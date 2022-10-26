من القاهرة إلى شرم الشيخ.. راكبو دراجات يعبرون 655 كيلومترًا للوصول إلى قمة المناخ

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد انتقال رجل الأعمال، يوسف أحمد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في عام 2019، أقنعه أحد أصدقائه بالانضمام إليه بسباق "ترايثلون" في البحر الأحمر.

وتدرّب أحمد، وهو من أم ألمانية، وأب مصري، للسباق عبر ركوب الدراجة لمسافة عشرات الكيلومترات.

وبعد انتهاء السباق الذي تدرّب عليه، لم يعن ذلك انتهاء علاقته بدراجته، إذ أصبحت تلك الرياضة "نشاطًا ورسالة أكثر أهمية مما بدا عليه الأمر في البداية"، وفقًا لما ذكره أحمد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

والآن، جمع أحمد مجموعة من عشاق ركوب الدراجات للمشاركة في مبادرة تُدعى "COP27 by BIKE"، والتي تهدف للقيام برحلة من العاصمة المصرية القاهرة إلى شرم الشيخ، حيث ستُقام قمة المناخ (COP27) في نوفمبر/تشرين الثاني.

بمصر.. تعبر هذه المجموعة 655 كيلومتر بالدراجة للوصول إلى قمة المناخ
تعبر هذه المجموعة 655 كيلومترًا بالدراجة للوصول إلى قمة المناخ لهذا العام، والتي ستُعقد في شرم الشيخ بمصر. , plain_textCredit: Yusef Ahmed

وستُعقد القمة، التي تُعتبر أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي، بين 6 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

الطريق إلى أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي

بمصر.. تعبر هذه المجموعة 655 كيلومتر بالدراجة للوصول إلى قمة المناخ
تهدف المبادرة لزيادة الوعي بشأن مواضيع تتمتّع بأهمية عالمية. , plain_textCredit: Yusef Ahmed

وقال أحمد: "تدور المبادرة حول زيادة الوعي بالمواضيع ذات الأهمية العالمية، مثل تعزيز العمل الصديق للبيئة، وأسلوب حياة أكثر صحة".

وعلى مدى 6 أيام، وبدءًا من الجامعة الألمانية الدولية، سيقود أفراد الفريق دراجاتهم لمسافة 655 كيلومترًا، مرورًا بمناطق مثل رأس سدر، وجبال سيناء، وسانت كاترين، للوصول إلى شرم الشيخ قبل موعد القمة.

بمصر.. تعبر هذه المجموعة 655 كيلومتر بالدراجة للوصول إلى قمة المناخ
نظّم يوسف أحمد هذه المبادرة، والتي تُدعى "COP27 by BIKE". , plain_textCredit: Yusef Ahmed

وعند تخطيط مسار الرحلة، أخذ الفريق بعين الاعتبار توافر أماكن ملائمة للمبيت، مثل النُزُل البيئية، ومرور الرحلة عبر مناظر طبيعية رائعة، ومنها مدينة دهب التي تُعتبر وجهة مغرية لعشاق الطبيعة.

بمصر.. تعبر هذه المجموعة 655 كيلومتر بالدراجة للوصول إلى قمة المناخ
سيعبر الفريق مناطق مثل رأس سدر، وسانت كاترين، ومدينة دهب التي تظهر في الصورة. , plain_textCredit: MOHAMED EL-SHAHED / Staff

وتتمحور رسالة هذه المبادرة حول 3 نقاط، تتمثل بعدم رمي النفايات، والحرص على النشاط، إضافةً إلى تقدير موارد كوكب الأرض.

بمصر.. تعبر هذه المجموعة 655 كيلومتر بالدراجة للوصول إلى قمة المناخ
ستعبر المجموعة 655 كيلومترًا بالدراجة. , plain_textCredit: Yusef Ahmed

وأكّد أحمد: "نعتقد أن العمل المسؤول من الناحية البيئية يذهب لما هو أبعد من تغيّر المناخ، ويمكن للجميع المساهمة من دون تضحيات".

ولن تنتهي الرحلة عند الوصول إلى شرم الشيخ، إذ أشار أحمد إلى وجود خطط لعمل رحلة أخرى من شرم الشيخ إلى دبي في عام 2023، إذا فازت دولة الإمارات باستضافة مؤتمر تغير المناخ "COP28".

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وسينضم إلى المبادرة رائد ركوب الدراجات الألماني في دولة الإمارات، والذي افتتح أول متجر دراجات له في دبي قبل 20 عامًا، وولفجانج هومان، للرحلة أيضًا.

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