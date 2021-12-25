9 معالم سياحية شهيرة لا يمكنك زيارتها في عام 2022..ما هي؟

نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

افتتاح "مسبح السماء" الشفاف المعلق بين مبنيين على ارتفاع 115 مترا في لندن

من أشهر المباني في العالم.. مبنى "إمباير ستيت" في أمريكا يستقبل السياح من جديد بعد 20 شهرًا من إغلاقه

من كوريا الجنوبية إلى اليابان.. دول في آسيا تتخلى عن إستراتيجية "صفر كوفيد" وتفتح حدودها للسياحة

نصفه في هونغ كونغ ونصفه في الصين.. أصبح هذا الشارع الحدودي مكانًا مثاليًا للقاء عاشقين انفصلا بسبب جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع إعادة فتح العديد من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم أمام المسافرين في عام 2022، لكن لا تزال هناك بعض الأماكن التي ستكون محظورة.

وتخضع بعض هذه المواقع المميزة للبناء أو التحديثات التي ستجعلها أفضل عند إعادة فتحها، بينما البعض الآخر منها يغلق إلى الأبد.

متحف الطيران والفضاء الوطني، واشنطن العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية

يقوم أحد أكثر المتاحف شهرة في واشنطن العاصمة بتوسيع صالات العرض في عام 2022 وسيعاد افتتاحه مع المزيد من المعروضات . Credit: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

يخضع هذا المتحف الشهير في العاصمة الأمريكية لعملية تجديد ضخمة مدتها 7 أعوام، حيث "سيتم إعادة تصور جميع المعارض الـ 23 بالكامل، مع مساحات عرض ومناطق جذب جديدة."

ونفّذت بعض هذه الأعمال أثناء زيارة السياح، لكن من المقرر إغلاق المتحف لمدة 6 أشهر على الأقل في عام 2022 للدخول في المرحلة التالية من التحول.

وبحلول وقت اكتمال أعمال التجديد، سيكون هناك مساحة تتسع لحوالي 1400 غرض جديد.

"سلالم هايكو"، ولاية هاواي الولايات المتحدة الأمريكية

أغلقت هذه البقعة الجميل في جزيرة أواهو رسميًا أمام السياح لسنوات، لكن العديد منهم وجدوا طرقًا للتسلل إليها. ونتيجة لذلك، صوت المجلس المحلي لتفكيكها. Credit: Adobe Stock

هذا الممر الجميل للمشي لمسافات طويلة، والذي يقع في جزيرة أواهو، يُطلق عليه أحيانًا اسم "السلالم إلى الجنة".

ورغم إغلاق السلالم رسميًا أمام الجمهور في فترة الثمانينات، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من المتنزهين من التسلل إلى السلالم وتعريض أنفسهم للإصابة أحيانًا.

وفي خريف هذا العام، صوت مجلس مدينة هونولولو بالإجماع لصالح إزالة سلالم هايكو نهائيًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملية تفكيك السلالم في عام 2022.

فندق روزفلت، مدينة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق أحد أكثر الفنادق كلاسيكية في مانهاتن أبوابه خلال الجائحة Credit: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

رحب أحد فنادق مانهاتن الكبرى بآخر فوج من ضيوفه في عام 2020 بعد أن وصل تقريبًا إلى عامه 100.

منصة مراقبة One Liberty، ولاية فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية

تم إغلاق منصة مراقبة One Liberty بولاية فيلادلفيا Credit: Matt Rourke/AP

أغلق الموقع المخصص لمشاهدة معالم المدينة في الطابق 57، الذي يقع وسط المدينة بهدوء وسط جائحة فيروس كورونا، ويعود السبب في ذلك إلى قلة السياح القادمين إلى المدينة.

مسار Stalheimskleiva، النرويج

هذا الطريق المتعرج عبر الجبال النرويجية مغلق حاليًا للإصلاحات. Credit: Adobe Stock

يعد مسار Stalheimskleiva أحد أكثر الطرق انحدارًا في الدول الاسكندنافية، ويربط بين شلالين خلابين في وادي Nærøydalen المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويخضع الطريق، المعروف أيضًا بمنعطفاته الصعبة، لأعمال صيانة تشتد الحاجة إليها في عام 2022. ولا يوجد تاريخ مؤكد لإعادة فتحه في الوقت الحالي.

تلة قوس الرخام، لندن

كان المقصود دائمًا أن تكون أحدث معالم الجذب في لندن مؤقتة وتُغلق منصة المشاهدة هذه المزودة بتركيبات فنية عامة في أوائل يناير 2022. Credit: Dave Rushen/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

يوجد في لندن العديد من المعالم التي يمكن زيارتها والتجارب التي يمكن خوضها، لكن السكان المحليين كانوا متحمسين للترحيب بمعلم جذب جديد في يوليو/ أيار 2021.

ورغم وصف معلم الجذب بأنه ملاذ خارجي خصب مع الفن العام ومناظر حديقة هايد بارك، إلا أن النتيجة النهائية كانت مثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها "كومة غير مكتملة من الأنقاض".

ورغم وجود بعض المطبات على طول الطريق، أعيد افتتاح تلة قوس الرخام في أغسطس/ آب الماضي، وستغلق نهائيًا في يناير/ كانون الثاني 2022.

جزيرة فريرز، أستراليا

جزيرة فرازر الأسترالية لم تغلق، لكن الجزيرة عادت إلى اسمها الأصلي K'Gari في عام 2021 ولا تزال مفتوحة للزوار كما كانت. Credit: Education Images/Universal Images Group/Getty Images

جزيرة فريزر لن تذهب إلى أي مكان، لكنها عادت إلى اسمها الأصلي K'Gari، والاسم يعني "الجنة" في لغة بوتشولا المحلية.

اليقطين الأصفر، اليابان

تشتهر الفنانة اليابانية يايوي كوساما بمنحوتاتها الهائلة من اليقطين المنقّط. ومن أشهرها منحوتة ليقطين باللون الأصفر الفاتح والموجودة على رصيف ميناء جزيرة ناوشيما، "جزيرة الفن" الواقعة في بحر سيتو الداخلي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، اجتاح إعصار قوي الجزيرة وجرف المنحوتة في البحر. وتمكن موقع Benesse Art Site، الذي يدير المتاحف في الجزيرة، من استعادة قطع المنحوتة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم عرضها مرة أخرى.

بيك ترام، هونغ كونغ

يخضع أقدم قطار جبلي مائل في آسيا إلى تجديد في عام 2022 وسيعاد افتتاحه بعد ذلك. Credit: Vernon Yuen/NurPhoto/Getty Images

يعد بيك ترام أحد أكثر مناطق الجذب التي يمكن التعرف عليها بسهولة في هونغ كونغ ، والذي ينقل الزوار إلى أعلى نقطة في الجزيرة. وظهرت السيارات المعدنية الحمراء لأول مرة في عام 1989، الذي صادف الذكرى المئوية للقطار المائل الأصلي.

أغلق الترام للتجديد في يونيو/ حزيران 2021، ولا يوجد تاريخ محدد لموعد إعادة فتحه.