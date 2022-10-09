دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعيد تركيب منحوتة اليقطين الصفراء الشهيرة، للفنانة اليابانية يايوي كوساما، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، بجزيرة ناوشيما باليابان، بعد أن جرفتها مياه البحر، وتعرضت لأضرار بالغة خلال إعصار وقع صيف العام الماضي.

واجتمع السكان المحليون، والطلاب، والمسؤولون للاحتفال بالمنحوتة، التي تُعد بمثابة العلامة التجارية لـ"جزيرة الفن"، حيث نُصبت مرة أخرى على الرصيف البحري في الجزيرة الواقعة في بحر سيتو الداخلي، وبقيت منذ عام 1994.

ومن جانبها قالت يوكاري ستينلوند، المتحدثة باسم "Benesse Holdings"، وهي الشركة التي تدير التمثال وبقية المعروضات الفنية على الجزيرة، لـ CNN: "نظرًا لأن (المنحوتة) كانت رمزًا لناوشيما، فمن الرائع رؤية العمل الفني منصوبًا مرة أخرى في المكان ذاته".

وأضافت: "يسعدنا مشاركة هذه الفرحة مع سكان ناوشيما".

كشف النقاب عن المنحوتة الجديدة بتاريخ 4 أكتوبر 2022., plain_text Credit: Courtesy Tadasu Yamamoto

وقد جُرفت المنحوتة، التي يبلغ ارتفاعها مترين وعرضها 2.5 متر، والمصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، في البحر وتكسرت إلى ثلاث قطع في أغسطس/ آب عام 2021.

وبحسب ما ذكرته ستينلوند، اختار فريق الإنتاج الخاص بالفنانة اليابانية إنشاء منحوتة يقطين صفراء جديدة كليًا، مع الحفاظ على الشكل الأصلي، بعد تقييم حجم الضرر الذي لحق بالأصلية.

وبدأ فريق الإنتاج الخاص بكوساما العمل على منحوتة اليقطين الجديدة في وقت سابق من هذا الربيع، وجعل الغلاف الخارجي للمنحوتة أكثر سمكًا بنسبة 10% مقارنة بالأصلية، حتى تتمكن من تحمل الأمواج القوية والرياح في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تضمين خُطّاف في جذع المنحوتة، بحيث يمكن سحبها بسهولة إلى بر الأمان في حال ضرب إعصار آخر الجزيرة.

وأضافت ستينلوند: "نأمل أن نظهر اليقطين كرمز للعلاقة بين ناوشيما والعالم"، مشيرة إلى أن هذه الرسالة كانت جزءًا أساسيًا لمعرض "Out of Bounds" عام 1994، والذي شهد نصب المنحوتة لأول مرة في الجزيرة.

ومع ثلاثة متاحف فنية حديثة ومعاصرة، تُعرف جزيرة ناوشيما، التي يبلغ عدد سكانها 3،200 نسمة، باسم "جزيرة الفن"، ولطالما كانت منحوتة اليقطين الصفراء المنقّطة، والتي تتناقض مع زرقة البحر، موقعًا شهيرًا لالتقاط الصور لموقع "انستغرام".

وتتمثل الطريقة الرئيسية للوصول إلى الجزيرة في ركوب العبّارة لمدة 20 دقيقة من مدينة أوكاياما، والتي تبعد 50 دقيقة بالقطار السريع من مدينة أوساكا.

ويأتي إعادة تدشين المنحوتة الشهيرة في توقيت مثالي، إذ تستعد اليابان لفتح حدودها للسياح بغرض الترفيه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر مهرجان Setouchi للفنون حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.