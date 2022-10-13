أمريكية تلتقط صورة لمجموعة من نحل الصبار تتزاوج مع أثنى واحدة أمام خلفية من الرمال الحارقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت صورة لدببة قطبية تتجول في منزل مهجور، وأُخرى تُظهر اللحظات الأخيرة من حياة غوريلا جبليّة محبوبة، من بين الصور الفائزة في مسابقة مصور الحياة البريّة لهذا العام.

وفازت الأمريكية كارين آغنر، في المسابقة لعام 2022، وذلك بفضل صورتها التي تحمل عنوان "The big buzz".

مشاهد لا تُصدّق.. مسابقة مصور الحياة البرية تكشف عن الفائزين لعام 2022
التقطت المصورة كارين آغنر هذا المشهد في جنوب تكساس. , plain_textCredit: Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year

ويُظهر المشهد الاستثنائي مجموعة من نحل الصبار الذي اعتزم على التزاوج مع أنثى واحدة، وأمام خلفية من الرمال الحارقة في مزرعة بتكساس.

وعند حديثها عن الصورة، قالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، في بيان صحفي صَدَر الثلاثاء: "تم إظهار حس الحركة والحيويّة بزاوية مقربة على مستوى النحل".

مشاهد لا تُصدّق.. مسابقة مصور الحياة البرية تكشف عن الفائزين لعام 2022
تُظهر هذه الصورة دبّين قطبيين في مستوطنة مهجورة بجزيرة روسية. , plain_textCredit: Dmitry Kokh/Wildlife Photographer of the Year

وتُحوّل الصورة المقرّبة هذا النحل الصغير إلى منافس كبير لأنثى عزباء، بحسب ما ذكرته.

وأضاف البيان أن صورة آغنر المقرّبة تُظهر اليأس بسبب هذه الكائنات المتدهورة، والمهددة بالتغيّر المناخي، والمبيدات الحشريّة، وفقدان الموائل.

مشاهد لا تُصدّق.. مسابقة مصور الحياة البرية تكشف عن الفائزين لعام 2022
يُظهر هذا المشهد اللحظات الأخيرة من حياة غوريلا جبليّة محبوبة. , plain_textCredit: Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year

وقال المنظمون إن آغنر خامس امرأة تحصل على الجائزة الكبرى في تاريخ المسابقة التي يبلغ عمرها 58 عامًا.

وأشاد مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوج جور، بالمصورين لتقديمهم "لمحات لا تُنسى من حياة الأنواع البريّة، ومشاركة تفاصيل خفيّة، وسلوكيات مدهشة، والإبلاغ عن أزمات المناخ، والتنوع البيولوجي في الخطوط الأمامية".

مشاهد لا تُصدّق.. مسابقة مصور الحياة البرية تكشف عن الفائزين لعام 2022
التُقطت هذه الصورة من أكبر مسطح ملحي في العالم، ويتواجد في بوليفيا. , plain_textCredit: Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year

وتم اختيار الفائزين في 19 فئة مختلفة تضمنت 3 جوائز لفئة المصور الشاب للحياة البرية لهذا العام.

مشاهد لا تُصدّق.. مسابقة مصور الحياة البرية تكشف عن الفائزين لعام 2022
لمحة من تنوع الحياة تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية. , plain_textCredit: Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

وحاز التايلاندي البالغ من العمر 16 عامًا، كاتانيو ووتيتشاتاناكورن، على الجائزة الكبرى في هذه الفئة بفضل صورة تُظهر تباين الألوان لدى حوت من نوع "بريدي" بجلده الداكن، ولثته الوردية، وصفائح "البالين" الخشنة التي يتمتّع بها.

وتُدعى الصورة "The beauty of baleen".

مشاهد لا تُصدّق.. مسابقة مصور الحياة البرية تكشف عن الفائزين لعام 2022
صورة تُظهر تباين الألوان التي يتمتّع بها حوت. , plain_textCredit: Katanyou Wuttichaitanakorn/Wildlife Photographer of the Year

وتم إعداد وتطوير مسابقة مصور الحياة البرية من قِبَل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حيث سيتم عرض الصور أمام الجمهور، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

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