لا تعيش في الماء.. مصوّر يوثق "سمكة الرمال" في سلطنة عُمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يُعقل أن يجد المرء سمكة بين رمال الصحراء؟ بالطبع لا، ولكن بشكلها الفريد، وطريقة حركتها بين الكثبان الرمليّة، ليس من الغريب تسمية هذا الزاحف بـ"سمكة الرمال".

وبالنسبة لهذه المخلوقات، تُعتبر المساحات الشاسعة من الرمال بمثابة المحيط الخاص بها، وبدلاً من الغوص في أعماق المياه، تسبح هذه السحالي بالرمال بسرعة خاطفة.

مصوّر يوثق "سمكة الرمال" في سلطنة عمان
يسعى المصور العُماني، خالد بن عبدالله الحضرمي، إلى توثيق الحياة الفطرية. , plain_textCredit: khalid.alhadrami

ويسعى المصوّر العُماني خالد بن عبدالله الحضرمي، إلى توثيق الحياة الفطرية، وتحديدّا هذا الكائن بين رمال ولاية بدية في محافظة شمال الشرقية، بسلطنة عُمان.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الحضرمي إنه حرص على إبراز "جماليّة السحلية، وكامل تفاصيلها".

مصوّر يوثق "سمكة الرمال" في سلطنة عمان
وثّق المصور سحلية تُدعى "سمكة الرمال". , plain_textCredit: khalid.alhadrami

وتتميّز هذه السحالي بجلدها الناعم، وسرعة حركتها خارج وداخل الرمال، بحسب ما ذكره المصوّر.

ووصف العُماني، الذي بدأ التصوير في عام 2012، حركة هذا المخلوق قائلاً: "عند شعور السحلية بالخطر، سرعان ما تدفن نفسها في غضون ثوان".

مصوّر يوثق "سمكة الرمال" في سلطنة عمان
يتواجد هذا المخلوق بمناطق مختلفة في الخليج. , plain_textCredit: khalid.alhadrami
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وتحتضن شبه الجزيرة العربية مجموعات معزولة من الأسماك الرملية في شمال شرق اليمن، وجنوب سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وهي تتواجد في بيئات الكثبان الرملية القاحلة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمحمية دبي الصحراوية.

يعتبره البدو طعامًا شهيًا.. تعرّف إلى "سمكة الصحراء" التي لا تعيش في الماء
نظرة أقرب على سمكة الرمال., plain_textCredit: khalid.alhadrami

ويتمتع هذا الكائن بحراشف لامعة ناعمة، ورأس على شكل إسفين يُمكِّنه من السباحة عبر الرمال الناعمة في بيئة الكثبان الرملية المفضّلة لديه، وفقًا لما ذكرته المحمية.

مصوّر يوثق "سمكة الرمال" في سلطنة عمان
تسبح هذه الكائنات بين الرمال بسرعة. , plain_textCredit: khalid.alhadrami

ولا يزال البدو يسعون وراء هذه السحالي باعتبارها طعامًا شهيًا، ويتم قطع رأس سمكة الرمال، وذيلها، وذلك قبل طهي الجسم على الفحم.

وأوضح المصور العُماني أنه محليًا، يُطلق على هذه السحلية أسماء مختلفة، مثل الحلكة، أو السقنقور.

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