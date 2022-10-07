دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اجتذبت هونغ كونغ حوالي 56 مليون زائر قبل عام من تفشي الجائحة، والآن تتخذ الوجهة الشعبية خطوات مهمة لجذب السياح مرة أخرى، بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق بعض أقسى قيود السفر في العالم.

وبعد أيام قليلة من إلغاء مطلب الحجر الصحي الإلزامي للفندق منذ فترة طويلة، أكدت هونغ كونغ خططها لمنح نصف مليون تذكرة طيران مجانًا في محاولة لتعزيز السياحة.

وتم تأكيد هذه الخطوة، التي أعلن عنها لأول مرة منذ عامين، لـCNN، من قبل متحدث باسم هيئة مطار هونغ كونغ، الذي قال إنّ 500 ألف تذكرة بقيمة 254.8 مليون دولار، ستمنح للزوار العالميين، إلى جانب المقيمين.

ويقول المتحدث الرسمي: "عام 2020، اشترت هيئة مطار هونغ كونغ حوالي 500 ألف تذكرة طيران مقدمًا من شركات الطيران المحلية في الإقليم، كجزء من حزمة الإغاثة لدعم قطاع الطيران".

ويضيف أنّ هذه الخطوة تخدم الغرض من ضخ السيولة لصالح شركات الطيران مقدمًا، بينما ستمنح التذاكر للزوار العالميين وسكان هونغ كونغ خلال حملة انتعاش السوق.

وقال المتحدث إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بمجرد إجراء الترتيبات ذات الصلة مع شركات الطيران.

وانعزلت هونغ كونغ إلى حد كبير عن بقية العالم بسبب قواعد الحجر الصحي الخاصة بـ"كوفيد-19"، التي طلبت في مرحلة ما من المسافرين الوافدين قضاء 21 يومًا في غرفة فندق على نفقتهم الخاصة، مع السماح فقط لسكان هونغ كونغ بالدخول.

وتم تقليص فترة الحجر الصحي من سبعة أيام إلى ثلاثة أيام عندما ألغيت رسميًا في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما دفع أعدادًا كبيرة من السكان لتسجيل الدخول إلى مواقع شركات الطيران بغية حجز رحلات جوية.

وأنشأت شركة "كاثي باسيفيك"، وهي شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ، "غرفة انتظار" افتراضية للوصول إلى موقعها على الإنترنت في وقت ما، بينما شهدت خدمة حجز السفر عبر الإنترنت، أي شركة "اٍكسبيديا"، زيادة قدرها تسعة أضعاف في البحث عن رحلات جوية من هونغ كونغ إلى طوكيو، و11 ضعفًا عن رحلات طيران من هونغ كونغ إلى أوساكا، رغم أنّ الاهتمام بالرحلات إلى هونغ كونغ ظل من دون تغيير، وفقًا لما ذكرته لافينيا راجارام، رئيسة العلاقات العامة لدى مقر شركة "إكسبيديا" في آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نأمل في إعطاء أقصى مساحة لإعادة ربط هونغ كونغ وتنشيط اقتصادنا".

ولكن في حين أن إجراءات الحجر الصحي داخل الفندق قد ألغيت، لا يزال زوار هونغ كونغ يواجهون قواعد وقيودًا مختلفة قبل الوصول وبعده.

ويجب على المسافرين الدوليين الوافدين تقديم شهادة التطعيم قبل الرحلة، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR سلبي وفحص مستضد سريع، قبل الدخول.

بمجرد السماح لهم بالدخول، يُطلب من الزوار الخضوع لفترة مراقبة ذاتية لمدة ثلاثة أيام، خلال هذه الفترة يُحظّر عليهم دخول المطاعم أو زيارة الحانات.

يحتاج الزوار أيضًا إلى إجراء فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليوم الثاني والرابع والسادس بعد الوصول، وفحص مستضد سريع كل يوم لمدة سبعة أيام.