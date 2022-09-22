السعودية تكشف عن تمثال أثري ضخم تجاوز وزنه الطن في محافظة العلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن اكتشاف مشوّق في موقع "دادان" بمحافظة العلا.

وكشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إحدى التماثيل اللحيانيّة الضخمة، وفقًا لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر"، الأربعاء.

وتجاوز وزن التمثال المثير للإعجاب الطن، بينما بلغ طوله 2.2 مترًا.

وتم الكشف عن التمثال بالشراكة مع الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA)، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ضمن فريق "دادان" الأثري.

وأكّدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتغريدة على "تويتر" أنه "لضمان الحفاظ عليه، فقد تم نقل التمثال.. من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ، والترميم".

وكانت محافظة العلا موطنًا للحضارات القديمة، بما في ذلك ممالك "دادان"، و"لحيان"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ولا تزال أعمال التنقيب في مملكة "دادان" جارية لاستكشاف المزيد من المعلومات عن تاريخها الحضاري الذي امتد لأكثر من 2،500 عام.