دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت صورة لدببة قطبية تتجول في منزل مهجور، وأُخرى تُظهر اللحظات الأخيرة من حياة غوريلا جبليّة محبوبة، من بين الصور الفائزة في مسابقة مصور الحياة البريّة لهذا العام.
وفازت الأمريكية كارين آغنر، في المسابقة لعام 2022، وذلك بفضل صورتها التي تحمل عنوان "The big buzz".
ويُظهر المشهد الاستثنائي مجموعة من نحل الصبار الذي اعتزم على التزاوج مع أنثى واحدة، وأمام خلفية من الرمال الحارقة في مزرعة بتكساس.
وعند حديثها عن الصورة، قالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، في بيان صحفي صَدَر الثلاثاء: "تم إظهار حس الحركة والحيويّة بزاوية مقربة على مستوى النحل".
وتُحوّل الصورة المقرّبة هذا النحل الصغير إلى منافس كبير لأنثى عزباء، بحسب ما ذكرته.
وأضاف البيان أن صورة آغنر المقرّبة تُظهر اليأس بسبب هذه الكائنات المتدهورة، والمهددة بالتغيّر المناخي، والمبيدات الحشريّة، وفقدان الموائل.
وقال المنظمون إن آغنر خامس امرأة تحصل على الجائزة الكبرى في تاريخ المسابقة التي يبلغ عمرها 58 عامًا.
وأشاد مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوج جور، بالمصورين لتقديمهم "لمحات لا تُنسى من حياة الأنواع البريّة، ومشاركة تفاصيل خفيّة، وسلوكيات مدهشة، والإبلاغ عن أزمات المناخ، والتنوع البيولوجي في الخطوط الأمامية".
وتم اختيار الفائزين في 19 فئة مختلفة تضمنت 3 جوائز لفئة المصور الشاب للحياة البرية لهذا العام.
وحاز التايلاندي البالغ من العمر 16 عامًا، كاتانيو ووتيتشاتاناكورن، على الجائزة الكبرى في هذه الفئة بفضل صورة تُظهر تباين الألوان لدى حوت من نوع "بريدي" بجلده الداكن، ولثته الوردية، وصفائح "البالين" الخشنة التي يتمتّع بها.
وتُدعى الصورة "The beauty of baleen".
وتم إعداد وتطوير مسابقة مصور الحياة البرية من قِبَل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حيث سيتم عرض الصور أمام الجمهور، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.