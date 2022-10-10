في مصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتضن معبد حتشبسوت الساحر في مصر حدثًا فريدًا من نوعه مؤخرًا، إذ أنه تحوّل إلى منصة لعرض الأزياء، الأحد.

وقدّم العارضون أزياء رجالية من تصاميم دار "ستيفانو ريتشي" بأجواء ساحرة في المعبد الواقع على الضفة الغربية في الأقصر، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء الإيطالية.

بمصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء
احتضن معبد حتشبسوت في مصر حدثًا فريدًا من نوعه. , plain_textCredit: KHALED DESOUKI / Contributor

وقال صاحب دار الأزياء، ستيفانو ريتشي، عبر الحساب الرسمي لدار الأزياء عبر "إنستغرام": "لأول مرة في التاريخ، سيكون معبد حتشبسوت المسرح الرائع الذي سيؤدَّى فيه عرض الأزياء الخاص بي".

بمصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء
تحوّل المعبد إلى مدرج لعرض الأزياء. , plain_textCredit: KHALED DESOUKI / Contributor

وأضاف ريتشي: "حصولي على هذا الإذن المميّز من المؤسسات المصرية هو مصدر فخر لي، كما أنه يبعث الشعور بالمسؤولية، والاحترام، والاهتمام تجاه هذه الأماكن المقدسة".

ولدى هذا المعبد تاريخ عريق، إذ أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت التى حصلت على لقب "فرعون"، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية.

بمصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء
صورة تُظهر المعبد الساحر خلال الحدث. , plain_textCredit: KHALED DESOUKI / Contributor

وسُمي معبد حتشبسوت باللغة المصرية القديمة بـ"جسر جسرو"، ويعني ذلك "أقدس المقدسات"، وقام بتصميمه المهندس "سنموت".

بمصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء
قدّم عرض الأزياء بعض التصاميم المزخرفة. , plain_textCredit: KHALED DESOUKI / Contributor

ويُعتبر هذا الهيكل معبدًا جنائزيًا للملكة حتشبسوت، حيث أُقيمت الطقوس لها بعد وفاتها.

بمصر.. معبد الملكة حتشبسوت يتحول إلى مدرج لعرض الأزياء
لدى هذا المعبد تاريخ عريق. , plain_textCredit: KHALED DESOUKI / Contributor

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن جدران المعبد تتزيّن بمناظر تمثّل طقوس المعبد، والأعياد الدينية، ونقل المسلات من المحاجر إلى معبد الكرنك.

قد يهمك أيضاً

تحت مستوى الأرض الطبيعي للأقصر.. ما سر الرموز الموجودة على تيجان أعمدة هذا المعبد في مصر؟

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.