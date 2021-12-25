9 معالم سياحية شهيرة لا يمكنك زيارتها في عام 2022..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع إعادة فتح العديد من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم أمام المسافرين في عام 2022، لكن لا تزال هناك بعض الأماكن التي ستكون محظورة.
وتخضع بعض هذه المواقع المميزة للبناء أو التحديثات التي ستجعلها أفضل عند إعادة فتحها، بينما البعض الآخر منها يغلق إلى الأبد.
متحف الطيران والفضاء الوطني، واشنطن العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية
يخضع هذا المتحف الشهير في العاصمة الأمريكية لعملية تجديد ضخمة مدتها 7 أعوام، حيث "سيتم إعادة تصور جميع المعارض الـ 23 بالكامل، مع مساحات عرض ومناطق جذب جديدة."
ونفّذت بعض هذه الأعمال أثناء زيارة السياح، لكن من المقرر إغلاق المتحف لمدة 6 أشهر على الأقل في عام 2022 للدخول في المرحلة التالية من التحول.
وبحلول وقت اكتمال أعمال التجديد، سيكون هناك مساحة تتسع لحوالي 1400 غرض جديد.
"سلالم هايكو"، ولاية هاواي الولايات المتحدة الأمريكية
هذا الممر الجميل للمشي لمسافات طويلة، والذي يقع في جزيرة أواهو، يُطلق عليه أحيانًا اسم "السلالم إلى الجنة".
ورغم إغلاق السلالم رسميًا أمام الجمهور في فترة الثمانينات، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من المتنزهين من التسلل إلى السلالم وتعريض أنفسهم للإصابة أحيانًا.
وفي خريف هذا العام، صوت مجلس مدينة هونولولو بالإجماع لصالح إزالة سلالم هايكو نهائيًا، ومن المتوقع أن تبدأ عملية تفكيك السلالم في عام 2022.
فندق روزفلت، مدينة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية
رحب أحد فنادق مانهاتن الكبرى بآخر فوج من ضيوفه في عام 2020 بعد أن وصل تقريبًا إلى عامه 100.
منصة مراقبة One Liberty، ولاية فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية
أغلق الموقع المخصص لمشاهدة معالم المدينة في الطابق 57، الذي يقع وسط المدينة بهدوء وسط جائحة فيروس كورونا، ويعود السبب في ذلك إلى قلة السياح القادمين إلى المدينة.
مسار Stalheimskleiva، النرويج
يعد مسار Stalheimskleiva أحد أكثر الطرق انحدارًا في الدول الاسكندنافية، ويربط بين شلالين خلابين في وادي Nærøydalen المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويخضع الطريق، المعروف أيضًا بمنعطفاته الصعبة، لأعمال صيانة تشتد الحاجة إليها في عام 2022. ولا يوجد تاريخ مؤكد لإعادة فتحه في الوقت الحالي.
تلة قوس الرخام، لندن
يوجد في لندن العديد من المعالم التي يمكن زيارتها والتجارب التي يمكن خوضها، لكن السكان المحليين كانوا متحمسين للترحيب بمعلم جذب جديد في يوليو/ أيار 2021.
ورغم وصف معلم الجذب بأنه ملاذ خارجي خصب مع الفن العام ومناظر حديقة هايد بارك، إلا أن النتيجة النهائية كانت مثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها "كومة غير مكتملة من الأنقاض".
ورغم وجود بعض المطبات على طول الطريق، أعيد افتتاح تلة قوس الرخام في أغسطس/ آب الماضي، وستغلق نهائيًا في يناير/ كانون الثاني 2022.
جزيرة فريرز، أستراليا
جزيرة فريزر لن تذهب إلى أي مكان، لكنها عادت إلى اسمها الأصلي K'Gari، والاسم يعني "الجنة" في لغة بوتشولا المحلية.
اليقطين الأصفر، اليابان
تشتهر الفنانة اليابانية يايوي كوساما بمنحوتاتها الهائلة من اليقطين المنقّط. ومن أشهرها منحوتة ليقطين باللون الأصفر الفاتح والموجودة على رصيف ميناء جزيرة ناوشيما، "جزيرة الفن" الواقعة في بحر سيتو الداخلي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، اجتاح إعصار قوي الجزيرة وجرف المنحوتة في البحر. وتمكن موقع Benesse Art Site، الذي يدير المتاحف في الجزيرة، من استعادة قطع المنحوتة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم عرضها مرة أخرى.
بيك ترام، هونغ كونغ
يعد بيك ترام أحد أكثر مناطق الجذب التي يمكن التعرف عليها بسهولة في هونغ كونغ ، والذي ينقل الزوار إلى أعلى نقطة في الجزيرة. وظهرت السيارات المعدنية الحمراء لأول مرة في عام 1989، الذي صادف الذكرى المئوية للقطار المائل الأصلي.
أغلق الترام للتجديد في يونيو/ حزيران 2021، ولا يوجد تاريخ محدد لموعد إعادة فتحه.