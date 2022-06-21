بيعت بدقائق.. Airbnb تمنح فرصة الإقامة بـ"آلة الغموض" بفيلم "سكوبي دو"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرضت شركة "وارنر بروس" و"إير بي أن بي"(Airbnb) فرصة الإقامة لليلة واحدة في مركبة "آلة الغموض"، أو "Mystery Machine"، للاحتفال بالذّكرى السنوية الـ20 لفيلم الحركة الحية "سكوبي دو".

وسيستضيف الممثل ماثيو ليلارد، الذي لعب دور شاغي في الفيلم، الضيوف في المركبة الشهيرة التي ستكون متوقفة في ساحل ماليبو جنوب كاليفورنيا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمدّة ثلاث ليالٍ بتاريخ 24، و25، و26 يونيو/حزيران.

عرضت شركة "إير بي أن بي"(Airbnb) فرصة الإقامة لليلة واحدة في مركبة "آلة الغموض" من فيلم "سكوبي دو". , plain_text Credit: Ja Tecson

وقال ليلارد: "مر 20 عامًا منذ أن لعبت دور شاغي في أول فيلم حركة حية لسكوبي دو من إنتاج وارنر بروس، ولكن بقيت روحه معي منذ ذلك الحين".

وأضاف: "بهدف الاحتفال، سأُعيد الزمن إلى عام 2002 عن طريق إقامة رائعة تمامًا في آلة الغموض المحبوبة الخاصة بالعصابة، وهي لا تتضمّن الوحوش".

عُرضت التجربة مقابل 20 دولارًا فقط. , plain_text Credit: Ja Tecson

وبيعت هذه التجربة، التي كانت معروضة مقابل 20 دولارًا لليلة فقط، بسرعة.

وأوضح ممثّل من "إير بي أن بي" لـCNN: "كانت آلة الغموض ذات شعبية، وتم حجز الليالي الثلاث في غضون دقائق".

صورة للمركبة من الداخل. , plain_text Credit: Ja Tecson

وسيتلقّى الضيوف تحيّة افتراضية خاصة من ليلارد عند وصولهم.

وفي الداخل، سيجد الضيوف مصباح حمم، إلى جانب ألغاز، وحتّى تلفزيون قديم لمشاهدة الفيلم مجددًا.

وستكون "وجبات سكوبي" الخفيفة متوفّرة للاستمتاع بها.

كما تم ترتيب تجربة العشاء، وستتضمن جميع الوجبات المفضلة لدى شخصيتي شاغي، وسكوبي، مثل النقانق، وشطيرة برغر الباذنجان.