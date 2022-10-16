لا تعيش في الماء.. مصوّر يوثق "سمكة الرمال" في سلطنة عُمان

نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

هذه المشاهد ستشعرك وكأنك تحلق بين جمال الطبيعة في سلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يُعقل أن يجد المرء سمكة بين رمال الصحراء؟ بالطبع لا، ولكن بشكلها الفريد، وطريقة حركتها بين الكثبان الرمليّة، ليس من الغريب تسمية هذا الزاحف بـ"سمكة الرمال".

وبالنسبة لهذه المخلوقات، تُعتبر المساحات الشاسعة من الرمال بمثابة المحيط الخاص بها، وبدلاً من الغوص في أعماق المياه، تسبح هذه السحالي بالرمال بسرعة خاطفة.

يسعى المصور العُماني، خالد بن عبدالله الحضرمي، إلى توثيق الحياة الفطرية. , plain_text Credit: khalid.alhadrami

ويسعى المصوّر العُماني خالد بن عبدالله الحضرمي، إلى توثيق الحياة الفطرية، وتحديدّا هذا الكائن بين رمال ولاية بدية في محافظة شمال الشرقية، بسلطنة عُمان.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الحضرمي إنه حرص على إبراز "جماليّة السحلية، وكامل تفاصيلها".

وثّق المصور سحلية تُدعى "سمكة الرمال". , plain_text Credit: khalid.alhadrami

وتتميّز هذه السحالي بجلدها الناعم، وسرعة حركتها خارج وداخل الرمال، بحسب ما ذكره المصوّر.

ووصف العُماني، الذي بدأ التصوير في عام 2012، حركة هذا المخلوق قائلاً: "عند شعور السحلية بالخطر، سرعان ما تدفن نفسها في غضون ثوان".

يتواجد هذا المخلوق بمناطق مختلفة في الخليج. , plain_text Credit: khalid.alhadrami

وتحتضن شبه الجزيرة العربية مجموعات معزولة من الأسماك الرملية في شمال شرق اليمن، وجنوب سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وهي تتواجد في بيئات الكثبان الرملية القاحلة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمحمية دبي الصحراوية.

نظرة أقرب على سمكة الرمال., plain_text Credit: khalid.alhadrami

ويتمتع هذا الكائن بحراشف لامعة ناعمة، ورأس على شكل إسفين يُمكِّنه من السباحة عبر الرمال الناعمة في بيئة الكثبان الرملية المفضّلة لديه، وفقًا لما ذكرته المحمية.

تسبح هذه الكائنات بين الرمال بسرعة. , plain_text Credit: khalid.alhadrami

ولا يزال البدو يسعون وراء هذه السحالي باعتبارها طعامًا شهيًا، ويتم قطع رأس سمكة الرمال، وذيلها، وذلك قبل طهي الجسم على الفحم.

وأوضح المصور العُماني أنه محليًا، يُطلق على هذه السحلية أسماء مختلفة، مثل الحلكة، أو السقنقور.