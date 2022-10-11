بعد رحلة طويلة.. مياه هذا الوادي بسلطنة عُمان تصب أخيرًا ببحر العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر وادي حلفين من بين أكبر الأودية بسلطنة عُمان، ليس ذلك فقط، إذ ذكر حساب "اكتشف عُمان"، عبر موقع "إنستغرام"، أن مياهه تصب في بحر العرب أيضًا (شاهد الفيديو أعلاه).

وبعد رحلة طويلة بين الجبال، والرمال، والسهول، تنحدر مياهه الغزيرة من سفوح الجبل الأخضر بالمحافظة الداخلية، ليمر عبر عدة ولايات مثل ولاية إزكي، ومنح، وآدم، متجهًا إلى محافظة الوسطى.

ويمر أيضًا بمنطقة الجوبة حتى يصب في بحر العرب.

ولم يستطع المصور العُماني، هيثم العزري، أن يُفوّت فرصة رصد هذا الوادي بعدسة كاميرته.

وعند وصوله إلى ولاية إزكي، لفت انتباهه منظر الوادي الخلّاب من مسافة بعيدة.

وقرر بدوره رصد المشهد بطائرة الدرون الخاصة به.

وفي طبيعة الحال، يواجه العديد من المصورين بعض التحديات عند رصد مشاهد طبيعية مهيبة.

وتمثلت أبرز التحديات التي واجهها العزري بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة. وبالتالي، صعوبة الوصول إلى ما بين الجبال العملاقة.

ويُذكر أن العزري يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2013، حيث يميل بدوره إلى رصد الطبيعة بشكل عام والمواقع الأثرية في سلطنة عُمان.

ويعمل حاليًا على مشروع ضخم لرصد المعالم الأثرية على مستوى عُمان، أي أكثر من 430 موقعًا سياحيًا أثريًا في مختلف محافظات السلطنة.