نشر الأربعاء ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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هذا الطبق الإيطالي الكلاسيكي كان يُقدّم للرجال في بيوت الدعارة.. ما حكايته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقوم طاهي إيطالي في جنوب إيطاليا بإحياء طريقة طبخ قديمة لتحضير وجبة من لحم الضأن الأكثر طراوة.

وفي بلدة جبليّة تُدعى مارتون بمنطقة كالابريا، يلف المزارع، والطاهي، بينو تريمبولي، اللحوم والأعشاب في الطين الرطب لحبس النكهات الفوّاحة، والعصارات اللذيذة.

وبعد طهي اللحم، وتصلّب الطين في الفرن، يعطي تريمبولي الغلاف الطينيّ ضربة قوية لكسره، ليكشف عن اللحم الشهي في داخله.

ويعود تاريخ هذا التقليد العريق إلى العصر الحجري.

صورة للممثل ستانلي توتشي، مع المزارعة والناشطة أناليسا فيورنزا في مطعم "La Collinetta". , plain_text

وفي مطعم "La Collinetta" الخاص بتريمبولي، يُعتبر الطبق اليوناني القديم "agnello cotto nell'argilla" من أكثر الأطباق شهرةً، ويتكوّن من لحم الضأن المطبوخ باستخدام الطين الرطب.

مزيج اللحوم الذي سيوضع داخل الطين الرطب. , plain_text

ووصف تريمبولي اللحم قائلاً إنه "يذوب في فمك".

وخلال الموسم الثاني من برنامج "ستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا"، زار الممثل الأمريكي ستانلي توتشي المطعم، وأعرب عن لذّة الطبق موضحًا أنه "يتفتّت".

لحم الضأن المطبوخ في الطين الرطب

يحبس الطين الرطب نكهات وعصائر اللحم. , plain_text

وعند تحضير هذا الطبق، تأكّد من تغطيته بورقة الزبدة، التي تفصل لحم الضأن عن الطين الرطب.

ويمكنك العثور على الطين الرطب الخاص بالطهي في الفرن، على مواقع إلكترونية متخصصة بفنون الطبخ.

ويستخدم الشيف تريمبولي لحم "بروشوتو" أو اللحم المُقدّد.

ويمكنك العثور على مسحوق قشر البرتقال في المتاجر المتخصّصة عبر الإنترنت.

وتصنع هذه الوصفة بين 4 و6 حصص من الطعام.

المكوّنات

تُصب العصارة فوق اللحم. , plain_text

ساق لحم ضأن كامل (1.5 كيلوغرام تقريبًا)

شرائح رقيقة من لحم الخنزير، أو اللحم المقدّد (نصف كيلوغرام)

فص ثوم واحد مقشّر ومفروم

غصن إكليل جبل مقطّع بشكلٍ جيّد

4 قطع من أوراق الغار

55 غرامًا من الزبدة غير المملحة المقطّعة إلى قطع صغيرة

رشة من الأوريغانو المجفّف

رشة من مسحوق البرتقال (يمكن استخدام أي مسحوق مصنوع من الحمضيّات)

المعدّات التي ستحتاج إليها

قطعتان من ورق الزبدة

3 كيلوغرامات من الطين الرطب الخاص بالخَبز

التعليمات

قم بتسخين الفرن إلى 250 درجة مئوية (480 درجة فهرنهايت). انتزع العظم من ساق لحم الضأن. ولتسهيل عمليّة الطهي، قطّع اللحم إلى قطع تبلغ أبعادها 3 × 9 سنتيمترات. وبعد ذلك ضع اللحم على ورقة الزبدة، وامزجه مع شرائح لحم الخنزير الرقيقة، والثوم، وإكليل الجبل، ثم أضف أوراق الغار. ضع الزبدة، والأوريغانو، ومسحوق البرتقال على اللحم. وقم بلف اللحم باستخدام القطعة الثانية من ورق الزبدة، وتأكّد من تغطيه بشكلٍ كامل. قم بتشكيل الطين الرطب حول الورقة باستخدام القليل من الماء لتليينه. وتأكّد من أنه يلتصق بالساق الملفوف بالورق. يُطهى اللحم في الفرن على درجة حرارة تبلغ 250 درجة مئوية (480 درجة فهرنهايت) إلى أن يتماسك الطين الرطب، أي لـ 3 ساعات ونصف تقريبًا. عندما ينضج اللحم، اتركه لمدّة 15 دقيقة. بعد ذلك، ضع قطعة الطين الرطب الذي جُفف في الفرن على صينية، واكسرها بملعقة. وقم بإزالة الطين، وفك ورق الزبدة برفق، مع إزالة أوراق الغار، ثم قدّم اللحم على طبقٍ كبير، واسكب أي عصائر ناتجة من اللحم فوق الطبق.

هذه الوصفة مأخوذة من رئيس الطهاة من مطعم "La Collinetta" في إيطاليا، بينو تريمبولي.