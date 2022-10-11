مسافر يعتدي على طاقم طائرة أمريكية بعد تعاطيه مادة مهلوسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُلقي القبض على مسافر يُزعم أنّه تعاطى مادة السيلوسيبين، (مادة كيميائية مهلوسة موجودة في فطر معين)، قبل الصعود على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة في مدينة ميامي الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد مزاعم بالاعتداء على اثنين من أفراد طاقم الطائرة.

ويواجه شيروي لوغان سيفيلا تهمة عرقلة أفراد طاقم الرحلة والاعتداء على اثنين منهما، وفقًا لما أشارت إليه وثائق المحكمة.

ووقع الحادث بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول، على متن رحلة رقم 2116 تابعة للخطوط الجوية المتحدة، والتي كانت متجهة من مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية إلى مطار واشنطن دالاس الدولي بولاية تكساس الأمريكية.

ومن جانبها، قالت شانون كويل، المدافعة العامة عن سيفيلا: "سياسة مكتبنا تحثّ على عدم التعليق على القضايا".

وذكرت شهادة خطّية من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي قُدّمت في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية أن "سيفيلا كان يتجوّل بأنحاء الطائرة، ويركض في الممر، ويصفّق بصوت عالٍ بالقرب من قمرة القيادة، ويصرخ بعبارات نابية".

وألقي القبض على سيفيلا عندما هبطت الطائرة بمطار واشنطن دالاس الدولي، بمدينة دالاس الأمريكية، حيث نُقل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وخلال مقابلة أجريت معه بعد عدة ساعات من اعتقاله، أخبر سيفيلا المحققين أنّه تعاطى السيلوسيبين قبل صعوده على متن الطائرة، حسبما جاء في الإفادة الخطّية.

ويُزعم أنّ سيفيلا أشار إلى أنّها لم تكن المرة الأولى التي يتعاطى فيها المخدّر.

ووفقًا لما ذكرته إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، فإن مادة السيلوسيبين - وهي مادة محظورة - تسبب الهلوسة لعدة ساعات، ويمكن أن يسبب تعاطي كميات كبيرة منها في نوبات الهلع والذُّهان.

وجاء في الإفادة الخطيّة أنّ سيفيلا قام أيضًا بكسر قطعة بلاستيكية بباب حمام الطائرة، أثناء محاولة فتحه وهو مغلق وبداخله أحد الركاب.

وفي وقت ما أثناء الرحلة، استلقى سيفيلا على أرض الطائرة، وعندما طلب منه أحد أفراد الطاقم بأن يجلس في مقعده، قفز من مكانه مهاجمًا الشخص الذي طلب منه ذلك، بحسب الإفادة الخطّية.

ويُزعم أنّ سيفيلا قام بلوي ذراع فرد آخر من طاقم الرحلة، بينما كافح الأخير لكبح جماح المسافر.

وفي نهاية المطاف، تمكّن الركاب ومضيفو الرحلة وضابط إنفاذ القانون على متن الرحلة من كبح جماح سيفيلا.

وقام ضابط إنفاذ القانون مع أحد أفراد الطاقم بحراسة سيفيلا طوال الفترة المتبقية من الرحلة، بينما زُعم أنّ الأخير صرخ بعبارات غير مفهومة.

وخلال جلسة استماع أمام قاضي الصلح في 5 أكتوبر / تشرين الأول، تم وضع المدعى عليه بتعهد شخصي مشروط، إذ لم تطلب الحكومة اعتقاله.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في القضية بوقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهتها، صرحت الخطوط الجوية المتحدة، وهي شركة طيران وطنية أمريكية، بأنها قامت بالاطمئنان على أفراد طاقمها عقب الحادث.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نشكر طاقمنا على تعاملهم مع هذا الوضع الصعب باحترافية".