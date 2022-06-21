بيعت بدقائق.. Airbnb تمنح فرصة الإقامة بـ"آلة الغموض" بفيلم "سكوبي دو"

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
شركة أمريكية توفر تجربة "غوص دون حاجة للتبلل".. كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرضت شركة "وارنر بروس" و"إير بي أن بي"(Airbnb) فرصة الإقامة لليلة واحدة في مركبة "آلة الغموض"، أو "Mystery Machine"، للاحتفال بالذّكرى السنوية الـ20 لفيلم الحركة الحية "سكوبي دو".

وسيستضيف الممثل ماثيو ليلارد، الذي لعب دور شاغي في الفيلم، الضيوف في المركبة الشهيرة التي ستكون متوقفة في ساحل ماليبو جنوب كاليفورنيا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمدّة ثلاث ليالٍ بتاريخ 24، و25، و26 يونيو/حزيران.

بيعت في غضون دقائق فقط.. استكشف تجربة الإقامة في "آلة الغموض" المحبوبة من فيلم "سكوبي دو"
عرضت شركة "إير بي أن بي"(Airbnb) فرصة الإقامة لليلة واحدة في مركبة "آلة الغموض" من فيلم "سكوبي دو". , plain_textCredit: Ja Tecson

وقال ليلارد: "مر 20 عامًا منذ أن لعبت دور شاغي في أول فيلم حركة حية لسكوبي دو من إنتاج وارنر بروس، ولكن بقيت روحه معي منذ ذلك الحين".

وأضاف: "بهدف الاحتفال، سأُعيد الزمن إلى عام 2002 عن طريق إقامة رائعة تمامًا في آلة الغموض المحبوبة الخاصة بالعصابة، وهي لا تتضمّن الوحوش".

بيعت في غضون دقائق فقط.. استكشف تجربة الإقامة في "آلة الغموض" المحبوبة من فيلم "سكوبي دو"
عُرضت التجربة مقابل 20 دولارًا فقط. , plain_textCredit: Ja Tecson

وبيعت هذه التجربة، التي كانت معروضة مقابل 20 دولارًا لليلة فقط، بسرعة.

قد يهمك أيضاً

توقع فيض من المسافرين صيفًا مع إلغاء أمريكا شرط فحص كورونا للقادمين

وأوضح ممثّل من "إير بي أن بي" لـCNN: "كانت آلة الغموض ذات شعبية، وتم حجز الليالي الثلاث في غضون دقائق".

بيعت في غضون دقائق فقط.. استكشف تجربة الإقامة في "آلة الغموض" المحبوبة من فيلم "سكوبي دو"
صورة للمركبة من الداخل. , plain_textCredit: Ja Tecson

وسيتلقّى الضيوف تحيّة افتراضية خاصة من ليلارد عند وصولهم.

وفي الداخل، سيجد الضيوف مصباح حمم، إلى جانب ألغاز، وحتّى تلفزيون قديم لمشاهدة الفيلم مجددًا.

وستكون "وجبات سكوبي" الخفيفة متوفّرة للاستمتاع بها.

كما تم ترتيب تجربة العشاء، وستتضمن جميع الوجبات المفضلة لدى شخصيتي شاغي، وسكوبي، مثل النقانق، وشطيرة برغر الباذنجان.

قد يهمك أيضاً

ما سبب إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أمريكا هذا الصيف؟

نشر 
© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.