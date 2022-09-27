مشاهد ساحرة لأفق مسقط التقطها عُماني من حافة شديدة الانحدار

هذه المشاهد ستشعرك وكأنك تحلق بين جمال الطبيعة في سلطنة عمان

ما حقيقة هذه الحفر المصفوفة في سلطنة عمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لكل مدينة سحرها وجمالها الخاص، وتظهر العاصمة مسقط، في سلطنة عُمان، بشكل لم تره سابقًا من ارتفاع يصل إلى مئات الأقدام.

وقال مدون السفر العُماني علي حسن محمدي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أحاول أن أجعل المُشاهد يشعر وكأنه يستمتع باللحظة الجميلة ذاتها التي عشتها عند التقاطي للصور".

وبعد أن خرج بنزهة مع صديقه، لم يستطع محمدي أن يُفوّت فرصة رصد إطلالته الساحرة على مسقط، من أرصفة منطقة عقبة العامرات المُهيبة.

Credit: Ali Hassan Mohammadi/ OmanTripper

عقبة العامرات

وتُعرف أيضًا بـ"شارع الجبل"، أو كما يُطلق عليها "عقبة بوشر"، بولاية بوشر بمحافظة مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تُعد أحد المسارات الحديثة التي تختصر الوقت، وصولًا إلى ولاية العامرات، وهي بمثابة ممر حيوي مهم ومعلم حضاري مميز في البلاد.

واستطاع محمدي أن يوثق مشهدًا يجمع التباين ما بين سكون أحد أحياء مسقط وحركة السيارات على طريق الجبل، الأمر الذي يضيف جمالًا إلى أفق المدينة مع غروب الشمس.

Credit: Ali Hassan Mohammadi/ OmanTripper

ويميل محمدي، وهو صاحب موقع "OmanTripper"، إلى رصد أعماله الفوتوغرافية خلال الساعة الذهبية أو الساعة الزرقاء (أي ساعة الذروة),

وبالطبع، لم تخل تجربة تصويره من التحديات، أبرزها تواجد مدون السفر العُماني في المكان والوقت المناسبين مع مراقبة خطواته على طول حافة شديدة الانحدار.

Credit: Ali Hassan Mohammadi/ OmanTripper

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي محمدي، الذين يزيد عددهم عن 8 آلاف شخص عبر موقع "إنستغرام".

ويشعر مدون السفر العُماني بسعادة كبيرة عندما يعلم أن صوره تُشجع غالبية الأشخاص على الخروج والاستمتاع بالمشاهد الجميلة.

Credit: Ali Hassan Mohammadi/ OmanTripper

وإذا نظرت عن كثب يمكنك مشاهدة اثنين من أكبر وأجمل مساجد مسقط، وهما جامع السلطان قابوس الأكبر وجامع محمد الأمين بالصورة.

Credit: Ali Hassan Mohammadi/ OmanTripper

وتقدم مسقط للزوار مزيجًا مذهلًا من الخيارات التي تتنوع بين القديم والحديث، بدءًا من جامع السلطان قابوس الأكبر الذي يُعد تحفة معمارية في قلب العاصمة مسقط، إلى الجبال ذات الألوان المتدرجة والشواطئ الخلابة.