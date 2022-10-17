تدني مستوى نهر بأمريكا يُمكّن الأشخاص من المشي عبره إلى جزيرة

ظهور مشهد نادر من عصر ما قبل التاريخ وسط أسوأ جفاف في إسبانيا منذ عقود

من اندلاع الحرائق لجفاف المياه من الأنابيب.. تشهد هذه الوجهات الأوروبية مستويات حرارة قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما تكون "تاور روك" (Tower Rock)، وهي جزيرة ضخمة وسط نهر "مسيسيبي" في جنوب مدينة سانت لويس الأمريكية، مُحاطة بالمياه، مع عدم إمكانية الوصول إليها إلا عن طريق القوارب.

ولكن مع انتشار الجفاف الشديد عبر الغرب الأوسط بأمريكا، وانخفاض مستويات الأنهار إلى أدنى مستوياتها تقريبًا، يمكن للأشخاص الآن الوصول إلى هذا التكوين الصخري سيرًا على الأقدام.

وقال جيف بيجيت، وهو من سكان ميسوري، لـCNN: "انخفض مستوى النهر لدرجة كافية بحيث أصبح يمكنك المشي إلى تاور روك مع عدم تبلّل قدميك، بالماء أو بالوحل"، مضيفًا: "أتذكر أنني تمكّنت من القيام بهذا فقط مرّة واحدة أخرى خلال حياتي".

يعبر الأشخاص النهر للوصول إلى "تاور روك". , plain_text Credit: Jeff Miget

وتُظهر الصور التي التقطتها بيجيت الأشخاص وهم يتنزّهون عبر قاع النهر الصخري إلى الجزيرة، وهي رحلة لا تشكل خطرًا كبيرًا على المدى القريب، فمن المتوقع أن تستمر مستويات المياه في الانخفاض خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل.

وتعاني أكثر من 55% من الولايات المتحدة المتاخمة من الجفاف، وفقًا لمرصد الجفاف الأمريكي، وهي أكبر منطقة منذ أبريل/نيسان.

يُعتبر "تاور روك" بمثابة جزء من منطقة "تاور روك" الطبيعية على ضفة ميسوري لنهر "مسيسيبي". , plain_text Credit: KFVS

ويعيش أكثر من 133 مليون شخص في تلك المناطق المتأثّرة بالجفاف، وهو أكبر عدد مُتضرّر من السكان منذ عام 2016.

وأثرّ توسّع مناطق الجفاف بأوائل الخريف في وسط الولايات المتحدة بشكل كبير على نهر "مسيسيبي".

وفي مدينة ممفيس الأمريكية، وصل النهر لأدنى مستوى له منذ عام 2012 هذا الأسبوع، وخامس أدنى مستوى له على الإطلاق.

وبحلول الأسبوع المقبل، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع مستوى النهر ليصل إلى ثالث أدنى مستوى مسجّل.

نهر "ميسيسيبي" في ممفيس. , plain_text Credit: Bailey White

وفي المجموع، أبلغ أكثر من 40 مقياسًا للأنهار في حوض نهر المسيسيبي عن انخفاض مستويات المياه، وفقًا لبيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقالت بايلي وايت، التي تعيش في ولاية تينيسي الأمريكية بشمال ممفيس، لـCNN إنها لم ترَ مستوى مياه نهر "مسيسيبي" ينخفض ​​إلى هذا المستوى قط.

صورة تُظهر الفرق بين صورة التُقطت لـ "تاور روك" هذا الأسبوع (اليسار)، وأخرى التُقطت بظل أحوال طقس عادية (اليمين). , plain_text Credit: KFVS, missouri department of conservation

وأوضحت وايت أنها تُبحر على متن قارب في النهر عدّة مرات في الشهر بصحبة عائلتها، ولكنهم واجهوا صعوبة في القيام بذلك السبت، وقالت: "لم نتمكن حتّى من وضع قاربنا الصغير بالنهر. وكان علينا تجربة خمسة مرافئ مختلفة حتّى تمكنا من القيام بذلك".

وتُظهر الصور كيفيّة تقلّص النهر مُبتعدًا عن ضفافه.

وتأتي مستويات المياه المنخفضة في وقتٍ حاسم من العام بالنسبة لنقل المحاصيل من وسط البلاد، بحسب ما ذكرته CNN سابقًا.

وعادةً، تتمكّن شركة "Consolidated Grain and Barge Company"، التي تشتري المحاصيل، وتخزنها، وتبيعها للشحن، من نقل الحبوب على قوارب محمّلة بما يصل إلى 80 ألف بوشل، وفقًا لمشرف الشركة في مكتبها بجرينفيل، ديفيد جيلبرت.

ولكن في الآونة الأخيرة، أجبرت مستويات المياه المنخفضة الشركة على تخفيف الحمولة، لتصل إلى حوالي 55 ألف بوشل.

ورُغم تزايد أزمات سلسلة التوريد، تشهد جزيرة "تاور روك" أجواءً مرحة.

وقالت إلينا فرومسدورف لشبكة "KFVS" المتعاونة مع CNN: "لا يمكن للمشي عبر النهر إلى تاور روك إلا بين الحين والآخر".

واصطحبت فرومسدورف أحفادها للقيام بجولة في النهر خلال عطلة مدرسية.

وأوضحت فرومسدورف لـ"KFVS" أن أحفادها هم الجيل الثالث في عائلتها الذين اختبروا المشي فوق هذا التشكيل الصخري، وكانت حفيدتها، أديلين تشودر، سعيدة بهذه التجربة الجديدة.