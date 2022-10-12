الكشف عن أروع 10 أحياء في العالم لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتمثل واحدة من أفضل الأجزاء المتعلقة بالإجازة في تلك اللحظة التي يتكشف فيها جانب المدينة الأكثر شعبية بين السكان المحليين والسياح.

وربما يكون ذلك مقهى شعبي يقدم أفضل قهوة تذوقتها على الإطلاق، أو مطعم يقدم الأطباق المحلية الشهية التي لم تسمع بها من قبل.

وبهدف مساعدتك في اكتشاف المزيد من الجواهر الخفية خلال عطلتك القادمة بالمدن، أصدرت العلامة التجارية الإعلامية العالمية "تايم آوت" قائمتها السنوية لأروع الأحياء حول العالم.

حي كورس جوليان بمدينة مرسيليا في فرنسا, plain_text Credit: chromoprisme/Adobe Stock

ويتصدر قائمة عام 2022 حي "كولونيا أمريكانا" الصاخب، الذي يقع بمدينة غوادالاخارا غرب المكسيك.

ووفقًا لما ذكرته "تايم آوت"، فإن ما يميز الحي المكسيكي يتمثل بالمزيج الانتقائي الذي يتمتع به من قصور تاريخية على النمط المعماري "آرت ديكو"، ومشاهد الموسيقى الموجودة داخل المستودعات.

ومن جانبه، قال جيمس مانينغ، محرر مجلة "تايم آوت" ترافيل، في بيان: "غوادالاخارا تبرز للتو كمدينة لا بد من زيارتها - وكولونيا أمريكانا هو المكان الأفضل للزيارة الآن".

وتابع أنه "موطن لمجتمع إبداعي يدفع الحدود، وعدد متزايد من الأماكن الرائعة لتناول الطعام، وبعض أفضل أماكن الحياة الليلية في نصف الكرة الأرضية الغربي".

حي "شيموكيتازاوا" بطوكيو في اليابان, plain_text Credit: Wibowo Rusli/Alamy

وتُعد قائمة 2022 بمثابة حصيلة لاستطلاع شامل، استجوب آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم، حول الأماكن المفضلة لديهم بمدنهم.

وأخذ محررو مجلة "تايم آوت" أيضًا بعين الاعتبار خبراتهم المحلية، بهدف وضع القائمة النهائية، وتسليط الضوء على 51 حيًا من أروع الأحياء حول العالم.

وذكرت "تايم آوت"، أن أفضل 20 حيًا ضمن القائمة تُعد "ببساطة، وجهات رائعة للزيارة في الوقت الحالي".

ويتبع حي "كولونيا أمريكانا" مباشرة حي "Cais do Sodré" الواقع على ضفاف نهر لشبونة، والذي احتل المركز الثاني ضمن القائمة.

ويشتهر الحي البرتغالي منذ فترة طويلة بمشهد الحياة الليلية النابضة، والآن يصنع اسمًا لنفسه كوجهة جاذبة لمحبي الطعام.

وأشارت "تايم آوت"، إلى أن "Cais do Sodré هو الحي الذي يفتتح أكثر الطهاة الشباب الواعدين بلشبونة فيه مطاعم جديدة".

قرية "وات بو" بمدينة سيام ريب في كمبوديا، تكتسب اسمها من معبد "وات بو" البوذي , plain_text Credit: Henning Marquardt/Adobe Stock

أما المركز الثالث ضمن القائمة، فكان من نصيب قرية وات بو، الواقعة بمدينة سيام ريب في كمبوديا.

وأوضحت "تايم آوت" أن المنطقة المحيطة بالباغودا، أي المبنى الديني الذي تمارس فيه طقوس الديانة البوذية، في وات بو، شهدت توهّجًا حقيقيًا خلال العام الماضي.

واحتل الحي الأمريكي الأعلى تصنيفًا ضمن القائمة المركز الرابع، وهو حي ريدجوود في مدينة نيويورك الأمريكية.

حي "ريدجوود" بمدينة نيويورك, plain_text Credit: poloska25/Adobe Stock

ولفتت "تايم آوت" إلى أنّ رصيد هذه المنطقة الواقعة بحي كوينز، من الحانات والمطاعم الجديدة، إلى جانب متاجر مثل متجر الحلويات "Rudy's Bakery" الذي افتتح عام 1934، هو الذي أكسب الحي مكانًا ضمن قائمة 2022.

واختتم حي "مايل إند" في مدينة مونتريال بكندا المراكز الخمسة الأولى ضمن قائمة "تايم آوت"، ويُوصف على أنّه "زاوية تستضيف بعضًا من أفضل المطاعم في المدينة، والمكتبات المستقلّة، ومحلات الزهور، والخبازين، وصانعي الشموع".

ومن جهته، قال ديف كالهون، كبير مسؤولي المحتوى لدى "تايم آوت" في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، إنّ الهدف من القائمة السنوية هو تسليط الضوء على المناطق التي "تتمتع بأجواء مستقلّة ومرحّبة".

حي "مايل إند" بمدينة مونتريال في كندا, plain_text Credit: Hemis/Alamy

وأضاف: "قد تكون قادرًا على المشي عبر هذه الأحياء خلال نصف ساعة أو أقل، إلا أنها مليئة بالتجارب الكافية لقضاء أيام في استكشافها".

وفيما يلي أفضل 10 أحياء في العالم، بحسب مجلة "تايم آوت":