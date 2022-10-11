دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لديك شهيّة كبيرة لكل ما هو حلو؟ إذًا، فاحرص على جعل جبال "عصا الحلوى" من بين الأماكن التي يجب عليك زيارتها يومًا ما (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ورغم أن اسمها يوحي بذلك، إلا أن هذه الجبال الزاهية غير صالحة للأكل بالتأكيد، ولكن الأنماط التي تغطّيها كفيلة بأن تُذكّرك بعصي الحلوى التي تُباع في متاجر الحلويات.

وهذه الجبال عبارة عن معلم طبيعي يستحق الزيارة في منطقة خيزي في أذربيجان بسبب ألوانها الساحرة التي تمتد بقدر ما يمكن أن تراه العين.

وتتميّز هذه الجبال بالدوّامات الحمراء، والبرتقالية، والوردية اللون التي تزينها، والتي تكون باهتة في مناطق أخرى.

وأدّت ألوانها غير الاعتيادية إلى تسميتها بجبال "عصا الحلوى" من قبل كاتب الرحلات البريطاني، مارك إليوت، وهو الاسم الذي ظل مُستخدمًا بين المسافرين منذ ذلك الحين، بحسب موقع السفر الرسمي لأذربيجان التابع لوكالة السياحة الحكومية، "Experience Azerbaijan".

وقيل إن الألوان المذهلة ناتجة عن المياه الجوفيّة التي غيّرت حالة أكسدة مركبات الحديد داخل الصخور.

وزار أندريه جبالي، وهو مصوّر سفر أذربيجاني، هذه الجبال الساحرة قبل عدّة أعوام، ووثّق ألوانها الفريدة عبر طائرة "درون" ليُظهر جمالها من منظورٍ جوّي.

وأكّد جبالي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يغمرك أي مكان بعيد عن الحضارة بحالة من الهدوء والسكينة، وخيزي ليست استثناء".

وأضاف المصوّر: "يمكنك تسلق إحدى التلال، ومشاهدة غروب الشمس هناك. ومن الجيّد أيضًا مراقبة السماء المرصعة بالنجوم من هناك نظرًا لبُعد هذا المكان عن التلوّث الضوئي للمدن"، مؤكدًا أن زيارة المنطقة ستُشعرك أنك "على كوكب المرّيخ".

ويمكنك استكشاف هذا الموقع بنفسك عبر أخذ نزهة بين منحنياته.

ورغم أن أذربيجان تزدخر بالعديد من الأماكن الجذّابة، إلا أن جبالي سلّط الضوء على بعض الوجهات المجاورة لهذه الجبال، والتي يمكن للسيّاح زيارتها أيضًا، وهي تتضمّن محافظة شاماخي، وقلعة "شيراغ قالا"، وجبل "بيش بارماغ".