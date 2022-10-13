لن تصدق حجمه.. شاهد سلطات الحياة البرية تلقي القبض على دب بوزن 226 كيلوغرامًا يتجول حول حرم جامعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت صورة لدببة قطبية تتجول في منزل مهجور، وأُخرى تُظهر اللحظات الأخيرة من حياة غوريلا جبليّة محبوبة، من بين الصور الفائزة في مسابقة مصور الحياة البريّة لهذا العام.

وفازت الأمريكية كارين آغنر، في المسابقة لعام 2022، وذلك بفضل صورتها التي تحمل عنوان "The big buzz".

التقطت المصورة كارين آغنر هذا المشهد في جنوب تكساس. , plain_text Credit: Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year

ويُظهر المشهد الاستثنائي مجموعة من نحل الصبار الذي اعتزم على التزاوج مع أنثى واحدة، وأمام خلفية من الرمال الحارقة في مزرعة بتكساس.

وعند حديثها عن الصورة، قالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، في بيان صحفي صَدَر الثلاثاء: "تم إظهار حس الحركة والحيويّة بزاوية مقربة على مستوى النحل".

تُظهر هذه الصورة دبّين قطبيين في مستوطنة مهجورة بجزيرة روسية. , plain_text Credit: Dmitry Kokh/Wildlife Photographer of the Year

وتُحوّل الصورة المقرّبة هذا النحل الصغير إلى منافس كبير لأنثى عزباء، بحسب ما ذكرته.

وأضاف البيان أن صورة آغنر المقرّبة تُظهر اليأس بسبب هذه الكائنات المتدهورة، والمهددة بالتغيّر المناخي، والمبيدات الحشريّة، وفقدان الموائل.

يُظهر هذا المشهد اللحظات الأخيرة من حياة غوريلا جبليّة محبوبة. , plain_text Credit: Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year

وقال المنظمون إن آغنر خامس امرأة تحصل على الجائزة الكبرى في تاريخ المسابقة التي يبلغ عمرها 58 عامًا.

وأشاد مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوج جور، بالمصورين لتقديمهم "لمحات لا تُنسى من حياة الأنواع البريّة، ومشاركة تفاصيل خفيّة، وسلوكيات مدهشة، والإبلاغ عن أزمات المناخ، والتنوع البيولوجي في الخطوط الأمامية".

التُقطت هذه الصورة من أكبر مسطح ملحي في العالم، ويتواجد في بوليفيا. , plain_text Credit: Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year

وتم اختيار الفائزين في 19 فئة مختلفة تضمنت 3 جوائز لفئة المصور الشاب للحياة البرية لهذا العام.

لمحة من تنوع الحياة تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية. , plain_text Credit: Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

وحاز التايلاندي البالغ من العمر 16 عامًا، كاتانيو ووتيتشاتاناكورن، على الجائزة الكبرى في هذه الفئة بفضل صورة تُظهر تباين الألوان لدى حوت من نوع "بريدي" بجلده الداكن، ولثته الوردية، وصفائح "البالين" الخشنة التي يتمتّع بها.

وتُدعى الصورة "The beauty of baleen".

صورة تُظهر تباين الألوان التي يتمتّع بها حوت. , plain_text Credit: Katanyou Wuttichaitanakorn/Wildlife Photographer of the Year

وتم إعداد وتطوير مسابقة مصور الحياة البرية من قِبَل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حيث سيتم عرض الصور أمام الجمهور، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.