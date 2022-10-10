في مصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء

بعد عقود من الترميم.. مصر تفتتح “طريق الكباش” في حفل ضخم بالأقصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتضن معبد حتشبسوت الساحر في مصر حدثًا فريدًا من نوعه مؤخرًا، إذ أنه تحوّل إلى منصة لعرض الأزياء، الأحد.

وقدّم العارضون أزياء رجالية من تصاميم دار "ستيفانو ريتشي" بأجواء ساحرة في المعبد الواقع على الضفة الغربية في الأقصر، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء الإيطالية.

احتضن معبد حتشبسوت في مصر حدثًا فريدًا من نوعه. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

وقال صاحب دار الأزياء، ستيفانو ريتشي، عبر الحساب الرسمي لدار الأزياء عبر "إنستغرام": "لأول مرة في التاريخ، سيكون معبد حتشبسوت المسرح الرائع الذي سيؤدَّى فيه عرض الأزياء الخاص بي".

تحوّل المعبد إلى مدرج لعرض الأزياء. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

وأضاف ريتشي: "حصولي على هذا الإذن المميّز من المؤسسات المصرية هو مصدر فخر لي، كما أنه يبعث الشعور بالمسؤولية، والاحترام، والاهتمام تجاه هذه الأماكن المقدسة".

ولدى هذا المعبد تاريخ عريق، إذ أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت التى حصلت على لقب "فرعون"، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية.

صورة تُظهر المعبد الساحر خلال الحدث. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

وسُمي معبد حتشبسوت باللغة المصرية القديمة بـ"جسر جسرو"، ويعني ذلك "أقدس المقدسات"، وقام بتصميمه المهندس "سنموت".

قدّم عرض الأزياء بعض التصاميم المزخرفة. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

ويُعتبر هذا الهيكل معبدًا جنائزيًا للملكة حتشبسوت، حيث أُقيمت الطقوس لها بعد وفاتها.

لدى هذا المعبد تاريخ عريق. , plain_text Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن جدران المعبد تتزيّن بمناظر تمثّل طقوس المعبد، والأعياد الدينية، ونقل المسلات من المحاجر إلى معبد الكرنك.