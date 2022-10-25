بأستراليا.. صيّاد يُثير دهشة مستخدمي الإنترنت بسمكة قرش غريبة الشكل

نشر الثلاثاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادف الصياد الأسترالي جيسون مويس خلال مهنته التي استمرّت أكثر من 35 عامًا في مجال الصيد، الكثير من الغرائب الآتية من قاع المحيط، ومنها سمكة قرش أثارت الدهشة.

وقال مويس في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "غالبًا ما أصادف أسماك، وكائنات غريبة الشكل".

ويشارك الصياد ما يصادفه عبر حسابه الخاص على"إنستغرام".

أثارت هذه الصورة دهشة العديد من الأشخاص. , plain_text Credit: Trapman Bermagui

وفي سبتمبر/أيلول، أثارت صورة نشرها على حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دهشة مستخدمي الإنترنت.

وتُظهر الصورة سمكة قرش غريبة الشكل تبدو وكأنها خرجت من كابوس مخيف بعينيها اللتين تقشعر لهما الأبدان، وما يبدو كابتسامة شيطانيّة، بحسب ما وصفها البعض.

وأشار مويس إلى أنه تم اصطياد سمكة القرش هذه العام الماضي.

وبلغ طول السمكة 4 أقدام، وتتميز بلونها الداكن، وجلدها الخشن للغاية، وعينيها الخضراوتين اللتين تتوهجان تحت ضوء الشمس.

يشارك الصياد ما يصادفه من كائنات عبر حسابه الخاص في "إنستغرام". , plain_text Credit: Trapman Bermagui

وانتشرت صورة سمكة القرش عبر مختلف المنصات الإعلامية عبر الإنترنت، وقال الصياد: "فوجئت بالاهتمام الذي تلقته الصورة، إذ يتم اصطيادها (سمكة القرش) بشكلٍ شائع بالمياه العميقة"، مضيفًا: "أعتقد أن ما كان محيّرًا، ومثيرًا للفضول يتمثل بعينيها، وفمها غريب الشكل".

من الأسماك الغريبة التي صادفها الصياد., plain_text Credit: Trapman Bermagui

أما عن مصير السمكة، فقد قال مويس إنها مُنحت لعالِم بغرض إجراء الأبحاث.