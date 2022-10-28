شاهد ما تفعله "شقراء السيارات الخارقة" في دبي التي اجتاحت مواقع التواصل

في موقف السيارات وبين أرصفة الشوارع..أماكن جديدة لتناول الطعام في المطاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتخذ بعض المدن حول العالم خطوات لإخلاء شوارعها من السيارات. ويمكن للسيارات الصغيرة والنظيفة والبطيئة ملء هذا الفراغ.. إليك التفاصيل!

تعمل برشلونة جاهدة لاستحداث مناطق خالية من السيارات، أما نيويورك فبادرت إلى تخصيص أيام خالية من السيارات. وتخطط لندن لتوسيع حدود المنطقة منخفضة الانبعاثات.

تشكو السلطات المحلية من أنّ السيارات كبيرة جدًا، وقذرة جدًا، وخطيرة جدًا على المدن الحديثة.

وقد تكون الـMicrocars، أي السيارات الصغيرة، الحل الأنسب لمعالجة هذه المخاوف، من دون الحاجة إلى التضحية براحة الناس.

صورة تعكس سيارة Microlino ذات المقعدين. , plain_text Credit: Microlino

ومن غير المحتمل أن تتسبب سيارة Solar City Car من شركة Squad Mobility الهولندية، بوقوع العديد من الحوادث الخطيرة، ذلك أنّ سرعتها القصوى تصل إلى 43 ميلًا في الساعة (أي 70 كيلومترًا في الساعة) لأسرع طرازين لها، ويبلغ وزنها حوالي 350 كيلوغرامًا.

ولن تساهم الألواح الشمسية الموجودة على سطحها، وبطارياتها الكهربائية، بتلوّث المدينة. ويمكن أن تركن ثلاث سيارات منها، بسعة 12 راكبًا، في موقف واحد مخصص للسيارات العادية.

وقال روبرت هوفرس، الرئيس التنفيذي لشركة Squad Mobility، إنها جيدة للتسوق، وأخذ الأطفال إلى المدرسة، والقيام بالزيارات الاجتماعية، ومختلف الرحلات الصغيرة.

وتابع أنها "تلبي بين 70٪ و80٪ من احتياجات التنقل للشخص العادي".

تم إطلاق سيارة 1962 BMW Isetta 300 Super Plus في العام 1953. وفي العام 1959، تم إطلاق نسخة ثلاثية العجلات. , plain_text Credit: National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images

وتم إطلاق Solar City Car أخيرًا للطلبات المسبقة، بأسعار تبدأ بـ6,250 يورو (أي حوالي 6,100 دولار).

ويقال إن Swiss Microlino، التي تلفت الأنظار بتصميمها المستقبلي، تزيد الإنتاج من 500 سيارة هذا العام إلى 5 آلاف سيارة في العام 2023.

وباعت شركة Eli الأمريكية الصينية إصداراتها الأولى من طراز Zero في أوروبا، وتستعد لإطلاقها في الولايات المتحدة. وأصدرت شركة "سيتروين" الفرنسية العملاقة أول سيارة صغيرة لها (AMI)، عام 2020، وطورت فيها العديد من الأشياء منذ ذلك الحين.

ويمكن أن تتميز تصاميم السيارات الصغيرة بمزايا جديدة.

فـNimbus One تسمح للسائقين بتجاوز الازدحام المروري، من خلال استخدام تقنية الإمالة الحاصلة على براءة اختراع.

وتزن السيارات الصغيرة أقل من 500 كيلوغرام، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 50 ميلاً في الساعة (أي 80 كيلومترًا في الساعة).

وتم تصنيف AMI كدراجة رباعية، ويمكن قيادتها من دون ترخيص من قبل الأطفال البالغين بدءًا من عمر 14 عامًا في بعض الدول الأوروبية.

ونظرًا إلى أنّ السيارات لا تنتج انبعاثات، فإنها لا تخضع لمناطق منخفضة الانبعاثات.

صورة تعكس نموذج Microlino Pioneer Series. , plain_text Credit: Microlino

هناك مؤشرات إيجابية على أن هذا الجيل من السيارات الصغيرة وجد ليبقى.

وزعمت شركة "سيتروين" أنها تلقت أكثر من ألف حجز لمركبات AMI خلال أسبوعين من إطلاقها في المملكة المتحدة.

وقال ديفيد زيبر، اختصاصي التنقل في مدرسة هارفارد كينيدي: "أعتقد أن هذا بدأ يلفت انتباه الناس.. وهناك الكثير من الإمكانات للنمو".

وتابع: "يمكن أن تكون المركبات الصغيرة ممتعة للغاية في القيادة والتشغيل".

ومع ذلك، قد تحتاج السيارات الصغيرة إلى تطوير المدن من حولها حتى تنجح، بحسب أوليفر بروس، المضيف المشارك لبرنامج Micromobility podcast.

وأوضح بروس أن ثمة مخاوف متّصلة بالسلامة عند مشاركة الطريق مع المركبات الأكبر حجمًا.

ولفت أيضًا إلى التحدي المتمثل بالتغلب على المقاومة الشعبية للتغيير وقبول الانتقال إلى مركبات أبطأ ذات نطاقات أقصر. ولكن هناك ثقة بين الشركات المصنعة بأن انخفاض الأسعار يمكن أن يساعد بكسر الحواجز الإدراكية.