"مالديف" الخليج؟ اكتشف محافظة تقع بين البحر والصحراء في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن وجهة تجمع بين الصحراء والبحر معًا؟ محافظة الوسطى هي المكان المناسب الذي تبحث عنه حتمًا!

وبداية، ربما تسأل نفسك عن موقع هذه المحافظة، حيث تتواجد في منتصف خريطة سلطنة عُمان، وتتمتع بنسبة كبيرة من رمال الربع الخالي.

وقرّر المصور العُماني، عمر الفزاري، زيارتها لمدة أسبوع كامل، بعد تخطيط مُطوّل، والمرور بعدة مناطق فيها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتعتبر الوسطى مميزة ببعض مناطقها الاستثنائية التي تحتضن شواطئ جميلة، وتُعرف بالشواطئ ذات الرمال السكرية اللون (رمال بيضاء).

ويُطلق عليها بعض الأشخاص أيضًا "مالديف الخليج"، بحسب ما أوضحه المصور العُماني، عمر الفزاري.

شواطئ رملية تمتد لأميال

وبحسب ما ذكره موقع "اكتشف عُمان" الإلكتروني، تقع الوسطى بين البحر والصحراء.

ومن الشرق تمتد شواطئ المحافظة عبر بحر العرب، ومن الغرب عبر الربع الخالي، أكبر صحاري العالم، أما من الجنوب، فتتواجد محافظة ظفار الممتدة حتى ساحل المحيط.

وتغطي محافظة الوسطى جزءاً كبيراً من مساحة السلطنة في الجزء الأوسط منها.

وتمتد شواطئ الوسطى لمسافات طويلة جداً، فيما تقل التجمعات السكنية في المحافظة إلى حد بعيد، الأمر الذي يجعل منها مكاناً مثالياً لعشاق الحياة البرية والطبيعة البكر.

وتقدم هذه المحافظة للمهتمين بمراقبة الطيور فرصة لمشاهدة أكثر من 130 نوعًا مختلفًا من أنواع الطيور، بما فيها تلك المهاجرة من أوروبا.

ومن بين التحديات التي واجهها المصور العُماني هي صعوبة الطريق، والتنقل في المحافظة، وبعد المسافات من منطقة إلى أخرى.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب الكثير من الأشخاص، ومنهم من أصرّ على الذهاب للمنطقة، والتجول في مناطقها الجميلة، وتجربة الطبيعة فيها.

ومن بين أجمل المناطق التي تحتضنها:

برّ الحكمان

محوت (منطقة خلوف)

الدقم

هيماء

ويسعى الفزاري بدوره إلى توثيق جميع محافظات عُمان، مع إظهار جمالها السياحي لجميع زوارها.

هل تفكر بزيارتها قريبًا؟