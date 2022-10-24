هذا ما يمكنك أن تشتريه بـ10 دولارات بمدينة شاكي في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقع مدينة شاكي في أذربيجان على مفترق طريق الحرير الشهير، وأدّى بُعدها التاريخي إلى إدراجها ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي في عام 2019. وخلال زيارته الثانية للبلاد، قرّر صانع المحتوى، قاسم الحتو، استكشاف شاكي، ومعرفة ما يمكن للمرء القيام به في هذه المدينة مقابل 10 دولارات (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وسافر الحتو، إلى أذربيجان في يونيو/حزيران رغبةً منه في التعرّف إلى المناطق الطبيعية، والتراثيّة بشكلٍ أكبر، على خلاف الرحلة الأولى التي ركز فيها على العاصمة باكو فقط.

وقام الحتو، الذي يشارك مغامراته عبر موقع "يوتيوب"، بتحدّي الـ10 دولارات في المدينة، والذي يقوم خلاله باستكشاف ما يمكن أن يشتريه مقابل هذا المبلغ، والذي يُعادل 17 مانات أذربيجانية.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الحتو: "أحسست أن مدينة شاكي كانت جميلة ومناسبة لهذا التحدي لأنها مدينة صغيرة من الممكن زيارة غالبية مناطقها مشيًا على الأقدام".

وأثناء المشي في أرجاء المدينة، تمكّن الحتو من شراء قطعة تذكارية، وهي قبّعة أذربيجانية تقليدية، وتذوّق مختلف الأطايب من المطبخ الأذربيجاني، مثل الحلوى، وطبق "بيتي" الشهير الذي وصفه بـ"ألذ وجبة" في المكان.

وتُعتبر مدينة شاكي واحدة من أجمل مدن أذربيجان، بشوارعها المرصوفة بالحصى، ومبانيها التي تعود إلى العصور الوسطى.

وتحتضن قصر شاكي خان الذي يُعد أشهر معالم الجذب السياحي فيها.

ونصح الحتو بزيارة القصر، إضافةً إلى التجول في منطقة المدينة القديمة، وتبادل الحديث مع الأشخاص، والجلوس لشرب الشاي.

وبدأ الحتو بالسفر في عام 2017، ويهدف أن يكون أول صانع محتوى عربي ينشر فيديو من كل دولة في العالم.

وحتى الآن، قام الحتو بزيارة 70 دولة.