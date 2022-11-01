حركات بهلوانية..مصور يوثق مشاجرة بين حيواني ولب بأستراليا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في سبتمبر/أيلول من عام 2020، مكث المصور البريطاني، مايكل إيستويل، في بلدة تُدعى ماكاي بالقرب من حديقة "كيب هيلزبورو" الوطنية في أستراليا لبضعة ليال لتوثيق حيوانات الولب على الشاطئ.

وكان إيستويل يستيقظ في الساعة الرابعة من كل صباح ليذهب إلى الواجهة البحرية، ويوثق شروق الشمس.

ولم يحدث الكثير في أول يومين، لدرجة أن المصور تساءل عمّا إذا كان سيقوم بالرحلة ذاتها في صباح اليوم الثالث.

الصورة التي وثقها مايكل إيستويل بإحدى شواطئ أستراليا. , plain_text Credit: Michael Eastwell

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال إيستويل: "بقيت إيجابيًا، وقرّرت القيام بالرحلة على أي حال.. وكانت تلك واحدة من اللحظات التي تنظر فيها إلى الوراء خلال حياتك، وتشكر نفسك على بذل الجهد، وعدم الاستسلام، أو فقدان الأمل".

وخلال الجائحة، قضى المصور عامين ونصف العام في السفر عبر أستراليا، وتوثيق تجربته عبر الصور. , plain_text Credit: Michael Eastwell

وبفضل تحلّيه بالأمل، تمكّن البريطاني من توثيق مشهد مثير للاهتمام لاثنين من حيوانات الولب الذكور على الشاطئ، بدا أنهما كانا في وسط مشاجرة.

وقال إيستويل: "أعتقد أنهما كانا يفرضان هيمنتهما على أنثى كانت على مقربة منهما في الشاطئ".

منحت فترة الجائحة المصور فرصة لإعادة تقييم حياته، والتركيز على التصوير الفوتوغرافي. , plain_text Credit: Michael Eastwell

ووصلت صورته لنهائيات جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.

وعند وصول البريطاني للشاطئ، كان الجو ملبدًا بالغيوم، ولكنه تمكن من رصد العديد من حيوانات الولب.

من المهم التحلي بالصبر أثناء التصوير، بحسب ما ذكره إيستويل. , plain_text Credit: Michael Eastwell

واعتبر المصور نفسه محظوظًا لما حدث بعد ذلك، إذ أشرقت الشمس عبر فجوة بين السحب، وجن جنون الحيوانين، بحسب تعبيره.

وأوضح إيستويل: "استمرّت المشاجرة لمدّة دقيقتين قبل تحركهما في اتجاهين مختلفين، وبدا أنهما لم يعانيا من أي إصابة نتيجة الركلات القوية التي قاما بتوجيهها لبعضهما البعض. أليست الطبيعة مدهشة؟".

حيوان شيطان تسمانيا في أستراليا. , plain_text Credit: Michael Eastwell

ورأى المصور أن المشهد يوحي بصورة نمطية عن أستراليا، موضّحًا أن حيوانات الولب (الشبيهة بالكنغر)، وشروق الشمس، والشاطئ هي عناصر يتخيلها الأشخاص عند التفكير بالبلاد.

ورغم أن إيستويل تمكّن من توثيق صورته الساحرة خلال أيام فقط من زيارته للموقع، إلا أنه من الطبيعي أن يقضي المصورون شهورًا للسعي وراء رؤية معينة. ولذلك، قال المصور إن "الصبر والمثابرة هما المفتاح".

صورة لحيوان الومبت في جبل "كريدل". , plain_text Credit: Michael Eastwell

وكان البريطاني مهتمًا بالتصوير الفوتوغرافي لأعوام، ولكنه لم يسع وراء جعل التصوير مهنة له إلا مؤخرًا، وكانت جائحة "كوفيد-19" محورية في تحقيقه لذلك.

وسافر إيستويل إلى أستراليا قبل شهرين من تطبيق عمليات الإغلاق، وسمحت له تلك الفترة بإعادة تقييم حياته، وصِلته بالعالم من حوله.

وقضى المصور عامين ونصف العام في السفر عبر البلاد، وتوثيق تجربته عبر الصور.