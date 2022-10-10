في مصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتضن معبد حتشبسوت الساحر في مصر حدثًا فريدًا من نوعه مؤخرًا، إذ أنه تحوّل إلى منصة لعرض الأزياء، الأحد.
وقدّم العارضون أزياء رجالية من تصاميم دار "ستيفانو ريتشي" بأجواء ساحرة في المعبد الواقع على الضفة الغربية في الأقصر، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء الإيطالية.
وقال صاحب دار الأزياء، ستيفانو ريتشي، عبر الحساب الرسمي لدار الأزياء عبر "إنستغرام": "لأول مرة في التاريخ، سيكون معبد حتشبسوت المسرح الرائع الذي سيؤدَّى فيه عرض الأزياء الخاص بي".
وأضاف ريتشي: "حصولي على هذا الإذن المميّز من المؤسسات المصرية هو مصدر فخر لي، كما أنه يبعث الشعور بالمسؤولية، والاحترام، والاهتمام تجاه هذه الأماكن المقدسة".
ولدى هذا المعبد تاريخ عريق، إذ أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت التى حصلت على لقب "فرعون"، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية.
وسُمي معبد حتشبسوت باللغة المصرية القديمة بـ"جسر جسرو"، ويعني ذلك "أقدس المقدسات"، وقام بتصميمه المهندس "سنموت".
ويُعتبر هذا الهيكل معبدًا جنائزيًا للملكة حتشبسوت، حيث أُقيمت الطقوس لها بعد وفاتها.
وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن جدران المعبد تتزيّن بمناظر تمثّل طقوس المعبد، والأعياد الدينية، ونقل المسلات من المحاجر إلى معبد الكرنك.