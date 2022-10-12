إعادة افتتاح تاج تمثال الحرية في أمريكا لأول مرة منذ أكثر من عامين

نيويورك تعيد إحياء نشاط من بداية الحرب العالمية الثانية في ساحتها الشهيرة.. ما هو؟

تشمل أنواعا عديدة من عمالقة المحيط.. هل تعلم أن نيويورك غنية بالحيتان؟

"لاغوارديا" في نيويورك.. شاهد كيف أصبح أحد أسوأ المطارات في أمريكا بعد ترميم بـ8 مليارات دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيتمكن الجمهور مرّة أخرى من دخول موقع تاج تمثال الحرية للمرّة الأولى منذ إغلاق أبوابه في مارس/آذار من عام 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما قاله متحدث لـ CNN.

ورُغم إعادة افتتاح أجزاء من تمثال الحرية تدريجيًا طوال فترة الجائحة، إلا أن التاج بقي مغلقًا لأكثر من عامين ونصف حتّى الثلاثاء.

وكانت "إدارة المتنزهات الوطنية" (National Park Service)، التي تدير هذا النصب التذكاري لمدينة نيويورك الأمريكية، تحاول إجراء عملية إعادة افتتاح "ناعمة" من دون الإعلان عنها بشكل كبير في أواخر أكتوبر/تشرين الأول للاحتفال بالذكرى الـ136 لتكريس التمثال في عام 1886، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم نصب تمثال الحرية التذكاري الوطني، وجزيرة "إليس"، جيري ويليس.

كان التاج مغلقًا لأكثر من عامين., plain_text Credit: Johannes Eisele/AFP via Getty Images

وقال ويليس إن الخطة كانت تتمثّل بجعل الموظفين المعينين حديثًا يتأقلمون مع بروتوكولات السلامة والأمن الخاصة بالتاج من خلال تدريبهم على يد المرشدين السياحيين المخضرمين، ولكن لم يحدث ذلك.

وذكر ويليس: "شعر الأشخاص بالحماس حقًا بشأن هذا الخبر"، مضيفًا أن مطالبة الجمهور بالدخول إلى التاج كانت موجودة دائمًا، وكان مسؤولو الحديقة يأملون في إعادة فتح التاج لفترة من الوقت، لكن وقفت عدّة عوامل ضد ذلك".

وأشار ويليس إلى أنه لم يؤخر عامل مُحدّد الافتتاح، إذ كان الأمر نتيجة لسلسلة من العوامل التي استمرّت في تأجيل جدوله الزمني، مثل رفع المدينة والولاية للقيود المتعلقة بالجائحة، إضافةً لرفع القيود الفيدرالية، والتعامل مع انخفاض قياسي في عدد الموظفين.

وأكّد ويليس: "كان علينا توظيف الأشخاص، وجعلهم على أتم الاستعداد لإدارة العمليات في التاج بشكلٍ فعّال".

وتُعتبر "Statue City Cruises" خدمة العَبّارات الوحيدة المعتمدة من قبل "إدارة المتنزهات الوطنية"، والتي يجب حجزها مسبقًا عبر الإنترنت، أو الهاتف.