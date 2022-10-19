دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر سلطنة عُمان بكونها موطنًا لشواطئ رائعة وامتدادات ساحلية خلّابة، تجذب العديد من الأشخاص حول العالم، ومن بينهم المغامر المصري، مصطفى عبّاس.

وبعد مشاهدته العديد من المغامرين، الذين يمارسون ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، وقع عبّاس في حب هذه الرياضة.

وقرر حينها أن يُمارسها باحتراف. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ومن وجهة نظره، لا يوجد أفضل من سلطنة عُمان، وجنوب أفريقيا، لممارسة هذه الرياضة عالميًا.

وفي مقطع فيديو، نشره عبر "إنستغرام"، يظهر المغامر المصري وهو يمارس ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، كعادته.

ولكن، سرعان ما يقفز من فوق جزيرة مصيرة نتيجة الرياح القوية، ثم يعود مجددًا إلى المياه.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص الذين قاموا بمشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتُعد جزيره مصيرة من بين أروع الأماكن التي يمارس فيها عبّاس هذه الرياضة. والسبب أنها تتميز بعوامل رئيسية لركوب الأمواج، مثل هبوب الرياح والشواطئ المناسبة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن جزيرة مصيرة تمتاز بمقوماتها السياحية وموقعها البحري المميز، الذي يجذب العديد من محبي المغامرة والاستكشاف.

وتُعد مصيرة من بين أكبر جزر سلطنة عُمان. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا مكانًا ملائمًا لتعشيش السلاحف، حيث تزخر بالأحياء البحرية المتنوعة، وتوجد بها العديد من المواقع الأثرية.

ويميل المغامر المصري إلى ركوب الأمواج بالطائرة الورقية في مدينتي دهب ورأس سدر، وهما تتميزان بأجواء ملائمة جدًا.

ويُذكر أن أعلى ارتفاع وصل إليه ما بين 26 إلى 29 مترًا في مدينه كيب تاون، جنوب أفريقيا، بسبب عوامل الرياح الشديدة.

ويأمل عبّاس بإكمال مسيرته والمشاركة في بطولات عالمية والسفر حول العالم لممارسة هذه الرياضة في أماكن مناسبة.