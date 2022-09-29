في عيد الهالوين..ما هو المنزل الأكثر رعبًا على "Airbnb"؟

تخويف الناس في زمن كورونا.. المنازل المسكونة تعيد تصور الطريقة التي تحيي بها "الهالوين" في خضم الوباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في موسم عيد الهالوين هذا، تدعو شقيقات ساندرسون من فيلم "هوكس بوكس" (Hocus Pocus) الضيوف للإقامة في كوخهن المخيف في غابات سيلم النائية بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وتمت إعادة إنشاء منزل الساحرات الثلاثة احتفالًا بفيلم "هوكس بوكس 2" الذي سيُبث عبر "Disney +" ابتداءً من 30 سبتمبر/أيلول.

وقد يرغب الشجعان بما فيه الكفاية لقضاء ليلة في الكوخ النوم بعينٍ واحدة مفتوحة.

لدى عشاق فيلم "Hocus Pocus" فرصة للمكوث في هذا الكوخ. , plain_text Credit: Courtesy Airbnb

وقالت شركة "Airbnb" في بيان: "تنتظر الألواح الخشبية التي تُصدر أصواتًا تحت وطأة القطط الفضولية، والخزائن المليئة بدماء البوم، والأعشاب الحمراء (وحتى شعرة من رأس وينيفريد) أولئك الذين يتحلون بالجرأة لاستكشاف الزوايا المظلمة للكوخ".

ويمكن للضيوف حتى محاولة إلقاء التعويذات من كتاب التعويذات الخاص بالأخوات، رُغم أن كاثي ناجيمي، التي تلعب دور ماري ساندرسون في الفيلم، لا توصي بذلك.

هل أنت شجاع بما يكفي لقضاء ليلة في الكوخ؟ , plain_text Credit: Courtesy Airbnb

وقالت ناجيمي لـCNN: "لا تفتح ذلك الكتاب. وهناك كتاب خاص بالسحر، لكنني لن أفتحه لو كنت مكانهم (الضيوف)".

وتعتقد ناجيمي وزميلاتها، بيتي ميدلر (التي لعبت دور وينيفريد ساندرسون)، وسارة جيسيكا باركر (التي لعبت دور سارة ساندرسون)، أن عشاق الفيلم الأيقوني سيستمتعون بالتجربة.

إحدى غرف الكوخ. , plain_text Credit: Courtesy Airbnb

وقالت ناجيمي: "سيكون الأمر فريدًا ومخيفًا مثلي بشكلٍ كبير"، وأوضحت: "سيحتضن الكوخ الفعلي بأكمله جميع لمسات (شقيقات) ساندرسون. ولكن ستتوفّر فيه الأشياء التي يحتاجها الأشخاص لقضاء وقت ممتع، مثل الملاءات، والمناشف، والأسرّة وعصي المكانس، وأصابع رجل ميّت، وأشياء مخيفة من هذا القبيل أيضًا".

وأمّا عن غرفة ناجيمي المفضلة في الكوخ؟ فهي غرفة ماري بالطبع.

وسيستضيف الكوخ ضيفين من أجل إقامة حصرية في الـ20 من أكتوبر/تشرين الأول مقابل 31 دولارًا فقط.

وسيُعرض الكوخ على موقع "Airbnb" بدءًا من 12 أكتوبر/تشرين الأول من الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي.