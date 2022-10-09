قائمة بأشهى 10 أطباق طعام في ألمانيا يسيل لها اللعاب

نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

كونيغسبرغر كلوبس (Königsberger klopse) سمي على اسم العاصمة البروسية الشرقية السابقة كونيغسبيرغ (كالينينغراد راهنًا في روسيا)، يتألف هذا الطبق اللذيذ من كرات اللحم المغمّسة بصلصة بيضاء كريمية، ونبات الكبر. تعشقه الجدات والطهاة على حد سواء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الطعام الألماني غني، وشهي، ومتنوع. ومن المريح تناول الطعام بمكونات عالية الجودة من مصادر محلية في غالبية الأحيان. وساهمت التقاليد الزراعية للبلاد بتشكيل المطبخ الألماني، بالإضافة إلى العديد من المهاجرين الذين استوطنوا البلاد على مرّ القرون.

ويولي الألمان اليوم اهتمامهم بالوجبات المعدّة والمقدّمة على نحو جيّد، ويقدّرون تناولها سريعًا أثناء تنقلهم. وهذا بلد أسواق المواد الغذائية، ومهرجانات الجعة والنبيذ، ومتاحف الطعام، والمطاعم الراقية.

وإذا شعرت بالجوع.. إليك قائمة مكونة من 10 أطباق ألمانية تقليدية في انتظارك لاختبارها عندما تحطّ على أرض هذا البلد.

النقانق Sausages

Credit: Bodo Schieren/imageBROKER/Shutterstock/Shutterstock

ومن زار ألمانيا ولم يتناول النقانق.. كأنه لم يكن هناك. فثمة عدد لا يحصى من الأصناف المعالجة والمدخنة وغيرها من الأصناف المتوفرة في جميع أنحاء ألمانيا. وتُعتبر النقانق بين أفضل أطعمة الشارع الألمانية.

وثمة أكثر من 40 نوعًا من النقانق الألمانية، المقلية أو المشوية، ثم المقدمة في لفافة خبز أبيض مع الخردل لتناولها أثناء التنقل، أو مع سلطة البطاطس أو مخلّل الملفوف كمرافق مثالي للجعة الألمانية.

رولادن Rouladen

Credit: Alamy

وهذا الطبق عبارة عن مزيج لذيذ من لحم الخنزير المقدّد، والبصل، والخردل، والمخللات، ملفوفة معًا في شرائح اللحم البقري أو لحم العجل. وهو طبق أساسي على مائدة العشاء العائلية وفي المناسبات الخاصة. ويقدم عادة مع زلابية البطاطس، والبطاطا المهروسة، والملفوف الأحمر المخلل.

ساوربراتن (Sauerbraten)

Credit: Alamy

ويُعتبر أحد الأطباق الوطنية في ألمانيا. ويستغرق تحميص القدر لطبخه وقتًا طويلاً، لكن نتيجة هذا الطبق المقدم غالبًا كعشاء عائلي مساء الأحد، تستحق العناء حقًا. ويتم تحضير Sauerbraten (الترجمة الحرفية "المشوي الحامض") تقليديًا بلحم الحصان، لكن يُستخدم راهنًا لحم البقر ولحم الغزال بشكل متزايد.

Himmel un ääd

تصوير: ِAlamy

وتعني حرفياً "الجنة والأرض"، ويتكون هذا الطبق من بودنغ أسود، وبصل مقلي، وبطاطا مهروسة مع صلصة التفاح.

السجق (Saumagen)

Credit: Alamy

وإسوة بالهاجي الاسكتلندي، فإن غلافه حُشي بلحم الخنزير، والبطاطا، والجزر، والبصل، والمردقوش، وجوزة الطيب، والفلفل الأبيض.

الكرنب مع اللفت (Pinkel mit grünkohl)

Credit: Carmen Jaspersen/dpa/AP

ويُعتبر الكرنب المطبوخ والنقانق بمثابة الغذاء الأساسي في فصل الشتاء. ويُخلط الكرنب المطبوخ مع الخردل ولحم الخنزير المقدّد، والسجق "الخنصر" (المسمّى تيمنًا بالخنصر) مصنوع من لحم الخنزير المقدّد، وجريش الشوفان، أو الشعير، وشحم البقر، وشحم الخنزير، والبصل، والملح، والفلفل.

طبق الهليون (Spargel)

Credit: Alamy

وما أن يحين وقت حصاد الهليون الأبيض منتصف أبريل/ نيسان تقريبًا، تظهر أطباق الهليون في قوائم المطاعم بأنحاء ألمانيا. ويستهلك الألمان 70 ألف طن من الهليون سنويًا.

Reibekuchen

Credit: Alamy

وتحظى فطائر البطاطا المقلية بشعبية كبيرة في ألمانيا لدرجة أن ثمة أكثر من 40 اسمًا لها باللغة الألمانية.

لفائف الرنجة المخللة (Rollmops)

Credit: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER/Shutterstock

ويتم تقديم شرائح الرنجة المخللة هذه على الساحل منذ العصور الوسطى، وعادة ما يتم لفها حول حشوة لذيذة مثل مخلل جيركين.

تشيز كيك (Käsekuchen)

Credit: Alamy

ونادرًا ما توجد فراولة داخل كعكة الجبن الألمانية (أو أي فاكهة أخرى)، والقاعدة بالتأكيد ليست مصنوعة من البسكويت، لكن من العجين الطازج (أو حتى من دون قاعدة، بحسب النسخة البروسية الشرقية).

أما الحشوة فتصنع من الكوارك قليل الدسم بدلاً من الجبن الكريمي، وتُضاف رغوة البيض عليها لإعطائها المزيد من الزغب، بالإضافة إلى الليمون والفانيليا لمزيد من النضارة.