنّ هذا النهج البطيء يسمح له بالتقاط صور أكثر صدقًا وحميمية.

ويقول عدي: "هذا يعني أن ترى تفاصيل دقيقة عن تلك المنطقة وكيف يعيش الناس فيها، ويمكنك التعرف على لوحة الألوان الفريدة لتلك المنطقة بالتحديد".

يقول عدي، إن صوره تتمتع بصدى خاص لدى الإماراتيين في دبي، إذ تذكّرهم بالسنوات الماضية التي مرت على المدينة, plain_text Credit: @visualsbypreet

ورغم أنّه بدأ التصوير بهذا الأسلوب منذ عام 2020، فقد عرض عدي بالفعل العديد من أعماله التصويرية داخل صالات العرض في دبي، ويطمح إلى نشر كتاب صور أيضَا.

ويقول عدي: "أعلم أنني بدأت للتو في استكشاف هذا النوع من التصوير، و لا زال لدي العديد من لوحات الألوان والصور في ذهني في انتظار العمل عليها".