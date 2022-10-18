دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تشعر برُهاب الأماكن المغلقة عندما تكون محبوسًا بغرفة بلا نوافذ، أو عالقًا في مصعد ما. ويمكن أن تشعر أيضًا بضيق تنفس، عندما تشاهد تجربة المغامر الإماراتي، خليفة المزروعي، في سلطنة عُمان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال المزروعي في بداية مقطع فيديو نشره عبر "انستغرام": "سنأخذك في رحلة تحت الأرض". قبل دخوله إلى أحد كهوف منطقة طيوي، وتحديدًا وادي شاب، في سلطنة عُمان.

وبعد أن قام صديق المغامر الإماراتي بلفت انتباهه للكهف، راودته بعض الشكوك حياله، والسبب يكمن بخوفه من ارتفاع نسبة المياه داخله.

Credit: Khalifa Al Mazrouei

ولكن، يظهر المزروعي في مقطع الفيديو وهو يحني رأسه لدخول الكهف، موثقًا تجربة ممتعة و"لا تُنسى".

وقال المغامر الإماراتي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "المياه تحتي والصخور فوقي.. كانت رحلة ممتعة، حيث دخلنا أسفل الأرض، وشهدنا صواعد وهوابط كهفية".

فهل تتخيل نفسك في مكانه؟

Credit: Khalifa Al Mazrouei

وبينما حاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، تفاجأ آخرون من جرأة المزروعي على خوض تجربة مماثلة.

ووصفه البعض بـ"المجنون"، وتساءلوا عن كيفية تعريض نفسه للخطر.

ونظرًا إلى أن بعض متابعيه يعانون من رُهاب الأماكن المغلقة، فلم يستطع غالبيتهم التنفس جيدًا خلال متابعة الفيديو.

Credit: Khalifa Al Mazrouei

ويقع وادي شاب في نيابة طيوي التابعة لولاية صور، في محافظة جنوب الشرقية، ويبعد 140 كيلومتراً عن مسقط، على طريق قريات – صور الساحلي، بحسب ما ذكره موقع وزارة السياحة بسلطنة عُمان.

وعلى أطرافه، تتصافح المياه العذبة المنحدرة من أعالي الجبال مع مياه البحر المالحة، وذلك نتيجة قرب الوادي من البحر.

وساعد ذلك في خلق التنوع البيئي، الذي صاغت من خلاله الطبيعة مقومات تميز بها هذا الوادي عن بقية أودية السلطنة.