دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ آلاف السنين، لجأ الناس إلى اليوغا للتخلص من التوتر وتجديد صحتهم الجسدية والعقلية بشكل عام، إلا أن مدرّب اليوغا المصري، عمرو ماهر، وجد بممارستها كذلك فرصةً للتعريف بمدى جمال الوجهات الطبيعية في مصر.

ويهدف ماهر إلى تشجيع متابعيه لاكتشاف جمالٍ مختلف عن الحضارة العريقة التي تقدمها مصر للسياح بآثارها، أي سياحة الاستشفاء، من خلال تجديد الطاقة بعيدًا عن صخب حياة المدن.

تُعد الصحراء البيضاء الوجهة المفضلة لماهر لممارسة اليوغا, plain_text Credit: Amr Maher

ويمارس ماهر اليوغا في أماكن مثل الصحراء البيضاء ودهب.

ويقول ماهر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يعتقد بعض الأشخاص أن بإمكانهم قضاء وقت ممتع والاسترخاء من خلال السفر خارج مصر إلى أوروبا أو إلى جزر المالديف مثلاً، في حين أنّ مصر لديها بالفعل العديد من المواقع الرائعة التي توفر فرص المتعة والاسترخاء".

واستلهم ماهر فكرة توثيق ممارسته لليوغا في الأماكن الطبيعية بمصر من خلال المجموعة التي يرافقها في رحلاته الداخلية بالبلاد.

ويشير ماهر إلى أنّ الأماكن التي يختارها لممارسة اليوغا تتسم بكونها وسط الطبيعة، بعيدًا عن المدن وأشكال الحداثة التي تعطل العقل البشري.

وتكمن أهمية ممارسة اليوغا في الطبيعة بأنّها تساعدنا على إعادة التواصل مع البيئة، وفقًا لما يذكره ماهر.

يسعى ماهر إلى التعريف بمدى جمال الوجهات الطبيعية بمصر والتشجيع على زيارتها، وهنا يمارس اليوغا فوق صخرة أمام البحيرة المسحورة في الفيوم, plain_text Credit: Amr Maher

ويلفت ماهر إلى تحديات العالم الحديث وتأثيرات جائحة "كوفيد-19" التي أصابت الكثيرين من الناس بالاكتئاب والقلق، مشيرًا إلى أن اللجوء لهذه الممارسة القديمة في الطبيعة، سواء وسط الأشجار أو في الصحراء أو على شاطئ البحر، يمكنه أن يساعد الناس بشكل كبير حتى يُصبحوا أكثر هدوءًا ووعيًا بأنفسهم وما يجري حولهم.

يمارس ماهر اليوغا وخلفه مشهد غروب الشمس على أرض الفيوم, plain_text Credit: Amr Maher

ويرى ماهر الذي يمارس اليوغا منذ عامين أن ممارسة اليوغا تساعد الأشخاص في موازنة نمط الحياة، وخلق تجارب جديدة، وتغيير العادات السلبية،

ويشير ماهر إلى أنّ طريقة التنفّس الواعي التي يتقنها الممارسون المحترفون، يمكنها تحسين وظائف الرئتين والقلب والدماغ بشكل كبير، ما يحسن بدوره جودة الحياة بشكل شامل.

تتمثل أهمية ممارسة اليوغا في تنقية الذهن وإنعاش الطاقة، هنا يجلس ماهر متأملاً على إحدى شواطئ رأس سدر بجنوب سيناء, plain_text Credit: Amr Maher

ومن خلال اليوغا، يتعلّم الأشخاص كيفية الوصول إلى الراحة مما يسمح لهم بتحقيق حالة من السلام الداخلي التي تساعد من يعانون من حالات الاكتئاب.

وفيما يلي المواقع الطبيعية في مصر التي يمارس فيها ماهر اليوغا

نويبع

دهب

مرسى علم

الصحراء البيضاء

الغردقة

راس سدر

الفيوم

العين السخنة

ولقيت مقاطع الفيديو التي يشاركها ماهر عن تجارب ممارسته اليوغا بمصر ردود فعل إيجابية، لافتًا إلى أنّ هناك من صدموا بحقيقة وجود هذه الوجهات الرائعة في البلاد.

ويتابع ماهر: "أصبح هناك أشخاص يهتمون حقًا بتجربة اليوغا في جميع أنحاء مصر، والبعض يخبرني أنهم يريدون العيش داخل عالمي".

ويعزي ماهر هذه الأصداء إلى انشغال الأشخاص بمسؤوليات الحياة، مضيفًا أنّ "لديهم رغبة في أخذ إجازة والانضمام إليّ في السفر وممارسة اليوغا لأخذ قسط من الراحة، والتواصل مع أنفسهم".

ويضيف: "ممتن بنجاحي في تحقيق الاهتمام بممارسة اليوغا واكتشاف مصر في آن واحد".