فقاعات متجمدة تحت الماء في روسيا..مصورة توثّق مشهدًا عجيبًا بـ"أعمق" بحيرة بالعالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النظر لأعماق هذه البحيرة المتجمّدة، لن تستطيع مقاومة مد يديك رغبةً في لمس هذه الأشكال الدائرية الغريبة، رُغم إدراكك أنك لن تستطيع الوصول إليها.

ويبدو هذا المشهد كشيء من حُلمٍ غريب، ولكن يمكنك رؤيته على أرض الواقع، في بحيرة "بايكل" بروسيا.

وتوجّهت المصورة الروسيّة، كريستينا ماكيفا، إلى البحيرة لتوثيق هذه الظاهرة بالتحديد، والتي نجمت عن تجمّد فقاعات الميثان المتصاعدة من الأعماق خلال الشتاء، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر الإنترنت.

تخرج من أعماق أقدم بحيرة في العالم.. ما قصة هذه الفقاعات المتجمدة؟
مشهد ساحر من بحيرة "بايكال". , plain_textCredit: Kristina Makeeva @hobopeeba

وفي صورها، تَظهر الفقاعات ناصعة البياض بوضوح بفضل طبقة الجليد الصافية التي لا تحجبها عن الرؤية، إذ قالت ماكيفا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن ما يُثير اهتمام الأشخاص بشأن هذه الفقاعات هو "شكلها المثالي".

تخرج من أعماق أقدم بحيرة في العالم.. ما قصة هذه الفقاعات المتجمدة؟
تقع البحيرة جنوب شرق سيبيريا. , plain_textCredit: Kristina Makeeva @hobopeeba

وفي عام 1996، أُدرجت البحيرة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو بسبب ما تتمتّع به من نباتات وحيوانات فريدة.

وتُعتبر بحيرة "بايكل"، التي تغطّي مساحة 3.15 مليون هكتار، أقدم، وأعمق بحيرة في العالم، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لليونسكو عبر الإنترنت.

ويبلغ عمرها 25 مليون عام، بينما يصل عمقها إلى 1،700 متر.

تخرج من أعماق أقدم بحيرة في العالم.. ما قصة هذه الفقاعات المتجمدة؟
وثّقت المصوِّرة كريستينا ماكيفا الفقاعات المتجمّدة في البحيرة. , plain_textCredit: Kristina Makeeva @hobopeeba

واعتادت ماكيفا على زيارة البحيرة كل عام، وأكّدت: "بايكل هي أجمل بحيرة على وجه الأرض عندما تكون مغطّاة بالجليد".

وذكرت المصورة الروسيّة أن البحيرة تتجمّد شتاءً في يناير/كانون الثاني، بينما يذوب الجليد بحلول يونيو/حزيران.

ورُغم جمال مشهد الفقاعات، إلا أن ماكيفا تُدرك أنها بمثابة "رمز لتغيّر المناخ".

تخرج من أعماق أقدم بحيرة في العالم.. ما قصة هذه الفقاعات المتجمدة؟
يبلغ عمر هذه البحيرة 25 مليون عام. , plain_textCredit: Kristina Makeeva @hobopeeba

وتُعد البحيرة مخزنًا كبيرًا للميثان، وهو من الغازات الدفيئة، وأشارت وكالة "ناسا" إلى احتمال زيادته من كميّة الأشعّة تحت الحمراء التي يمتصّها الغلاف الجوي للأرض في حال إطلاقه، ما يؤدّي إلى ارتفاع متوسّط ​​درجة حرارة الكوكب.

تخرج من أعماق أقدم بحيرة في العالم.. ما قصة هذه الفقاعات المتجمدة؟
نظرة أقرب على الفقاعات المتجمّدة. , plain_textCredit: Kristina Makeeva @hobopeeba
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تخرج من أعماق أقدم بحيرة في العالم.. ما قصة هذه الفقاعات المتجمدة؟
تُعد هذه أعمق وأقدم بحيرة في العالم. , plain_textCredit: Kristina Makeeva @hobopeeba

ورغم أن كميّة الميثان التي تُطلقها البحيرة حاليًا ليست مهمة من الناحية المناخيّة، إلا أنه ليس من الواضح ما قد يحدث عند ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير في المنطقة، أو انخفاض منسوب المياه في البحيرة.

ولدى المصورة الروسية، التي بدأت رحلتها في عالم التصوير خلال مرحلة مراهقتها، الكثير من الاهتمامات عندما يأتي الأمر للتصوير.

وتشارك ماكيفا، مع متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون شخص عبر "انستغرام" صورها عن الطبيعة الخلابة، والعمارة الزاهية، والأزياء أيضًا.

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