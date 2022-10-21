سكان هذه القرية الإيطالية يتمتعون بقدرات هائلة على الهضم.. ما سرّهم؟

شاهد ما حدث عندما جرّب مقدم برنامج CNN اصطياد البط في إيطاليا

بعيدًا عن جنون السياحة.. تعرف إلى هذه الجزيرة ذات البيوت الملونة في البندقية بإيطاليا

"أبواب الجنة الصغيرة".. تعرف إلى هذا التقليد القديم لبيع النبيذ في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقع قرية "ليمونيه سول غاردا" على ضفاف بحيرة غاردا (Lago Di Garda) في شمال منطقة لومبارديا الإيطاليا، وهي وجهة غير عادية لا يتخطّى عدد سكانها الألف نسمة.

إنها البقعة الشمالية الأقصى في العالم بأسره حيث ينمو الليمون بشكل طبيعي. وتتمتع القرية بمناخ معتدل على نحو استثنائي.

وربما أدى هذا المزيج من العوامل إلى ادعاءات القرية بوجود "إكسير" سري لتمتعهم بحياة صحية وطويلة.

ويبدو أن العديد من السكان المحليين ينعمون بقدرة كبيرة على الهضم تسمح لهم بتناول الكعك المليء بالكريمة واللحوم الباردة الدهنية، من دون أن يثير ذلك قلقهم بشأن تمدّد محيط خصرهم أو إصابتهم بأمراض قلبية.

جذب موقع "ليمونيه سول غاردا" الناس لقرون عدة., plain_text Credit: Marco Bottigelli/Moment RF/Getty Images

يملك هؤلاء السكان ما يسمونه بـ"جين ليمونيه"، الذي يحتوي على بروتين خاص يُدّمر الدهون.

ومنذ 40 عامًا، يخضع سكان "ليمونيه سول غاردا" للمراقبة العلمية، من خلال اختبار القرويين الحاملين لهذه الجينات كجرذان معملية.

تعد القرية موطنًا لحوالي ألف شخص على مدار العام. , plain_text Credit: elens19/Adobe Stock

وقاد سيزار سيرتوري، أستاذ علم العقاقير السريري في جامعة "ديليي ستودي دي ميلانو"، الفريق الذي حدّد أولاً ما أطلق عليه سكان ليمونيه المحليون بروتين "الإكسير"، وأطلقوا عليه اسم A-1 Milano.

وقال إنّ الناس في ليمونيه لديهم مستويات متدنية على نحو استثنائي بالكوليسترول الجيد، الذي يبدو نتيجةً لطفرة جينية داخل حامل البروتين.

وأوضح: "انخفاض نسبة الكوليسترول الجيد يعد أمرًا سيئًا ويؤدي إلى مشاكل في القلب مثل السكتات الدماغية المحتملة.. لكنه يحمل تأثيًرًا إيجابيًا عكسيًا لدى هؤلاء السكان المحليين".

وفي عام 2000، قام سيرتوري وفريقه بتصنيع بروتين ليمونيه وحقنه في الأرانب. وشهدت الحيوانات انخفاضًا كبيرًا في الجلطات الدموية بشرايينها.

واكتشف أن الجين السائد في ليمونيه موجود في الحمض النووي لدى الأطفال البالغين من العمر خمس سنوات، والشباب، وكبار السن على حد سواء.

كانت القرية موقعًا تاريخيًا لإنتاج الليمون. , plain_text Credit: Jimmy Gerardi

وتم التعرف على الجين لأول مرة في دم سائق قطار ليمونيه، الذي تعرض لحادث في ميلانو وتم نقله إلى المستشفى.

حيّر الأطباء الذين عالجوه من نتائج دمه المذهلة، وشرعوا بإجراء حملة فحوص واسعة النطاق في القرية.

ويقول جوليانو سيغالا: "كنت مجرد طفل عندما تم اختبار دمي لأول مرة، وكان الأطباء يأتون بانتظام لمراقبة سلوك الجينات لدينا".

وتابع: "حقيقة أنّي أحمل هذا الجين يمنحني نوعًا من التأمين على حياتي.. أشعر بالحماية الصحية، وأثق أنني لن أعاني من انسداد الشرايين، أو أموت بسبب نوبة قلبية عندما أتقدم في العمر".

كان سكان "ليمونيه سول غاردا" يكسبون عيشهم من طريق صيد الأسماك., plain_text Credit: Jorg Greuel/Stone RF/Getty Images

ويقول سيرتوري إن هذه الطفرة الجينية تنفرد بها ليمونيه، ولا يمكن العثور عليها حتى في القرى المجاورة.

ويعتقد أنطونيو جيراردي، صاحب فندق محلي قام بتتبع شجرة العائلة بأكملها، أن البيئة المحيطة، والمناخ، والمنتجات الطبيعية تلعب دورًا رئيسيًا.

ويقول: "يمكن أن يكون هذا المناخ دافئًا على مدار العام، ليس لدينا ثلوج أو جليد، وهذا سبب نمو الليمون في المنطقة الشمالية هنا منذ قرون".

وتابع: "وربما يعود الفضل في ذلك إلى زيت الزيتون البكر الاستثنائي الذي نتناوله جميعًا، وأسماك البحيرة الطازجة التي نأكلها".