الزلابية: مطبوخة بالبخار أو مسلوقة أو مقلية، غنية بكمية كاملة من الكربوهيدرات والبروتين والخضار في صحن واحد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصعب إعداد قائمة واحدة تضم "أشهى" الأطباق الصينية، نظرًا لشدة تنوع المطبخ الصيني. لكن مع توافر مجموعة من النكهات المعروضة، من المفيد ربما زيارة هذا البلد بقائمة تمهيدية من المأكولات الأساسية التي ستمنحك تجربة طهي شاملة.

ورغم أن البلاد مغلقة أمام السيّاح الدوليين، تماشيًا مع سياساتها الصارمة "صفر - كوفيد". إلا أنه لا مانع من أن تحلم بهذه الأطباق اللذيذة التي تقدم عينات من المطبخ الصيني وتنوعه في العديد من المناطق.

إليكم 10 من الأطباق اللذيذة التي سيسيل لها اللعاب:

أوزة محمصة:

Credit: David Wong/South China Morning Post/Getty Images

ما أن تتذوق أوزة محمّصة على الحطب على الطراز الكانتوني، لن تنسى طعمها ما حييت. وتستخدم بعض المطاعم أنواعًا خاصة من الخشب، مثل خشب الكافور أو خشب الليتشي، لمنح الطائر طعمًا مدخنًا فريدًا.

كرات لحم البقر شاوزو:

Credit: tuayai/Adobe Stock

تشتهر مدينة شاوزو الصينية في مقاطعة غوانغدونغ الشرقية بلحم البقر، ضمنًا أطباق مثل وعاء اللحم البقري الساخن وكرات اللحم البقري.

شنغ جيان باو:

Credit: Larry Zhou/Adobe Stock

باو أي لفافة على البخار تُحشى بمجموعة متنوعة من المكونات منها اللحوم أو الخضار، وتقدم بأشكال وأحجام عديدة. وفي هذه الصورة، وُضع داخل لفافة باو الصغيرة لحم الخنزير، والمرق المقلي بالبصل الأخضر، وزيّنت ببذور السمسم الأبيض.

الأسماك ​​على البخار:

Credit: imphilip/Adobe Stock

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الأسماك التي تُطهى ​​على البخار بمثابة فن يصعب إتقانه. وتتحدّد مدة الطهي بحسب نوع السمكة وحجمها، بالإضافة إلى قوة الموقد. وعادة ما يتم تقديم الأسماك الكانتونية التي تُطهى على البخار إلى جانب صلصة الصويا المحلاة والبصل الأخضر.

الحساء الساخن والحامض:

Credit: Norman Chan/Adobe Stock

ويجب أن يكون وعاء الحساء الساخن والحامض متوازناً لجهة الحموضة (من الخل) والتوابل (من الفلفل). وقطع التوفو والفطر الصيني. ويُعتبر الفطر وبراعم الخيزران من بين المكونات الشائعة الموجودة في هذا الحساء الشديد.

مابو توفو:

Credit: Jiang/Adobe Stock

توفو مابو لا يُنسى، لمدى غناه بالنكهات المالحة، والفلفل، والتوابل، وتصيب جميعها براعم التذوق. ويتم طهي طبق سيتشوان الشهير هذا مع لحم الخنزير المفروم أو لحم البقر مع التوفو.

بط بكين:

Credit: stockmelnyk/Adobe Stock

يتمتع هذا الطبق المشهور عالميًا بمكانة خاصة على موائد الأباطرة الصينيين القدماء، ولقرون عدة. يتميز بجلد البط المقرمش، واللحوم الطرية، والفجل، والخيار، والبصل الأخضر، وصلصة الفاصوليا الحلوة، والملفوفة بعناية في فطيرة رقيقة.

ديم سوم:

Credit: artitwpd/Adobe Stock

أما كعك لحم الخنزير المشوي، وفطائر الجمبري وكعك الكاسترد الحلو فهي من بين أكثر الأطباق تميّزًا التي يمكن تجربتها خلال تناول وجبة الديم سام.

دجاج كونغباو:

Credit: somegirl/Adobe Stock

ويُعتبر من أشهر الأطباق الصينية. ويتكونّ طبق دجاج كونغباو من قطع الدجاج المقطعة مع البصل الأخضر، والزنجبيل، والفلفل، والفلفل الحار، والفول السوداني المقلي.

لحم الخنزير الحلو والحامض:

Credit: szefei/Moment RF/Getty Images

ويمكن أن يكون لحم الخنزير المقلي طبقًا ثقيلًا على المعدة بعض الشيء، لا سيًما في طقس الصيف الحار. وتُضاف قطع الأناناس والصلصة، المصنوعة من السكر، والخل، وصلصة الصويا، بعض النضارة إلى لحم الخنزير المقرمش.